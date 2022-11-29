الابتكار والتنوع والشمول ركائز تميّز بيئة عمل المجموعة الرائدة

أبوظبي: حصدت "بيورهيلث"، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات، جائزة "أفضل شركة رعاية صحية لعام 2022" في الدورة العاشرة لجوائز "جلف بزنس"، في خطوة تؤكد ريادتها في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات والمنطقة.

وتسلمت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيور هيلث"، الجائزة خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في سنترال بارك تاورز في "مركز دبي المالي العالمي". وتكرّم جوائز "جلف بيزنس" الشركات الإقليمية في مختلف القطاعات، بما في الرعاية الصحية والسياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية والعقارات والمصارف والتمويل والاستثمار وتجارة التجزئة.

وكانت "بيور هيلث" ضمن قائمة الشركات الرائدة التي تم تكريمها في هذه المناسبة، حيث كرمت الجائزة استراتيجية الابتكار والتنوع والشمول التي تطبقها المجموعة في عملياتها مما عزز من مكانتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في الدولة.

وبهذه المناسبة، قالت شايستا آصف: "يعد حصول "بيور هيلث" على جائزة "جلف بيزنس" لهذا العام خطوة نوعية تمثّل اعترافاً بجهود المجموعة الحثيثة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة، تحت مظلة ورؤية ودعم القيادة الرشيدة. كما تعتبر الجائزة تقديراً لعملنا الجاد الدؤوب وخبراتنا التراكمية والتزامنا الكبير نحو تقديم حلول رعاية صحية عالمية المستوى في القطاع".

وقد أهدت شايستا الجائزة لجميع كوادر المجموعة قائلة: "إن التزام كوادر المجموعة من مواطنين ومقيمين وتفانيهم وسعيهم المستمر للابتكار هو الذي مهد الطريق للفوز بهذه الجائزة الرفيعة. وتلتزم "بيور هيلث" بصقل مهارات مواردها البشرية، لاسيما الكفاءات المواطنة، ودعمهم ليصبحوا قادة المستقبل في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. "

اختتمت شايستا: "بالنيابة عن إدارة "بيور هيلث"، أهنئ كل عضو في فريق عمل الشركة على التزامهم ومساهمتهم الكبيرة في رفع معايير التميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية. ويشجعنا هذا التقدير الرفيع بالحصول على الجائزة على المضي قدماً في رحلتنا المتمثلة بتحسين مستويات الرعاية الصحية من أجل حياة أطول وأكثر صحة وسعادة ".

وتقود مجموعة "بيورهيلث" أجندة الرعاية الصحية في الدولة، بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات ومختلف هيئات الرعاية الصحية في الدولة. وتجمع نقاط التميز في "بيور هيلث"؛ من خلال محفظتها المتنوعة، بين المعرفة السريرية والخبرة العملية والتكنولوجيا والتحليلات لتقديم جودة عالمية تركز على النتائج عبر جميع قنوات الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الجائزة في أعقاب إعلان "بيور هيلث" عن نجاح مركز أبوظبي للخلايا الجذعية التابع لها؛ وهو المركز الأول والوحيد المخصص للخلايا الجذعية والطب التجديدي في الإمارات، أول عملية لزراعة نخاع العظم لمريض يعاني من التصلب المتعدد، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

ويتزامن الإنجاز الهام في زراعة نخاع العظام، والذي تم إجراؤه في إطار برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام، مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات ويعكس تطوراً رائداً في علاج مرضى السرطان في الإمارات والمنطقة.

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