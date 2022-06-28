مسقط، عمان : حصدت شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع)، الشركة الرائدة في تصنيع الكابلات الصناعية في سلطنة عمان، جائزة التميز في التصنيع لتمكين المواهب المحلية، وذلك خلال مشاركتها في قمة التصنيع 2022، والتي نظمتها مجلة "عمان ايكونوميك ريفيو".

وقد حازت الشركة على الجائزة بفضل رفعها لمعدل توظينها للوظائف بنسبة تقارب 50% هذا العام، من خلال تقديمها برامج تدريب وتطوير لصقل مهارات وإمكانات القوى العاملة المحلية.

وأتاحت القمة فرصة للشركة لعرض خطتها لدعم رؤية عمان 2040 من خلال الاعتماد على تقنيات الإنتاج المبتكرة ذات المستوى العالمي لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد.

وشاركت في القمة سينزيا فاريسي، الرئيسة التنفيذية لشركة صناعة الكابلات العمانية والرئيسة التنفيذية لمجموعة بريسميان بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا والهند، حيث شرحت بدورها مدى التزام الشركة بدعم التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان من خلال إنتاج وتقديم تكنولوجيا الكابلات الأكثر تقدما.

وتتبنى شركة صناعة الكابلات العمانية رؤية "التمكين والابتكار والتميز"، التي تشمل منتجاتها وخدماتها إضافة إلى الفرص المتاحة للقوى العاملة لديها.

ونظراً لأنها جزء من مجموعة بريسميان، تتمتع الشركة بإمكانية الاستفادة من أكاديمية بريسيمان التي تضم مدرسة بريسميان للأعمال ومدرسة بريسميان المهنية ومدرسة بريسميان الرقمية، مما يتيح للموظفين الاستفادة من البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها بالشراكة مع كليات إدارة الأعمال الدولية،والتي تركز على صقل المهارات الفردية.

كما أطلقت الشركة العديد من المبادرات التعليمية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل لنمو الشركة والقوة العاملة لديها، حيث تم تصميم برامج التطوير لتحسين مهارات الموظفين وتمكين المواهب المحلية في مجالات المبيعات والتحكم والتمويل.

يشار أن كل برنامج يمتد لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، يتخللها تدريب رقمي وتقني وخبرة في المشروع، وتتيح للموظفين التعرف على ثقافات مكان العمل في إيطاليا وأمريكا الشمالية وآسيا لتعزيز تجربة التعلم.

وتقدم شركة صناعة الكابلات العمانية أيضا فرصة الحصول على درحة الماجستير في إدارة الأعمال المصغر لتزويد الإدارة الوسطى والعليا بالمهارات القيادية التي ستثري حياتهم المهنية وترتقي بها إلى مستويات أعلى.

كما تقدم الشركة برنامج الشباب الذي قدم للموظفين العمانيين حتى الآن خبرة في مجموعة شركات بريسمان في عدد من البلدان، وهي: جمهورية التشيك، المجر، رومانيا، الإمارات العربية المتحدة.

وقالت سينزيا فاريسي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية والرئيس التنفيذي لمجموعة بريسميان بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، "تسير سلطنة عمان نحو مرحلة جديدة من التقدم التكنولوجي في قطاع التصنيع من خلال الابتكار، ويتوافق التوسع في قطاع الصناعة العمانية من خلال الابتكار مع نهج شركة الكابلات العمانية في الاستثمار في الموظفين وتمكينهم، لإعداد فريق عماني لديه المهارات والخبرة المطلوبة لقيادة التغيير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة والوطن"، موضحة أن الفوز بالجائزة يؤكد التزام الشركة تجاه الصناعات العمانية والوطنية ويجعل كابلات عمان على استعداد لبناء مستقبل مستدام يتماشى مع الرؤية المستقبلية للسلطنة.

وأكدت الرئيس التنفيذي للشركة أنه "بفضل التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتنفيذ خططٍ وبرامج هادفة ضمن استراتيجية الشركة الشاملة، تمكنا من أن نكون مكان عمل يساعد على التعلم والتطور ضمن بيئة تضم 13 جنسية مختلفة، وستواصل الشركة تمكين موظفيها وتطوير إمكانياتهم لتحقيق أهدافهم المهنية والمساهمة بشكل فعال في نمو اقتصاد السلطنة وتحقيق التقدم والازدهار"

يذكر أن قمة التصنيع 2022 مثّلت فرصة مثالية لاستكشاف الفرص والتحديات وخارطة الطريق لكيفية تحقيق الإمكانات الكاملة لقطاع التصنيع في عمان، حيث ركزت القمة بصورة أكبر على موضوع "التصنيع الذكي: تعزيز التنافسية والابتكار والتحول"، وجمعت مسؤولين حكوميين ومدراء

تنفيذيين واستشاريين ومحللين للاستفادة من إبداع العمانيين بالتوازي مع تقنيات الإنتاج الأكثر ابتكارا بما يتماشى مع قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق لتطوير قاعدة تصنيع حديثة ومتقدمة تقنيا.

وعقدت القمة برعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، في 27 يونيو 2022، وسلطت الضوء على جميع جوانب عملية التصنيع، كما تناولت عدداً من الموضوعات الرئيسية مثل: التصنيع الذي يحركه المستهلك، والمصانع الذكية، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الرقمي، وتحسين مهارات الجودة وممارسات التصنيع الخالي من الهدر، وتحسين مستويات الجودة لتحقيق أداء على مستوى عالمي.

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شركة صناعة الكابلات العمانية

تقوم شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع)، الشركة الرائدة في تصنيع الكابلات في سلطنة عمان، بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة متكاملة تماما من المنتجات الكهربائية، والتي تشمل كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط ، وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض، وكابلات الأجهزة، والكابلات التجريبية، وخط نقل الطاقة الهوائية، والموصلات وأسلاك البناء، تقدم شركة كابلات عمان أيضا كابلات ذات ميزات خاصة ومناسبة لأنواع مختلفة من التطبيقات أو الظروف البيئية أو حسب متطلبات العميل، تمتلك شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) مكاتبها في عمان والإمارات وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية ولديها شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا وأوروبا.