أعلنت شركة بُكرة، المنصة الرائدة في منتجات الادخار الرقمية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة جيديا، إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية ومزودي حلول المدفوعات الرقمية في المنطقة، بهدف إتاحة حلول ادخارية رقمية مبتكرة لشبكة التجار التابعة لجيديا في السوق المصري.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن أكثر من 200 ألف تاجر ضمن شبكة جيديا من الاستفادة من منتج ادخاري رقمي الخاص ببُكرة، وهو حل ادخاري رقمي يتيح للتجار تنمية السيولة النقدية الفائضة بعائد يومي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع إمكانية السحب والاسترداد بسهولة عند الحاجة، بما يساعدهم على تحقيق استفادة أكبر من أموالهم دون التأثير على دورة أعمالهم اليومية.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الشركتين بتطوير حلول مالية مبتكرة تدعم نمو قطاع الأعمال وتعزز الشمول المالي، من خلال إتاحة حلول ادخارية رقمية تساعد التجار وأصحاب المشروعات على إدارة السيولة النقدية بكفاءة أكبر وتحويل الأموال غير المستغلة إلى مصدر عائد إضافي يدعم نمو أعمالهم.

كما يتيح الحل الجديد للتجار فرصة الوصول إلى منتجات ادخارية رقمية عبر تجربة سلسة ومتكاملة، بما يمكنهم من تحقيق أقصى استفادة من السيولة النقدية المتاحة لديهم مع الحفاظ على المرونة اللازمة لإدارة أعمالهم اليومية.

وتستهدف الشراكة تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:

* تمكين التجار من تنمية السيولة النقدية الفائضة وتحقيق عوائد يومية عليها.

* تعزيز الشمول المالي من خلال إتاحة حلول ادخارية رقمية سهلة الوصول لشريحة أوسع من أصحاب الأعمال.

* دعم الإدارة الذكية للتدفقات النقدية ومساعدة التجار على الاستفادة المثلى من أموالهم.

* توسيع نطاق استخدام الحلول المالية الرقمية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار في مختلف أنحاء مصر.

* تعزيز القيمة المقدمة لعملاء جيديا من خلال توفير خدمات مالية وادخارية إضافية تدعم نمو أعمالهم.

وأكد أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بُكرة، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين أصحاب الأعمال والتجار من الاستفادة بشكل أفضل من السيولة النقدية المتاحة لديهم، من خلال أدوات الادخار الرقمية التى تجمع بين سهولة الاستخدام والمرونة وتحقيق العائد.

وأضاف: “من خلال تعاوننا مع جيديا، نقدم للتجار وسيلة عملية للاستفادة من السيولة النقدية المتاحة لديهم بدلاً من بقائها دون استغلال، حيث يمكنهم تنمية أموالهم من خلال دفتر توفير بُكرة بعائد يومي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الاحتفاظ بالمرونة الكاملة للوصول إلى أموالهم وقت الحاجة.”

وتابع: “نؤمن بأن الإدارة الفعالة للسيولة أصبحت أحد أهم العوامل الداعمة لنمو واستدامة الأعمال، ولذلك نسعى إلى توفير حلول ادخارية رقمية بسيطة وفعالة تساعد أصحاب الأعمال على تحقيق قيمة أكبر من السيولة النقدية الفائضة لديهم"

كما اضافة احمد مجدي رئيس القطاع التجاري لشركة جيديا " يمثل هذا التعاون خطوة إضافية نحو تعزيز القيمة المقدمة لتجار جيديا من خلال إتاحة الوصول إلى حلول مالية رقمية مبتكرة تساعدهم على إدارة السيولة النقدية بكفاءة أكبر باعتبار جيديا اليوم الشريك الاستراتيجي للتاجر ليس فقط في قبول المدفوعات ولكن في ادارة محفظته النقدية بكفاءة لتعظيم الاستفادة من تحصيلاته اليومية ونمو حجم اعماله بالتعاون مع جيديا. ونتطلع إلى تمكين التجار من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بُكرة"

وفقاً لشروط وأحكام المنتج

نبذة عن شركة بُكرة:

بُكرة هي أول منصة رقمية في الشرق الأوسط متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية تمكن المستخدمين من الافراد والشركات للادخار وتحقيق الأهداف من خلال الاستثمار في الأصول الحقيقية وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر منتجات تمويلية واستثماريه مهيكلة ومرخّصة من الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر. تأسست بُكرة في 2023 وتهدف إلى تحقيق الأهداف المالية من خلال استثمارات مدعومة بأصول لكل من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. تقدم المنصة للمستخدمين فرص استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، بما في ذلك العقارات والمعادن الثمينة وأدوات الدين. تمتلك ترخيص كامل من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، تعد بُكرة بوابة رقمية للحرية المالية، وتمكن الأفراد من تحقيق أهدافهم المالية.

في بُكرة، نؤمن بجعل الاستثمار متاحًا وشفافًا للجميع. تجمع منصتنا المبتكرة بين التكنولوجيا المتقدمة والرؤى المالية الخبيرة لنساعد المستخدمين على تنمية ثرواتهم وتحقيق أهدافهم المالية الفريدة. انضم إلينا في مهمتنا لإعادة تعريف إدارة الثروات وتوسيع إمكانيات استثماراتك.

حول جيديا :

جيديا هي مجموعة تقنية رائدة في مجال توفير خدمات الدفع المالية ونقاط الدفع الذكية وحلول إدارة الأعمال في قطاع التجزئة والتجارة الرقمية، وتخدم حالياً أكثر من 650,000 تاجر في جميع أنحاء العالم. تأسست المجموعة في عام 2008 من قبل رائد الأعمال السعودي عبدالله بن عثمان ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، وتتوسع دولياً بشكل كبير من خلال عملياتها في الإمارات العربية المتحدة ومصر.

تؤمن جيديا بأن أحدث التقنيات المالية يجب أن تكون متاحة بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، حيث تواصل الشركة التركيز على مهمتها المتمثلة في تمكين التجار بالتقنيات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. وقد حصلت جيديا على شهادة رسمية كأفضل مكان للعمل (®GPTW) في جميع مكاتبها بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والهند والتي يعمل فيها أكثر من 2300 موظف.

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