أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت مجموعة تدوير إنجازاً في مسيرتها نحو بيئة عمل آمنة، إذ تجاوزت 200 يوم متواصل دون تسجيل أي إصابة مهدرة للوقت، وذلك عبر جميع عملياتها الممتدة في أبوظبي والظفرة والعين. وقد شمل هذا الإنجاز أكثر من 13 مليون ساعة عمل، أنجزها نحو 8,500 من موظفي المجموعة وشركاتها التابعة ومزودي خدماتها، وهو نتاج استراتيجية واضحة ومنهج عمل راسخ يضع السلامة في صميم العمل اليومي.

ويستند هذا الإنجاز إلى برنامج TadweerSafe 3.0، البرنامج الاستراتيجي لمجموعة تدوير في مجال الصحة والسلامة والبيئة، الذي رفع مستوى الكشف عن المخاطر والإبلاغ الفوري عن الحوادث في جميع المواقع من خلال الأتمتة الرقمية، مما يدعم الاستجابة الفورية والمنظمة. وعزّز برنامج السلامة القائم على السلوك هذا التوجه، من خلال بناء وعي حقيقي بالسلامة لدى القوى العاملة وتوحيد مستوياتها عبر جميع المواقع والأدوار.

وتُشكّل قواعد الحفاظ على الحياة العشر لمجموعة تدوير الركيزة الأساسية لهذه المنظومة، إذ تحدد أولويات السلامة القصوى التي يلتزم بها جميع الموظفين ومزودو الخدمات ضمن إطار التأهيل والتدريب المعتمد لدى المجموعة.

وقال حسين الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة تدوير للخدمات والحلول البيئية والمدير التنفيذي لإدارة الأزمات في مجموعة تدوير: "يعكس هذا الإنجاز التزام كوادرنا التي جعلت من السلامة قيمة جوهرية في كافة المهام. إن الأنظمة والأدوات والمعايير التي وضعناها تمثل الركيزة الأساسية لهذا النجاح، مما يؤكد نجاح المجموعة في ترسيخ السلامة كأسلوب عمل يومي، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا للوصول إلى بيئة عمل خالية تماماً من الإصابات."

يُذكر أن نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة في مجموعة تدوير معتمد وفقاً لمعايير الآيزو

(ISO 45001) والآيزو (ISO 14001) ونظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

نبذة عن مجموعة تدوير

تعد مجموعة تدوير، التابعة للشركة القابضة "ADQ" ومقرها أبوظبي، من الجهات الرائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات ووضع معايير جديدة للاقتصاد القائم على التدوير، إذ تنطلق رؤيتها الاستراتيجية من إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، عبر تعظيم الاستفادة من النفايات بوصفها مورداً ذا قيمة. وبصفتها الجهة المسؤولة حصرياً عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتبني أحدث التقنيات وعقد الشراكات الاستراتيجية الداعمة لأهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والعمل على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المرادم بحلول عام 2030.

وفي عام 2025، أطلقت المجموعة خدمة "تجميع" لتكون منظومة متطورة عالمية المستوى في مجال جمع النفايات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الإسهام في بناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة في الإمارة.

وبالإضافة إلى التزامها بخدمة إمارة أبوظبي، تمتلك مجموعة تدوير طموحات دولية واسعة، وتسعى إلى تحقيق إسهامات مؤثرة في مجال إدارة النفايات المستدامة خارج دولة الإمارات أيضاً.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.tadweer.ae

يرجى الرجوع إلى الرابط المخصص للتعرّف إلى مواقع مراكز تجميع المواد القابلة للتدوير التابعة لمجموعة تدوير، ونقاط التجميع، وأجهزة إعادة التدوير العكسية، وغيرها من المرافق والخدمات ذات الصلة.



للتواصل الإعلامي:

لطيفة المزروعي

lateefa.almazrouei@tadweer.ae

-انتهى-

#بياناتشركات