أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتبر إيطاليا الدولة المصنّعة الثانية بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 وتحتل المرتبة الثامنة في تصدير معدات قطاع النفط والغاز في العالم. مع بلوغ إجمالي قيمة الصادرات إلى 143 مليون يورو في عام 2021، يستمر الطلب الإماراتي على تقنيات النفط والغاز الإيطالية ويواصل نموه ليصل إلى أكثر من 16% في العام الماضي. وتجاوزت الصادرات قيمة 65 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مما يؤكد على تصنيف إيطاليا في المرتبة الثالثة في العالم لهذا القطاع.

ستظهر قوة العرض الإيطالي في هذا القطاع من خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022) حيث تشارك إيطاليا بحضور 115 عارضاً.

سيستضيف الجناح الرسمي 28 شركة، بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالية (ITA) وبدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

وتشمل الخبرات الإيطالية المعروضة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) منتجات وتقنيات متنوعة مثل: محولات كهربائية معزولة بالزيت ومولدات توربينية بخارية ومعدات مخصصة للعمل تحت سطح البحر وأجهزة وخدمات للخزانات تعمل عن بعد وأجهزة إدارة الطاقة ومراقبة الأسطول والصمامات والمضخات الكهربائية الغاطسة.

قال لورنزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات العربية المتحدة: "نتطلع إلى المشاركة في دورة أديبك 2022 هذا العام، أكبر معرض للنفط والغاز في العالم. إذ تتمتع إيطاليا والإمارات بشراكة ممتازة في قطاع الطاقة، والسعي إلى تبادل الخبرات والتكنولوجيا بشكل متزايد في مجال وثيق الصلة بمجتمعاتنا. بالنسبة للعديد من الشركات الإيطالية المشاركة، سيكون معرض أديبك أفضل فرصة لعرض الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة لأمن الطاقة واستدامتها."

من جهته قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في دولة الإمارات: "إن العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات في صناعة النفط والغاز هي واحدة من أكثر العلاقات التجارية نمواً واستمراراً على الإطلاق. هناك دوافع وسياسات جديدة لتعزيز التعاون الثنائي ذات الفائدة للطرفين على مدى العقود المقبلة. وعلى وجه الخصوص، حددت خطة التعافي والمرونة الوطنية الإيطالية ما يقرب من 3,6 مليار يورو لتعزيز تطوير سلاسل التوريد الخاصة بتوليد الطاقة. علاوة على ذلك، سيكون للغاز أهمية كبيرة في إدارة انتقال الطاقة بالنسبة إلى استثمارات إيطاليا في البحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة، كما ستتيح بشكل كبير مبادرات امتصاص الهيدروجين والانبعاثات الصفرية ضمان مستقبل الدولة في أن تظل في طليعة قطاعات الطاقة المتعددة. والاستدامة هي قضية حاسمة وعلى رأس جدول أعمال إيطاليا والشركات الإيطالية، بما في ذلك جميع العارضين في معرض أديبك 2022. وهذا هو السبب في أن شعارنا الجديد هو "الاستدامة هي الاستدامة الإيطالية."

بالإضافة إلى ذلك، هناك محرك رئيسي آخر للمصنعين الإيطاليين في قطاع الطاقة هو التطور التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة التي تتضمن أجهزة الاستشعار والأجهزة واللوحات للتحكم عن بعد وأجهزة مراقبة البرمجيات والحالة.

وتعليقًا على مشاركتهم في معرض أديبك 2022، قال ماركو فيرارا، المدير العام لــ FEDERTEC - المنظمة الإيطالية لتقنيات ومعدات الميكاترونيك لطاقة السوائل ونقل الطاقة والأتمتة الذكية والتحكم في المنتجات والعمليات الصناعية: "نحن فخورون بتمثيل ودعم الشركات الإيطالية في معرض أديبك 2022. وإنها فرصة مميزة للشركات الإيطالية لإقامة علاقات تجارية جديدة وعرض المنتجات والتقنيات المبتكرة، والترويج لشعار "صنع في إيطاليا" في هذا القطاع الصناعي المهم."

قال برونو فييرو، نائب رئيس ANIMA - الاتحاد الإيطالي للصناعات الميكانيكية والهندسية: "يمثل الجناح الإيطالي الرسمي في معرض أديبك فرصة مهمة للنمو لشركاتنا ومثال جيد للتعاون بين وكالة التجارة الإيطالية وشركة "أنيما". وأن تكون جزءاً من معرض أديبك، هي بحد ذاتها فرصة ملموسة للتواصل مع رواد صناعة قطاع النفط والغاز الرئيسيين في أكبر تجمع تأثيراً على قطاع الطاقة في العالم."

أعلن اتحاد ANIE، الاتحاد الإيطالي للهندسة الكهربائية والصناعة الإلكترونية: "هذه هي الفرصة المنتظرة لشركاتنا مع العالم، حيث يمكن للابتكار التكنولوجي، خلال العقد القادم، أن يضمن استدامة المستقبل. وتعد التقنيات جزءًا أساسيًا ومتزايدًا للتحول العالمي بقيادة التحول الرقمي والطاقة. وتتميز إيطاليا بنظام بيئي متوازن من الشركات المبتكرة والرائدة التي يمكن أن تعزز هذا المسار على المشهد العالمي."

يتم تنظيم الجناح الإيطالي في معرض أديبك 2022 بالتعاون ما بين وكالة التجارة الإيطالية مع وزارة الشؤون الخارجية، وبالشراكة مع اتحاد ANIE - الاتحاد الإيطالي للهندسة الكهربائية والصناعة الإلكترونية، و ANIMA - الاتحاد الإيطالي للصناعات الميكانيكية والهندسية، و FEDERTEC - المنظمة الإيطالية لتقنيات ومعدات الميكاترونيك لطاقة السوائل ونقل الطاقة والأتمتة الذكية والتحكم في المنتجات والعمليات الصناعية.

لمزيد من المعلومات حول المشاركة الإيطالية في معرض أديبك 2022، يرجى تنزيل كتالوج المعرض على هذا الرابط:

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/ADIPEC%20Catalogue%202022_web.pdf

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#بياناتشركات

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فيما يلي قائمة بالشركات الإيطالية المشاركة في معرض أديبك 2022 ضمن جناح وكالة التجارة الإيطالية: