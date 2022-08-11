ارتفاع إيرادات النصف الأول من عام 2022 بمقدار 31% على أساس سنوي إلى 205 مليون دولار أمريكي مدعومة بارتفاع قدره 43% في الحجم الإجمالي للمدفوعات المعالجة4

تداول قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل تزايد ثقة المستهلكين وزيادة السياحة

ارتفاع الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 26% لتصل إلى 76 مليون دولار أمريكي وهذا مؤشر على نمو كبير في الإيرادات مع زيادة الأرباح في هذه الفترة بنسبة 113% لتصل إلى 32 مليون دولار أمريكي

تحقيق رقم قياسي في التعاقد مع التجار الجدد مثل شانيل وهيلتون نخلة جميرا ومجموعة لاندمارك، مما يعكس باقة العروض الرائدة المقدّمة للعملاء

التعاقد مع اثنين من العملاء الجدد في المملكة العربية السعودية، مع التحضير لمجموعة ناجحة من الأعمال والتعاقدات في السوق السعودية

إطلاق خدمات الدفع المباشرة للتجار في السوق المصرية قريباً، مع توقع بدء الإيرادات اعتباراً من عام 2023

إعادة إقرار التوجيهات المالية مجدداً لكامل العام بعد تحقيق الأسواق الرئيسية لمعدلات تداول قوية

إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، بما يمكّن الشركة من إعادة القيمة للمساهمين

التغيير السنوي النصف الأول من عام 2021 النصف الأول من عام 2022 ملخص الأداء المالي للمجموعة بالدولار الأميركي 31.1% 156,382 205,032 إجمالي العائدات 21.5% 112,366 136,567 حسب المنطقة الجغرافية3: الشرق الأوسط 55.8% 43,956 68,465 أفريقيا 53.1% 66,505 101,791 حسب مجال الأعمال3: حلول التجار 30.1% 66,505 86,541 حلول التجار من نتورك باستثناء مجموعة DPO - صفر 15,250 مجموعة DPO 17.5% 86,669 101,808 حلول جهات الإصدار 26.2% 60,372 76,216 ارتفاع الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين1 190bps 35.3% 37.2% هامش الارتفاع في الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين1 112.7% 15,045 31,997 الربح المحقق في هذه الفترة 89.6% 21,083 39,975 التدفق النقدي الحر 1 - (11,277) 90,604 التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية - 0.9x (السنة المالية 2021) 0.9x الرافعة المالية1 H1 2022

1. هذا مقياس أداء بديل. ويمكنك الحصول على التعريفات بالاطلاع على البيانات المالية الكاملة للنصف الأول المنشورة على investors.networkinternational.ae .

2 . تم الاستحواذ على المجموعة في سبتمبر 2021 ولا توجد مساهمة لها في القاعدة المالية القانونية خلال النصف الأول من عام 21. يمكن الحصول على الإيرادات الأولية للنصف الأول من عام 21 وغيرها من المعلومات في أجزاء أخرى من هذا التقرير للاطلاع فقط.

3. إن الإيرادات حسب مجال الأعمال والإيرادات حسب الموقع الجغرافي لا تشمل "الإيرادات الأخرى". لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على كامل البيانات المالية للنصف الأول من العام عبر الرابط: investors.networkinternational.ae. 4

. TPV – الحجم الإجمالي للمدفوعات المعالجة - هو الحجم النقدي الإجمالي للمشتريات التي تمت معالجتها بواسطة المجموعة ضمن مجال حلول التجار.

أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال (المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز: NETW)، (سيُشار إليها من الآن فصاعداً بـ "نتورك" أو "الشركة") عن النتائج المؤقتة لأعمالها للنصف الأول من عام 2022 المنتهي بتاريخ 30 يونيو.

أداء مالي قوي

ارتفعت الإيرادات بنسبة 31.1% لتصل إلى 205.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحسن واسع النطاق في جميع المناطق ومساهمة قدرها 15 مليون دولار أمريكي من مجموعة DPO التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً. وقد ارتفعت الإيرادات في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 21.5% و55.8% على التوالي. وشهدت الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر أكبر سوق للشركة نمواً كبيراً بنسبة 20% على أساس سنوي في مدفوعات التجار المعالجة من المستهلكين المحليين، كما تحققت زيادة في مدفوعات الزوار الدوليين بنسبة 92% على أساس سنوي.

ارتفعت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 26.2% لتصل إلى 76.2 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما ضمن تحقيق هامش واسع بنسبة 37.2%، بزيادة 190 نقطة أساس سنويّاً. ويعكس هذا أداء الشركة القوي من حيث الإيرادات والتحكم في التكاليف، في الوقت الذي تواصل فيه الاستثمار في قدراتها الإنتاجية ونموها المستقبلي.

وبلغت الأرباح في هذه الفترة 32.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 113%، مدفوعة بنمو الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، ومكاسب قدرها 2.2 مليون دولار أمريكي جراء عملية البيع التي تم الإعلان عنها سابقاً لشركتها الفرعية ميركوري، فضلاً عن الاستفادة من تحركات تحويل الصرف الأجنبي.

ونظراً لما تتمتع به نتورك من ميزانية جيدة وقدرة قوية على توليد النقد، بتحقيقها تدفقاً نقدياً حراً بلغ 81 مليون دولار أمريكي خلال الاثني عشر شهراً وصولاً إلى تاريخ 30 يونيو 2022، فقد أعلنت الشركة عن نيتها البدء في برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي. ومن شأن هذا البرنامج تمكين الشركة من إعادة القيمة لمساهميها، والاحتفاظ في الوقت ذاته برأس مال كافٍ ومرونة معززة في الميزانية بما يتيح لها الاستثمار في الفرص التنموية الأخرى.

