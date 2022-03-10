هشام المكاوي: تعتبر المملكة من أهم الأسواق لتوسع ونمو ”تيم هورتنز“ في الشرق الأوسط

الرياض: انطلاقاً من حرصها على تعزيز مكانتها في المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر إقتصاديات المنطقة، تسعى "آي جي كافيه"، صاحبة الإمتياز لسلسة مقاهي "تيم هورتنز" في الشرق الأوسط، إلى توسيع وجودها في المملكة من خلال الوصول لأكثر من 200 فرع لها في السعودية بحلول عام 2024، حيث تؤمن الشركة في رؤية المملكة 2030 وتطمح أن تكون جزء من التطور والاستفادة من توقّعات النمو المستقبلية فيها.

وساهمت الأهمية المتنامية للمملكة العربية السعودية في الأسواق الإقتصادية في نقل المكتب الرئيسي لشركة "آي جي كافيه" إلى مدينة الرياض في عام 2021، حيث تعتبر الشركة الوحيدة المتخصصة في الأطعمة والمشروبات التي نقلت مقرّها الرئيسي إلى السعودية.

تدير شركة "آي جي كافيه" حالياً 90 مقهىً موزّعاً على مدن الرياض، جدة، أبها، مكة، الخرج، الخُبر، المدينة المنوّرة، الدمام، الظهران، وخميس مشيط، بمجموع أكثر من 190 فرعاً ل "تيم هورتنز" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتبعاً لنجاح العلامة ورواجها تنوي الشركة توسيع شبكتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطروالبحرين وعمان، وقريباً في الكويت ومصر.

وتشتهر "تيم هورتنز"، العلامة الكندية الرائدة، بقهوتها الفريدة والدونتس المميزة وبجودة منتجاتها الطازجة والتجربة الشخصية التي تقدمها لزوّار المقهى والمجتمع.وبفضل 50 عاماً من الخبرة في مجال تقديم القهوة والمأكولات الطازجة، إستطاعت مجموعة مقاهي "تيم هورتنز" من الإستحواذ على قلوب الكنديين والزوّار في مختلف أنحاء العالم.

وقال هشام المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة آي جي كافيه، صاحبة الإمتياز لسلسة مقاهي "تيم هورتنز" في الشرق الأوسط: ”تحظى تيم هورتنز بدعم كبير من قبل الحكومة السعودية والتي تتماشى مع خطة المملكة لجذب الإستثمارات الخارجية وتنويع مصادر الإيرادات وذلك تحقيقاً لرؤية 2030 الإقتصادية.“

وأضاف المكاوي "تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كمقراً عالمياً لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مختلف القطاعات نظراً لما تتمتّع به من بنية تحتية ولوجستية متطورة، فضلاً عن التسهيلات التي تقدّمها لمجتمع الأعمال وللشركات التي ترغب بالتوسّع في المنطقة.“

وصرّح المكاوي قائلاً "تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق لتوسع ونمو عدد فروع تيم هورتنز في الشرق الأوسط. وتطمح شركة آي جي كافيه من خلال ذلك إلى تقديم أفضل خدمة لزوّارها ليصبح تيم هورتنز المقهى المفضّل للجميع.“

وأكّد المكاوي أن شركة آي جي كافيه تطمح بأن تكون جزءاً من قصة نجاح المملكة، حيث تخطّط لتوسيع وجودها وافتتاح فروع أكثر لاستقبال عدد أكبر من الزوار، مما يساهم في توسيع حضورها الإقليمي ويخلق فرص عمل وتدريب للكوادر بمهارات عالية في المملكة.

وتمثّل مجموعة "تيم هورتنز" العالمية والتي تأسست عام 1964 سلسلة مقاهي رائدة في كندا والعالم تقدّم لزوارها خلطة قهوتها الشهيرة، وقهوة الدوبل-دوبل، والدونتس، والتيمبتس منذ ذلك الحين. تضمّ مجموعة "تيم هورتنز" أكثر من 5100 فرع في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، ودخلت أسواق الخليج لأول مرة عام 2011.

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نبذة عن تيم هورتنز

عام 2011، دخلت العلامة التجارية الشهيرة "تيم هورتنز" منطقة الشرق الأوسط من خلال إفتتاح أول مقهى ومطعم للمخبوزات لها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. توسّعت العلامة بشكل سريع في جميع أنحاء منطقة الخليج بعد توقيع إتفاقية إمتياز (فرانشيز) مع شركة "آي جي كافيه"، صاحبة الإمتياز لسلسة مقاهي "تيم هورتنز" في الشرق الأوسط ومجموعة ”أباريل“ للتجزئة الشهيرة.

على مر السنوات، استحوذت تيم هورتنز على قلوب الأشخاص حول العالم وليس فقط محبّي القهوة، من خلال تقديمها منتجات متنوعة تناسب جميع الأذواق من خلال مشروبات كلاسيكية مثل قهوة "أوريجنال بلند" الأصلية و "أيس كاب" الفريدة، إضافةً إلى مجموعة من الدونتس مثل "تيمبتس" الشهيرة. يمكن الآن لزوّار المقهى الإستمتاع بقهوة متميّزة، مأكولات مخبوزة طازجاً، سندويشات ورابس حسب الطلب، والعديد من المشروبات والمنتجات الأخرى في فروع منتشرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، عمان، والبحرين؛ وقريباً في الكويت ومصر.

تؤمن "تيم هورتنز" بضرورة أفضل المأكولات والخدمات لعملائها من خلال الريادة والإبتكار وعقد الشراكات، حيث تشتهر سلسلة المقاهي بالقهوة المتميّزة والمخبوزات الطازجة تماشياً مع شعار "دائماً طازج، دائماً لذيذ" الذي اعتمدته كسياسة أساسية لها.