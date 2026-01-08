أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة برق، الرائدة في حلول التنقل الذكي والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة إلروي إير، المطوّر الأمريكي الرائد للأنظمة الجوية ذاتية التشغيل لخدمات لوجستيات «الميل الأوسط»، عن توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون بين الجانبين. ويؤسس هذا التعاون إطاراً لإنشاء مشروع مشترك باستثمار يبلغ 200 مليون دولار، يهدف إلى إنشاء منشأة تصنيع متقدمة في أبوظبي لإنتاج طائرة «تشابارال»، وهي طائرة شحن غير مأهولة ذاتية التشغيل، هجينة كهربائية، قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL).

ومن المقرر أن تقوم منشأة الإنتاج بتوريد أنظمة «تشابارال» إلى العملاء التجاريين والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة. كما سيوفّر المشروع المشترك خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك الصيانة والإصلاح وإعادة تهيئة المحركات. ومن خلال بناء قدرات إنتاج محلية، سيعمل المشروع على تلبية الطلب المتسارع على حلول اللوجستيات ذاتية التشغيل في المنطقة، والمدفوع بالتوسع السريع والحاجة المتنامية إلى حلول توصيل مرنة وموثوقة لمرحلة «الميل الأوسط».

وتُعد طائرة «تشابارال» أول طائرة ذاتية التشغيل في القطاع صُمّمت لنقل حمولة تصل إلى 300 رطل لمسافة تصل إلى 300 ميل. ويتيح نظام الدفع الهجين الكهربائي تنفيذ مهام طويلة المدى دون الحاجة إلى بنية تحتية للشحن، ما يجعلها ملائمة بشكل فريد للتنوع الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد سجّلت «تشابارال» إنجازاً تاريخياً في نوفمبر 2023، مع تنفيذ أول رحلة في العالم لطائرة هجينة كهربائية تعمل بمولّد توربيني.

وقال أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة برق: "تعكس شراكتنا مع إلروي إير مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً لمستقبل التنقل. ويمثّل هذا الاستثمار بقيمة 200 مليون دولار التزاماً ببناء منظومة طيران مستدامة ومتكاملة في دولة الإمارات. كما أن الطلب الكبير الذي نشهده من مزودي الخدمات اللوجستية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكد الحاجة إلى إنتاج محلي قادر على التوسع بكفاءة. ومن خلال هذا التعاون، نعيد تعريف آليات نقل البضائع عبر المنطقة، مع دعم مبادرة اصنع في الإمارات".

ويتوافق المشروع الجديد مع أهداف تجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، بما يعزز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للنقل المستدام. ومن المتوقع أن يسهم المشروع إسهاماً كبيراً في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير وظائف نوعية عالية القيمة في قطاع الطيران، وتطوير سلسلة توريد إقليمية قوية.

من جانبه، قال الدكتور أندرو كلير، الرئيس التنفيذي لشركة إلروي إير: "كان الطلب على طائرة تشابارال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هائلاً، وتجاوز توقعاتنا الأولية، ما يعكس الحاجة الملحّة إلى حلول لوجستية لا تعتمد على البنية التحتية التقليدية. وتُعد أبوظبي مركزاً استراتيجياً مثالياً لأول توسع صناعي دولي لنا. ومن خلال تصنيع تشابارال محلياً بالتعاون مع مجموعة برق، لا نعمل فقط على تقليص فترات التسليم لعملائنا الإقليميين، بل نضمن أيضاً تصنيع الطائرات في البيئة ذاتها التي ستعمل فيها. ويسعدنا التعاون مع قيادة طموحة مثل أحمد المزروعي لجلب هذه القدرات المتقدمة إلى دولة الإمارات".

ويأتي هذا الإعلان عقب الشراكة الإنتاجية المحلية التي أعلنت عنها إلروي إير مؤخراً في الولايات المتحدة مع شركة كراتوس، حيث سيعمل المشروع المشترك الجديد على تلبية الطلب المتراكم والمتزايد على طائرة تشابارال، والذي تجاوز بالفعل 1500 وحدة على مستوى العالم، من شركات رائدة في الخدمات اللوجستية وخدمات الطيران، من بينها فيديكس وبريستو وإل سي آي.

وكانت إلروي إير قد أنجزت مؤخراً أول عملية توصيل شحن ذاتية التشغيل من نقطة إلى نقطة باستخدام طائرة تشابارال. وبعد استكمال مراحل الطيران المهمة في الولايات المتحدة والحصول على جميع الموافقات اللازمة، يخطط الطرفان لبدء عمليات الطيران الأولية في دولة الإمارات بحلول عام 2027 باستخدام طائرات مُصنّعة في الولايات المتحدة، على أن يبدأ الإنتاج المحلي في أبوظبي في عام 2028.

