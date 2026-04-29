جدة | أعلنت مجموعة كامبريدج للصحة ("كامبريدج")، المزود الرائد لخدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإحدى الشركات التابعة لشركة أمانات القابضة ش.م.ع ("أمانات")، اليوم عن افتتاح مستشفى كامبريدج جدة بحلته الجديدة بعد استكمال أعمال التوسعة والتجديد الشاملة، ليصبح مستشفى متخصصاً بطاقة استيعابية تبلغ 200 سرير، يعمل حالياً بكامل طاقته التشغيلية.

وترسخ هذه التوسعة مكانة مجموعة كامبريدج للصحة باعتبارها أكبر مزود لخدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، بأكثر من 700 سرير، كما تعكس التزامها المستمر بتوسيع نطاق الخدمات الصحية عالية الجودة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أسواق المنطقة.

وقد خضع مستشفى كامبريدج جدة لأعمال تطوير وتوسعة شاملة رفعت طاقته الاستيعابية من 130 إلى 200 سرير، وشملت تطوير غرف المرضى، وتحديث البنية الطبية المتقدمة، وتوسعة ملحوظة في خدمات إعادة التأهيل عبر استحداث صالات تأهيل مخصصة، ضمن بيئة رعاية متمحورة حول المريض. ويأتي هذا التطوير امتداداً لمسيرة التوسع التي تنتهجها المجموعة في المملكة، والتي شملت افتتاح مستشفى كامبريدج الخبر المتخصص في الرعاية طويلة الأمد بطاقة استيعابية تبلغ 150 سريراً خلال عام 2024، ومستشفى كامبريدج الظهران المتخصص في إعادة التأهيل بطاقة استيعابية تبلغ 70 سريراً خلال عام 2019.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب ما كشفت عنه المجموعة مؤخراً من خطط لتوسعة مستشفى كامبريدج جدة بإضافة 70 سريراً، إلى جانب استحداث خدمات العيادات الخارجية والقدرات الجراحية، بما يرسخ مكانة المستشفى بوصفه مزوداً رائداً لخدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة وإعادة التأهيل في المنطقة الغربية من المملكة.

وقد حضر حفل الافتتاح الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة كامبريدج للصحة، إلى جانب نخبة من ممثلي المساهمين. وقد اطلع الوفد خلال الزيارة على مختلف مرافق المستشفى بعد أعمال التجديد، كما التقى عدداً من المرضى وذويهم، الذين أبدوا ملاحظات إيجابية تجاه بيئة الرعاية الجديدة وخدمات إعادة التأهيل المتقدمة.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة كامبريدج للصحة:" تعد المملكة العربية السعودية سوقاً محورياً للنمو بالنسبة لمجموعة كامبريدج للصحة. وتعكس هذه التوسعة التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة، وثقتنا في مسار التطور المستمر لقطاعها الصحي. ومع تجاوز مجموعتنا حاجز الـ 700 سرير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وامتلاكنا إستراتيجية واضحة لمشاريع التوسعة المقبلة، نفخر بمواصلة ترسيخ مكانتنا الرائدة في قطاع الرعاية ما بعد الحالات الحادة في المنطقة، وتقديم رعاية سريرية بمستوى عالمي وعبر منظومة رعاية متكاملة."

وقال الدكتور محمد حلواني، الرئيس التنفيذي للمملكة العربية السعودية في مجموعة كامبريدج للصحة:"يعمل مستشفى كامبريدج جدة حالياً بكامل طاقته التشغيلية، بما يعكس جودة الرعاية التي نقدمها، وحجم الطلب المتنامي على خدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة وإعادة التأهيل المتخصصة في المملكة. وتتيح لنا هذه التوسعة، إلى جانب مشاريع التطوير القائمة، تعزيز وصول المرضى إلى خدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة ، والإسهام في مسيرة التحول الصحي في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030."

وفي ظل طلب متنام، ومعدلات إشغال مرتفعة، وأداء قياسي حققته المجموعة في العام الماضي، تواصل مجموعة كامبريدج للصحة توسيع شبكتها وتقديم خدمات رعاية عالية الجودة في مختلف أسواق المنطقة.

نبذة عن مجموعة كامبريدج للصحة

تعد مجموعة كامبريدج للصحة المزود الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي لخدمات الرعاية ما بعد الحالات الحادة، وإعادة التأهيل، والرعاية طويلة الأمد، والرعاية الصحية المنزلية، وتضم أكثر من 700 سرير، إضافة إلى شبكة واسعة من خدمات العيادات الخارجية. وتدير المجموعة ست منشآت في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويعمل لديها أكثر من 1,200 من المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية. كما حصلت المجموعة على اعتمادات دولية ووطنية تشمل اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، ولجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل (CARF)، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، واعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP). وتملك شركة أمانات القابضة ش.م.ع الحصة الأكبر في المجموعة.

