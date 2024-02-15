القاهرة: في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في الاستثمار العقاري بمصر، أطلقت "شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني" احدي شركات مجموعة عربية - المطور العمراني الرائد للمشروعات السكنية والمراكز التجارية والإدارية- مشروع "إلورا" على مساحة 228 فدانًا بمدينة الشيخ زايد الجديدة بإجمالي استثمارات 20 مليار جنيه، وذلك لتلبية الطلب على مشروعات الشركة، وإضافة وجهة عقارية جديدة لخريطة مشروعاتها لتحقيق تنوع يتماشى مع احتياجات العملاء.

يأتي ذلك في ضوء رؤية شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني ، لإنشاء مشروعات عمرانية في المدن الجديدة للمساهمة بدور فعال في المخطط الاستراتيجية القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052) لزيادة حجم المساحة المأهولة بالسكان إلى 14%، ولتعزيز ثقتها في القطاع العقاري المصري وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، واستكمال دور المجموعة في توفير فرص عمل لآلاف الشباب.

ويتميز مشروع " إلورا" بموقع استراتيجي بمدينة الشيخ زايد الجديدة بالقرب من الطرق والمحاور الرئيسية، حيث يقع علي محور الضبعة وطريق الدائري الأوسطي مباشرة، مما يسهل الوصول إليه، كما يتميز بتصميم عصري حديث يحقق متطلبات العملاء، ويضم المشروع 3600 وحدة سكنية متنوعة المساحات.

قال المهندس طارق شكري، الرئيس الغيرتنفيذي لمجموعة عربية ، إن الشركة وضعت خطة استثمارية طموحة خلال عام 2024 تستهدف تطوير المشروعات القائمة وطرح مشروعات جديدة في وجهات عمرانية متميزة، وفي هذا الصدد استهلت الشركة العام الجديدة بإطلاق مشروع "إلورا" بمدينة الشيخ زايد الجديدة، والتي يتوقع لها أن تصبح منارة عمرانية بغرب القاهرة، ولذا حرصنا على أن نصبح من أوائل الشركات التي تستثمر في المدينة، ونقدم لعملائنا تجربة فريدة في الحياة العصرية.

ويعد مشروع " إلورا"، هو المشروع الاحدث لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني بالقاهرة، حيث تمتلك الشركة مشروعات تزيد عن 15 مشروع و منها : صن كابيتال وجاليريا مول وجاليريا ريزيدنس و مون فالي 1 و مون فالي 2 و Office building 217 و Office building 48و Tycoons

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نبذة عن الشركة

تعد مجموعة شركات عربية، من كبرى شركات التطوير العمراني والبناء والمقاولات في مصر، وتضم تحت مظلتها 3 شركات (شركة تطوير للتنمية العمرانية، شركة عربية للاستثمار والتطوير العمراني، وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني)، وسرعان ما استطاعت أن تثبت تواجدها على الارض،حيث أنها الآن تمتلك عدد كبير من المشروعات في شرق وغرب القاهرة ، وجميعها منشآت تتسم بالدقة الإنشائية والتصميمات الفريدة والعصرية، وهذا ما دفع العديد من العملاء المهتمين بسوق العقارات إلى أن يثقون بالتعامل مع شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني، في مختلف مشروعاتها.