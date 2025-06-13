يضم البرج شققًا بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في منطقة مجان .

يضم المشروع 127 وحدة سكنية تتنوع بين شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 200 مليون درهم.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مـدار للتطوير العقاري"، الشركة الإماراتية الرائدة بخبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في قطاع العقارات بالدولة، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "توليب أويسيس إكس ريزيدنسز" في منطقة مجان بدبي، بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 200 مليون درهم. ويضم المشروع 127 وحدة سكنية تتنوع بين شقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، ما يجعله المشروع العاشر ضمن سلسلة " توليب أويسيس" التي رسّخت مكانة الشركة كشريك موثوق في إثراء السوق العقاري.

ويأتي إطلاق هذا المشروع استكمالًا لمسيرة "مـدار للتطوير العقاري"، التي سبق لها تسليم تسعة مشاريع سكنية ضمن السلسلة ذاتها، بقيمة تطويرية تجاوزت مليار درهم. وقد ساهمت هذه المشاريع في رفع أسعار العقارات في منطقة مجان بنسبة تتراوح بين 20% و30%، ما عزز الثقة في قدرة الشركة على قيادة النمو ورفع القيمة العقارية للمجتمعات السكنية التي تطورها.

يتميز مشروع " توليب أويسيس إكس ريزيدنسز" بتصميمه المعماري العصري الذي يضم 16 طابقًا، حيث تم توزيع الوحدات بأسلوب يحقق أقصى استفادة من المساحات، ويراعي متطلبات العائلات والأفراد الباحثين عن أسلوب حياة متوازن يجمع بين الراحة والفخامة العملية. يوفر المشروع شققًا بغرفة نوم واحدة وأخرى بغرفتي نوم، تم تصميمها بعناية لتضيف أجواءً راقية ولمسات فاخرة باستخدام خامات مميزة مثل بلاط Armani Silver وتجهيزات غرافيت مصقولة وخشب داكن فاخر، إلى جانب أسطح طاولات حجرية Petra Slate، ما يضمن تجربة سكنية استثنائية تعكس هوية المشروع وجودته العالية.

كما يقدّم المشروع لسكانه مجموعة متكاملة من المرافق العصرية التي تلبي تطلعاتهم، وتشمل مسبحًا مزودًا بتحكم في درجة الحرارة مع مقاعد مغمورة، وساونا وحوض غطس، ومركزًا لياقة بدنية مجهزًا بالكامل، إلى جانب مواقف مخصصة للدراجات الهوائية، فضلًا عن ردهة استقبال عصرية تليق بجودة المشروع وتوفر تجربة ترحيبية للسكان والزوار.

ويقع المشروع في قلب منطقة مجان الهادئة التي أصبحت وجهة مميزة للسكن بفضل قربها من أبرز مناطق الأعمال والترفيه في دبي، بما في ذلك دبي مارينا، مول الإمارات، دبي مول، دبي هيلز مول، ومطار دبي الدولي، ما يمنح السكان وصولًا سلسًا إلى كافة المرافق الحيوية والخدمات التي يحتاجونها.

وفي هذا السياق، قال إلياس فضل، المدير الإداري لـ "مـدار للتطوير العقاري" :"يمثل مشروع ’توليب أويسيس إكس ريزيدنسز‘ امتدادًا للنجاحات التي حققتها مشاريع ’توليب أويسيس‘، ويعكس التزامنا الدائم بتقديم مجتمعات سكنية تواكب احتياجات السوق وتطلعات العملاء. نحن لا نبني مجرد عقارات، بل نخلق تجارب سكنية متكاملة تعزز أسلوب الحياة الراقي، وتجمع بين التصميم المبتكر والجودة العالية."

يأتي المشروع مدعومًا بخطة سداد مرنة بنسبة 40/60، ما يمنح المستثمرين والمشترين فرصة تملك وحداتهم بأسلوب مريح يتماشى مع متطلبات السوق العقاري الحالية، كما تواصل "مـدار للتطوير العقاري" توسيع نطاق مشاريعها، من خلال تطوير علامات تجارية جديدة ومشاريع مبتكرة تلبي الطلب المتنامي على الوحدات السكنية عالية الجودة في دبي وخارجها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://madardevelopments.com أو الاتصال على الرقم: 00971564130000.

نبذة عن مدار للتطوير العقاري:

تأسست "مـدار للتطوير العقاري" عام 1989 في الشارقة، وتعد جزءًا من مجموعة "المدار للهندسة" الرائدة. توسعت الشركة لتصبح مجموعة متكاملة في مجال التطوير العقاري، تقدم خدمات متنوعة تشمل أعمال البناء والهندسة المعمارية والأنظمة الميكانيكية والكهربائية وأنظمة ELV. وتضم الشركة العائلية أكثر من 100 مشروع عقاري، بإجمالي قيمة تطويرية تتجاوز ملياري درهم، حيث قامت بتسليم أكثر من 3500 وحدة سكنية منذ تأسيسها.

تلتزم "مـدار للتطوير العقاري" بإدارة جميع مراحل المشاريع بدقة واحترافية، ما يضمن تسليم المشاريع في الوقت المحدد وبأعلى مستويات الجودة، لتبقى دائمًا المطور العقاري الموثوق الذي يصنع مجتمعات سكنية نابضة بالحياة في دولة الإمارات.

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