أعلنت المجموعة عن إيرادات قياسية للسنة المالية 2021 بلغت 3,351 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 779 مليون درهم، وبلغت أرباح السنة المالية 234 مليون درهم.

أبو ظبي: أعلنت مجموعة برجيل القابضة ("برجيل" أو "الشركة")، إحدى منصات الرعاية الصحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية للعام 2021 بالكامل.

أعلنت برجيل عن تحقيق نتائج مالية قياسية في فترة الـ 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مما يعكس قوة محفظتها المتنوعة من أصول الرعاية الصحية عالية الجودة والخدمات المتخصصة واستراتيجية نموها القوية. وبلغت الإيرادات 3,351 مليون درهم في السنة المالية 2021، فيما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 18٪ على مدار فترة الثلاث سنوات 2019-2021، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 779 مليون درهم، وزاد هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين عن 23٪، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 37٪ خلال الفترة 2019-2021. كما بلغت أرباح العام 234 مليون درهم.

تؤكد هذه النتائج المالية القياسية على اتباع برجيل لمسار قوي للنمو، والذي يستكمل النمو الثابت والمتواصل الذي تم تحقيقه على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية. تمتلك برجيل القابضة حالياً 39 مستشفى ومركزاً طبياً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بالإضافة إلى شبكة من الصيدليات والخدمات الطبية الأخرى. ويرتكز نجاح الشركة على التزامها بالجودة والتميز التشغيلي وتركيزها على توفير الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع، عبر العديد من أفضل الأطباء والاستشاريين وأكثر الوسائل الطبية ابتكاراً.

استثمرت برجيل 4,2 مليار درهم في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان منذ إنشائها، وتضمنت هذه الاستثمارات إنشاء مدينة برجيل الطبية، التي تُعد مركزاً إقليمياً متميزاً في علاج الأورام وغيرها من الحالات الطبية المعقدة، وأكبر مستشفى خاص في الإمارات العربية المتحدة. كما استثمرت برجيل بكثافة في تعزيز الرقمنة والابتكار في جميع أنحاء الشركة، من أجل تعزيز جودة الخدمات والكفاءة التشغيلية، وذلك من خلال مبادرات تشمل التجارب الرقمية للمرضى، وعمليات العلاج/التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي وزيادة التعاون والتكامل السلس بين الخدمات السريرية والعمليات.

وتعليقاً على النتائج، قال الدكتور شمشير فاياليل، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "تعكس النتائج المالية القياسية لمجموعة برجيل القابضة للعام 2021 تفاني والتزام موظفينا بتحقيق رؤيتنا بأن نكون مقدم خدمات الرعاية الصحية الرائد في الشرق الأوسط، والمعروف بالجودة والتميز. تتبع فرقنا مبدأ "المريض أولاً"، مما يمنح مرافق الرعاية الصحية التابعة لنا قوة كبيرة ويعزز نجاح أعمالنا وتنوعها. وقد حققنا هذا النجاح الكبير الذي ينعكس على النتائج المالية الحالية بفضل استراتيجياتنا القوية وقراراتنا الصحيحة التي اتخذناها على مدار السنوات الماضية".

وأضاف: "تدير شركة برجيل القابضة 39 مستشفى ومركزاً طبياً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتقدم خدمات الرعاية الصحية لجميع الفئات الاجتماعية والديموغرافية، انطلاقاً من التزامنا بتقديم خدمات متخصصة عالية الجودة، وبدعم من قدراتنا الابتكارية والبحثية القوية. وتتجلى طموحاتنا في مدينة برجيل الطبية، وهي منشأة رعاية من الدرجة الأولى بسعة 400 سرير في مدينة محمد بن زايد، توفر أعلى مستوى من الرعاية الطبية. وسنواصل رحلتنا لتعزيز مجموعة برجيل القابضة، مع تطوير علامتنا التجارية لنكون منصة تجذب أفضل المواهب التي يمكن أن تحقق أعلى مستويات النجاح".

وتابع: "بعد تأسيس مجموعة برجيل القابضة في وقت سابق من هذا العام وتحقيق نمو قوي خلال السنوات الثلاث الماضية، أنا على يقين من أننا نمتلك القدرة الكاملة على اتخاذ الإجراءات المؤسسية الاستراتيجية اللازمة لدفع نمونا المستقبلي. تعتبر الرعاية الصحية أحد الركائز الرئيسية للحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ونتطلع إلى دعم شركائنا في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، للمساعدة في بناء وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية".

يذكر أن برجيل القابضة أصبحت الشركة القابضة الجديدة للمجموعة اعتباراً من مارس 2022. وستواصل برجيل القابضة تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية عبر شبكتها من المستشفيات والمراكز الطبية والخدمات المرتبطة بها. وتلبي أصول برجيل القابضة متطلبات جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية من خلال مجموعة من العلامات التجارية، تتضمن "برجيل" و"ميديور" و"إل إل إتش" و"لايف كير" و"تجميل".

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