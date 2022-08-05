بدعم من الزيادة في معدلات الإشغال في جميع القطاعات

أداء قوي منذ بداية العام وحتى الآن بدعم من الازدهار المتواصل لاقتصاد دبي وتحسُّن قطاع الأعمال

ارتفاع إيرادات النصف الأول من عام 2022 بنسبة 15.8٪ على أساس سنوي مدفوعة بزيادة معدلات الإشغال في قطاعي الأصول التجارية والصناعية، وبدعم من الأداء القوي الملحوظ لقطاع الخدمات والأعمال الأخرى

ارتفاع في التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية وتحسن إمكانية توقع الإيرادات بفضل النسبة العالية للاحتفاظ بالعملاء، مما يعكس جودة قاعدة العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة تيكوم (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز TECOM)، ("الشركة" أو "المجموعة")، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيان في 30 يونيو 2022.

أبرز النتائج المالية

ألف درهم (ما لم يذكر خلاف ذلك) الربع الثاني 2022 الربع الثاني 2021 %نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) النصف الأول 2022 النصف الأول 2021 %نسبة التغيُّر (على أساس سنوي) الإيرادات 504,306 425,611 18.49% 989,417 854,515 15.79% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 373,423 297,060 25.71% 722,858 590,396 22.44% صافي الربح 237,271 153,929 54.14% 427,533 298,226 43.36%

ارتفعت الإيرادات للأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 15.8٪ على أساس سنوي إلى 989 مليون درهم بفضل زيادة معدلات الإشغال في الأصول التجارية والصناعية والنمو القوي في الإيرادات من قطاع الأعمال والخدمات ذات الصلة.

نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الستة الأولى من عام 2022 بنسبة 22.4٪ على أساس سنوي إلى 723 مليون درهم بفضل النمو الكبير للإيرادات وتحسن مستويات الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الأعمال، مما مكن المجموعة من تحقيق تحسن في هوامش الربح.

ارتفع صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2022 بنسبة 43.4٪ على أساس سنوي إلى 428 مليون درهم بفضل النمو المزدوج في الإيرادات كما ذكر أعلاه، وتحسن الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاض إجمالي تكاليف التمويل. وتواصل الشركة زخم نمو صافي أرباحها بوتيرة قوية، حيث ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني بنسبة 54.1٪ على أساس سنوي و24.7٪ على أساس ربع سنوي إلى 237 مليون درهم.

بلغت الإيرادات التشغيلية[1] 1.11 مليار درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية (الربع الثالث من 2021 – الربع الثاني من 2022) بفضل التحسن المستمر في ظروف السوق واستمرار المستويات المرتفعة لمعدل الاحتفاظ بالعملاء.

شهد معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسناً وبلغ 2.7 مرة، وهذا بفضل سياسة التحوط مقابل ارتفاع نسبة الفائدة العالمية التي تتبعها المجموعة.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "تأتي النتائج القوية التي حققناها خلال النصف الأول من هذا العام امتداداً لأدائنا المتميز خلال العام 2021، كما تؤكد مدى كفاءة نموذج عملنا ومرونة محفظتنا المتنوعة من الأصول التي تمتاز بجودتها العالية ومواقعها الإستراتيجية، فضلاً عن خدمات القيمة المضافة التي نقدمها. استقرّت معدلات إشغال أصولنا بنهاية النصف الأول عند 82%، ما يشكّل نمواً جيداً ومبشراً مقارنة مع 78% في نهاية ديسمبر 2021. ويدلّ هذا التحسن الملحوظ على بيئة العمل الإيجابية لدى قاعدة عملائنا التي تضم أكثر من 7,800 عميل، كما أن أداءنا القوي يعزز مكانتنا الرائدة في دبي ويعكس عوامل العرض والطلب المواتية في القطاع التجاري والصناعي".

وأضاف: "نحن متفائلون بقدرتنا على الحفاظ على وتيرة النمو المطردة في معدلات الإشغال والمعدل المرتفع للاحتفاظ بالعملاء خلال الفترة القادمة، مما سيعزز استقرار إيراداتنا وتدفقاتنا النقدية على المدى المتوسط. علاوة على ذلك، فإن إستراتيجيتنا الواضحة والمدروسة للنمو ستتيح لنا الاستفادة من مجموعة واسعة من محركات النمو والتوجهات المستقبلية الواعدة عبر القطاعات الحيوية الستّ التي نركز عليها في خدماتنا. كما أن نطاق أعمالنا وأداءنا القوي والمرن عبر مختلف دورات السوق، ومخزون الأراضي الإستراتيجي الذي نمتلكه، وخبرات فريقنا الواسعة، جميعها عوامل مهمة ستمكننا من المسارعة لاغتنام الفرص المناسبة ودعم النمو المستدام للمجموعة على المدى البعيد وخلق قيمة إضافية لمساهمينا".

#بياناتشركات

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التعاريف

تمتلك مجموعة تيكوم محفظة متكاملة من الأصول العقارية الموزعة على 10 مجمعات أعمال ذات مواقع إستراتيجية في دبي، وتخدم هذه المجمعات ستة قطاعات. ونشير إلى كل قطاع نقدم فيه خدماتنا بلفظ "قطاع"، ويتألف القطاع من مجمع أعمال واحد أو أكثر يركز على نفس المجال الذي يخدمه. وفيما يلي القطاعات الست التي نعمل فيها:

قطاع التكنولوجيا : مجمعات أعمال مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد.

: مجمعات أعمال مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد. قطاع الإعلام: مجمعات أعمال مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج.

مجمعات أعمال مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج. قطاع التعليم: مجمعات أعمال مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة.

مجمعات أعمال مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة. قطاع العلوم: مجمع دبي للعلوم.

مجمع دبي للعلوم. قطاع التصميم: حي دبي للتصميم.

حي دبي للتصميم. قطاع الصناعة: مدينة دبي الصناعية.

وتوفر الشركة حلولاً عقارية عبر ثلاثة قطاعات هي: التأجير التجاري، وتأجير الأراضي، والتأجير الصناعي.

● التأجير التجاري. توفر مجموعة تيكوم مجموعة متنوعة من العقارات المبنية بغرض الإيجار، والمبنية حسب طلب الشركات، والمساحات المكتبية، والمساحات المخصصة لنشاطات التجزئة بما فيها مراكز الأعمال المبنية لأغراض محددة، والمقرات الرئيسية المصممة خصيصاً بحسب طلب العملاء، وكذلك المرافق القطاعية المخصصة (مثل المسارح الضخمة وإستوديوهات الأفلام والمرافق الجامعية والمختبرات وغيرها). وتتراوح فترات عقود إيجار العقارات المبنية بغرض الإيجار عادةً من 1 إلى 5 سنوات، بينما يتم تأجير العقارات المبنية حسب طلب الشركات لمدة 10 سنوات وأكثر.

● تأجير الأراضي. تشمل الأراضي المتاحة داخل مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم المزودة بالبنية التحتية اللازمة والتي سيتم تزويدها بذلك أيضاً (مثل الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي) بما يتيح للشركة تأجير الأراضي أو استخدامها في استثماراتها المستقبلية، وتتراوح فترات عقود تأجير الأراضي عادةً من 30 إلى 50 عاماً.

● التأجير الصناعي. تضم محفظة مجموعة تيكوم في هذا القطاع مجموعة متنوعة من المستودعات، والمعارض، ومساكن العاملين التي تستخدمها الشركات الكبيرة والشركات الأخرى لإسكان موظفيها، وتتراوح فترات عقود التأجير الصناعي عادةً من 1 إلى 5 سنوات.

تقدم مجموعة تيكوم كذلك مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية والتجارية ذات القيمة المضافة (مثل التأشيرات والهجرة والترخيص وما إلى ذلك) - بما في ذلك الخدمات التي تدعم أعمال المواهب الفردية والشركات الناشئة وريادة الأعمال عبر المنصات المتخصصة axs، وin5، وgofreelance، وmarketplace.ae، ودي/كوارتز (D/Quarters) على التوالي، بالإضافة إلى توفير خدمات أصول الإعلانات وإدارة العقارات ومرافق الفعاليات الخاصة بكل قطاع، ونشير إلى هذه الخدمات مجتمعةً باسم الخدمات والأعمال الأخرى.