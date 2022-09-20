تعزز هذه الفعالية مكانة إمارة أبوظبي كمركز إقليمي رئيسي للطيران

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختيرت الاتحاد للطيران راعياً رسمياً لمعرض أبوظبي للطيران 2022 من شركات الطيران. وبذلك ستكون الاتحاد للطيران، بصفتها الناقل الوطني لدولة الامارات، الراعي الحصري لهذه الفعالية المنتظرة التي يتوقع أن يحضرها 18,000 شخص. كما ستدعم الاتحاد للطيران إحدى حلقات النقاش الرئيسية التي تحمل عنوان: صناعةطيران صديقًا للبيئة: الاستدامة في النظام البيئي للطيران.

يدعم معرض أبوظبي للطيران مسيرة التنمية في العاصمة الإماراتية بصفتها مركزًا للطيران العام والطيران التجاري وطيران الأعمال.

وسيجمع المؤتمر بين الرؤى المعمقة والمعارف من مختلف الأطراف المعنية محلياً ودولياً في سبيل تقديم محتوى جذاب وتحفيز التفكير بآفاق جديدة وتشجيع تطوير الطيران من خلال استقطاب أطراف مؤثرة جديدة إلى المنطقة.

وفي تعليقه على الحدث، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: " بصفتنا ’شركة الطيران الصديقة للبيئة لهذا العام‘ نفخر أن يكون لنا دور في لجنة الاستدامة ومناقشة القضايا الهامة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن القطاع. ونأمل أن يكون لنا تأثير على الآخرين – بدايةً من القطاع وصولًا إلى الأفراد – وحثّ الجميع على النهوض بدورهم في حماية الكوكب الذي نعيش عليه".

تُقدّم الاتحاد للطيرانخدماتها إلى أكثر من 70 وجهة للركاب والشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتُشغل أسطولاً مكوّنًا من طائرات إيرباص وبوينغ، وتعد طائرة بوينغ 787 دريملاينر العمود الفقري للأسطول بفضل كفاءتها التشغيلية العالية. وفي وقت سابق من هذا العام، أدخلت "الاتحاد" إلى أسطولها طائرة إيرباص A350-1000 ذات الكفاءة في استهلاك الوقود لخدمة رحلاتها إلى نيويورك وشيكاغو ولندن. وفي النصف الأول من عام 2022، نقلت "الاتحاد" 4.02 مليون مسافر، أي بزيادة أكثر من 3 ملايين عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي هذا الصدد قال السيد دوغلاس: "لقد كان هذا العام عامًا مميزاً بالنسبة للاتحاد للطيران، إذ حققت نتائج قياسية في النصف الأول منه. وبهذه الآفاق المبشرة بالخير، نتطلع للترحيب بأقطاب القطاع للمشاركة في معرض أبوظبي للطيران في شهر نوفمبر المقبل."

من جهته قال ديدييه ماري، المدير العام لمعرض أبوظبي للطيران: تتبوأ شركة الاتحاد للطيران، التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، مكانة عالمية مرموقة من حيث معايير الخدمة العالية والقدرات التشغيلية. كما تتميز أيضاً بفهمها لنقاط القوة في البنيةالتحتية للطيران في المنطقة، ونحن نشكرهم على دعمهم وعلى كونهم قدوة لغيرهم."

ويوفر معرض أبوظبي للطيران 2022 منصة فريدة تجمع بين رواد قطاع الطيران والفضاء والاختصاصيين المخضرمين من بين عشاق الطيران وعملاء وطلاب هذه الصناعة للتواصل وتبادل الأفكار وعرض أحدث الأفكار والتقنيات والمعدات في مجال الطيران العام. ومن المتوقع أن يجذب المعرض -المقام على مساحة 80 ألف متر مربع- 20 ألف زائر وأن يستضيف أكثر من 300 شركة مُصنِّعة ومُورِّدة.

وسيرى المشاركون في معرض الطيران الذي يستمر لثلاثة أيام أحدث الابتكارات في مجال الطائرات النفاثة الخاصة والطائرات المروحية وخدمات تأجير الطائرات لكبار رجال الأعمال، ومعدات وخدمات المطارات، وأنظمة إلكترونيات الطيران، وقضايا التأمين والتمويل. كما ستُعرض أكثر من 80 طائرة من الطائرات الخفيفة جداً إلى الثقيلة للمندوبين الباحثين عن مجموعة متنوعة من الطائرات والخدمات المتعلقة بالطيران. وستكون الفعالية هذا العام بصيغة جديدة تقسّم المعرض إلى ثلاث مناطق رئيسية: حظيرة الطائرات

والشاليهات والمعرض الخارجي الثابت. كما سيتضمن مؤتمراً يوفر لقادة الفكر في القطاع منتدى لتبادل أحدث المستجدات والأفكار في مسيرة التطور العامة لقطاع الطيران والفضاء.

سيقام معرض أبوظبي للطيران في مطار البطين في الفترة من 1-3 نوفمبر 2022.

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