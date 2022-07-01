· المركز يحقق أفضل أداء نصف سنوي منذ تأسيسه عام 2002

· طلب كبير من جانب الأسواق الدولية، بما فيها أوروبا والصين والهند

· جاء النمو مدفوعاً بالأداء القوي على مستوى تجارة السلع بالتزامن مع الإقبال المتنامي على مركز كريبتو، هذا بجانب سهولة ممارسة وتأسيس الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة

· تستكمل هذه النتائج المذهلة مسيرة زخم المركز وأرقامه القياسية المحققة خلال العام 2021 إثر نجاحه في استقطاب 2,485 شركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 يوليو 2022: حقق مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أفضل أداء نصف سنوي في تاريخه بعدما استقطب 1,469 شركة جديدة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2022، ما يمثّل زيادةً بنسبة 19% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي شهر يونيو 2021 وحده، استقبل مركز دبي للسلع المتعددة 323 شركة جديدة في منطقته الحرة ومنطقته التجارية وهو أفضل أداء شهري منذ تأسيس المركز. وتأتي هذه النتائج استكمالاً لمسيرة زخم المركز خلال العام الماضي، إثر تحقيقه آنذاك رقم قياسي باستقطاب 2,485 شركة، ليتجاوز عدد الشركات الأعضاء المُسجّلة حالياً حاجز الـ 21,000 شركة.

وجاء النمو المستمر لمركز دبي للسلع المتعددة مدفوعاً بجُملة من العوامل الرئيسية، شملت الطلب القوي على خدماته من جانب الأسواق العالمية، بما فيها أوروبا والصين والهند، مما أظهر تزايد جاذبية دبي على الخارطة التجارية العالمية وسلّط الضوء على سهولة ممارسة وتأسيس الأعمال انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة؛ هذا بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد على خدمات ومنتجات مركز كريبتو جنباً إلى جنب مع ارتفاع حجم معاملات تداول مجموعة واسعة من السلع، والتي جاء في مقدمتها الماس والشاي والقهوة.

وتعقيباً على أداء المركز، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يواصل مركز دبي للسلع المتعددة جهوده المبذولة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً مفضلاً لتأسيس وممارسة الأعمال، وقد استطاع بخدماته وإمكاناته الاستثنائية خلال عقدين من الزمن أن ينمو بمجتمع أعماله ليصبح اليوم موطناً لأكثر من 21,000 شركة مُسجلة. وانطلاقاً من التزامه بتوفير بيئة مثالية عالية الاتصال داعمة للتجارة وروّاد الأعمال بجانب مساعيه المستمرة لتحسين مستوى خدماته ومنتجاته، سيواصل مركز دبي للسلع المتعددة بحث سُبل التعاون مع الشركات الأعضاء المُسجلة للمضي قدماً نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار خلال السنوات القادمة".

وأضاف بن سليم قائلاً: "ولأن مرافقنا وخدماتنا تمثّل القلب النابض لتجارة السلع الدولية، فإننا سنواصل دعم مجتمع أعمالنا، وهو ما سينعكس إيجابياً على المنظومة الاقتصادية المزدهرة في الإمارة".

ومن جانبها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "نحن سعداء بما يحققه مركز دبي للسلع المتعددة من إنجازات استثنائية ونجاحات باعثة على الفخر، ويُعد ذلك ثمرة جهود فريق العمل والتزامه المتواصل بتحقيق أفضل النتائج لجعل مركز دبي للسلع المتعددة أفضل مركز لممارسة وتأسيس الأعمال عالمياً. وخلال الفترة المتبقية من العام الجاري، سنستكمل هذه المسيرة المبهرة ونواصل الاستثمار في تطوير المواهب وترسيخ قيم الاستدامة والابتكار، بما يضمن الالتزام بأفضل مستويات الكفاءة في تحقيق أهداف إستراتيجيتنا الطموحة من أجل توفير بيئة متطوّرة تدعم الأعمال والشركات وتمكنها من مواصلة أنشطتها التجارية والتواصل مع جميع أنحاء العالم".

جذب الاستثمارات الأجنبية عبر حملات دولية

استمر مركز دبي للسلع المتعددة في الترويج لما توفره دبي من إمكانات واعدة ومقومات فريدة باعتبارها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث نظّم سلسلة من الحملات الترويجية عبر ست أسواق رئيسية، شملت المملكة المتحدة وإسبانيا وبولندا والبرازيل وكولومبيا، والتي لعبت دوراً محورياً في إبراز الفرص الواعدة في الإمارة. وقد أظهرت هذه الحملات الترويجية جدارتها بعدما نجحت خلال النصف الأول 2022 في استقطاب 40% من الشركات الجديدة القادمة من أوروبا وأمريكا الجنوبية. وحافظت الصين والهند على مكانتهما كأبرز الأسواق الحيوية المستهدفة من جانب المركز، لاسيّما وأنهما تشكلان غالبية الشركات الجديدة في العام الجاري بنسبة 20%.

قيادة دفة تجارة السلع الدولية

نجح مركز دبي للسلع المتعددة، خلال النصف الأول 2022، في مواصلة مساعيه المبذولة نحو ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً بارزاً لتجارة وتداول السلع.

بلغ إجمالي قيمة الماس الخام والمصقول المتداولة في الإمارات 11 مليار دولار خلال الربع الأول 2022، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2021. وقد حقق قطاع الماس المصقول المتداول نمواً بنسبة 80%، في حين سجّل قطاع الماس الخام نمواً قوياً بنسبة 20% على أساس سنوي. وتتطلع إمارة دبي مدفوعةً برؤيتها الطموحة، باعتبارها أكبر مركز دولي لتجارة الماس الخام، إلى تأكيد مكانتها مركزاً بارزاً على خارطة تجارة الماس الخام والمصقول.

كما سجّل مركز الشاي ومركز القهوة نمواً قوياً خلال النصف الأول 2022. وتتجه بوصلة صناعات الشاي والقهوة بشكل متزايد إلى مركز دبي للسلع المتعددة، ويُعزى ذلك إلى ما يوفره من مرافق عالمية المستوى، والتي تقدم دعماً متميزاً على الصعيد اللوجستي ومعالجة السلع عبر كافة مراحل سلسلة القيمة، مما يزيح كافة التحديات الناتجة عن تعاملات الوسطاء وبالتالي تحقيق قيمة أكبر لصالح المزارعين والمنتجين والعملاء على حد سواء.

تطوير تقنيات الكريبتو في دبي

شهد مركز كريبتو في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يوفر بيئة متكاملة لتطوير وتشغيل تقنيات البلوك تشين وغيرها من تقنيات الكريبتو الأخرى، اهتماماً كبيراً عقب إطلاقه في منتصف عام 2021. واستمر هذا النمو خلال العام 2022، حيث أن 14% من الشركات الجديدة خلال النصف الأول 2022 تعمل في قطاع الكريبتو. ويرحب المركز بكافة الأعمال والشركات بمختلف فئاتها وأحجامها الناشطة في مجال الكريبتو، بدايةً من الشركات المتخصصة في تطوير منصّات مدعومة بتقنية البلوك تشين والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وبيئات الميتافيرس ووصولاً إلى الشركات التي تتداول في أصول التشفير.

#بياناتحكومية

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae