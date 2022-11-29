(دبي / الرياض) حصدت الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، جائزة "شركة إعادة التأمين للعام" للمرة الثانية على التوالي في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط لقطاع التأمين لعام 2022 في دورته التاسعة والذي أقيم مؤخرا في دبي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إعادة»، فهد الحصني:"فخورون بالحصول على هذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي على مستوى الشرق الأوسط ، الأمر الذي يعكس التقدم التي تحققه الشركة واهتمامنا المتجدد بخدمة عملائنا على أفضل وجه".

وعزت لجنة التحكيم الممثلة من عدد من قيادات الصناعةحصول «إعادة» على الجائزة إلى الإنجازات التي حققتها والتفوق في خدمة عملائها وتحقيق الابتكار التكنولوجي إضافة إلى تبنيها لمبادئ الاستدامة.

وأشادت لجنة التحكيم بقيام شركة «إعادة» بتجديد إستراتيجيتها وتطويرها، نظرًا إلى التحولات التي حدثت في السوق، ورؤيتها الإستراتيجية التي تهدف إلى أن تصبح شركة إعادة تأمين كبيرة ومتنوعة تساهم في نمو الاقتصاد، حيث تهدف «إعادة»، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، إلى أن تكون من بين أفضل 50 شركة لإعادة التأمين في العالم. وتمت الإشارة إلى تبني الشركة بشكل ناجح لمبدأ التنويع، وقد قامت «إعادة» بتوسيع كافة أعمالها من خلال التنويع الجغرافي وعبر حلول إعادة التأمين، وحققت توازنًا بين الأسواق المحلية والدولة، حيث تمتد محفظة الشركة إلى أكثر من 40 سوقًا في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وسوق لويدز. وقد مثلت الأعمال الدولية لشركة «إعادة»، نحو 57% من المحفظة في عام 2021، وذلك بفضل التركيز على إستراتيجية التنويع الخاصة بها.

وقد أطلقت شركة «إعادة»، إستراتيجية طموحة للتحول الرقمي لتمكين عمليات الاكتتاب والأعمال من خلال تزويد هذه العمليات بالأدوات المناسبة، من أجل تقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائها، حيث ترتكز هذه الإستراتيجية على إنشاء بنية رقمية عالية المرونة بتقنيات متقدمة وإجراءات أعمال مبسطة ومتسقة وقدرات فنية وتحليلية فائقة.

وقد أعلنت الشركة في وقت سابق عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأسمالها إلى1.344 مليار ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، والذي تستهدف الشركة من خلاله تقوية قاعدتها الرأسمالية وذلك لدعم أنشطتها المستقبلية واستثمار فرص النمو في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية والتوسع في الأسواق العالمية، من أجل تنويع نشاطها وفقاً لخطتها الإستراتيجية للعام 2026م.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتطوير إطار المسؤولية الاجتماعية الخاص بها ليشمل معايير الاستدامة والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتركيز على دمج الاستدامة في عملياتها التي ساهمت بحصول الشركة المرتبة الأولى في أداء معايير الاستدامة والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في سوق التأمين السعودي، والمرتبة 16 من بين أكثر من 180 شركة مدرجة في شركة "تداول" وفقًا لتقييم Sustainability Excellence.

ويتم تقييم جوائز التأمين في الشرق الأوسط من قبل لجنة تحكيم متميزة تتألف من 25 من قادة الصناعة يمثلون الهيئات التنظيمية ووكالات التصنيف واتحادات التأمين وقادة القطاع البارزين. كما تم تدقيق النتائج بشكل مستقل من قبل إحدى شركات المراجعة الأربعة الكبار.

وتُمنح الجائزة للشركات التي تظهر ريادتها في قطاع إعادة التأمين العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتميزها في مختلف مجالات إعادة التأمين العام، بما فيها توظيف التقنية، وخدمات العملاء ومستوى الاستجابة لمتطلباتهم، وتطوير المنتجات، وبناء شراكات ناجحة مع العملاء.

#بياناتشركات

- انتهى -