وعلّق ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة "نتورك إنترناشيونال"، قائلاً:“لقد شجعنا التقدم المستمر في استراتيجيتنا لتحقيق النمو حيث نتج عنها فترة تداول قوية أخرى حققت نمواً في الإيرادات بنسبة سنوية بلغت 31% مدعوماً بتسارع خطى نمو المدفوعات الرقمية عبر أسواقنا والتنفيذ الناجح للاستراتيجيات ومكاسب الأسهم في سوق الإمارات العربية المتحدة الذي نتخذ منه مقراً لنا، كما أن دخولنا إلى سوق المملكة العربية السعودية يسير على قدم وساق، كوننا حصلنا على عميل جديد ثان هذا العام. ولقد بدأنا ننظر كذلك في فرصة إعادة المبالغ النقدية الفائضة إلى المساهمين من خلال برنامج مخصص لإعادة شراء الأسهم، والحفاظ في الوقت ذاته على مرونة ميزانيتنا الحالية للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة. وبشكل عام، يدعم أداؤنا في النصف الأول توقعاتنا للعام المقبل وتوجّهنا المستقبلي الذي أعدنا تأكيده. وفي ظل تصاعد تحديات الاقتصاد الكلي والضغوط التضخمية العالمية، ما زلنا نشهد تداولاً ثابتاً في أسواقنا الرئيسية".

تحقيق رقم قياسي في وتيرة إبرام العقود مع الشركات

العقود المبرمة مع المزيد من التجار تحقق معدلات قياسية

لقد شهدنا فترة زاخرة بتحقيق أرقام قياسية في إبرام العقود مع التجار، مدفوعة بتركيز نتورك على الشركات الصغيرة والمتوسطة والعروض المبتكرة مثل التسجيل الآلي وخدمة قبول الدفع عن طريق الهاتف منخفضة التكلفة وخدمات المتجر الإلكتروني المرتبطة مع DPO PAY)) هذا وقد شملت العقود الرئيسية مع التجار الجدد خلال هذه الفترة شانيل، وهيلتون نخلة جميرا، ومجموعة لاندمارك في الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قامت هيئة الطرق والمواصلات بتمديد عقدها، إذ قامت بإطلاق منصات الدفع " إن-جينيوس" (N-Genius™) من نتورك ضمن كامل أسطول سيارات الأجرة في دبي.

إبرام عقود مع مؤسسات مالية:

تمكنت نتورك إنترناشيونال من استقطاب تسعة عملاء جدد بما في ذلك العين للتمويل (ش.م.خ)، وهي أول مؤسسة مالية غير مصرفية تتعامل معها الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحصول على عميل جديد في المملكة العربية السعودية، مما يبشر بإبرام عقود جديدة في الأشهر المقبلة

تواصل نتورك تحقيق تقدم قوي في المملكة العربية السعودية حيث وقعت الشركة عقداً مع مؤسستين ماليتين لتزويد خدمات المعالجة لحلول جهات الإصدار خلال النصف الأول من العام، مما يدل على جاذبية عروضها في المملكة. وتواصل الشركة التزامها بتعزيز عملياتها في المملكة بعد أن أتمت تجهيز وتطبيق تقنياتها داخل المملكة وأرست علاقات تواصل مع برامج بطاقات الدفع المحلية منها والدولية. ومع استمرار نمو مجموعة العملاء المحتملين، فإن هذا يؤكد على قدرة نتورك على استقطاب عقود جديدة خلال الأشهر المقبلة. كما وتعد المملكة العربية السعودية سوق مدفوعات ديناميكياً مما يشكل فرصة مثالية لنتورك لتحقيق إيرادات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي على المدى المتوسط إلى البعيد.

إطلاق خدمات الدفع المباشرة للتجار في السوق المصرية قريباً

ترى نتورك في مصر سوقاً راسخاً وناجحاً لخدمات معالجة المدفوعات، حيث ستطلق قريباً خدمات الدفع المباشرة للتجار، مع التركيز على قطاع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. والآن بعد أن أتمت تجهيز وتطبيق تقنياتها اللازمة ، تتوقع الشركة بدء تشغيل خدمات الدفع للتجار في النصف الثاني من عام 2022. وتوفّر مصر فرصة نمو مهمة لنتورك، حيث يُتوقع أن تبدأ الإيرادات بالنمو اعتباراً من عام 2023 فصاعداً.

إعادة تأكيد التوقعات بشأن السنة المالية 2022

مع أن نتورك على دراية كاملة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي العالمي، إلا أن أسواقها الرئيسية لا زالت تشهد ظروف تداول قوية. ونظراً للأداء القوي الذي شوهد في النصف الأول، أعادت نتورك النظر في التوجه المالي للعام بأكمله، في ظل توقع نمو إيرادات المجموعة بنسبة 27-29% على أساس سنوي، مع توسع متواضع في هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين.

#بياناتشركات

- انتهى -

لاستفسارات المستثمرين

نتورك إنترناشيونال

InvestorRelations@Network.Global

إيمي جرامليك، رئيسة قسم علاقات المستثمرين

لاستفسارات وسائل الإعلام

تينيو

NetworkInternational@Teneo.com

ثيؤدورا جبره