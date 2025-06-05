دبي: أعلنت "هوتباك"، الشركة المتخصصة في حلول التغليف المستدام ومقرها الإمارات، عن تحقيق إنجاز بارز في القطاع بحصولها على اعتماد تجديد شهادة الأيزو عبر جميع مرافقها التشغيلية. وحصلت هوتباك على إعادة الاعتماد رسمياً وفق معايير الأيزو ISO 9001لنظام إدارة الجودة، وISO 14001 لنظام الإدارة البيئية، وISO 45001 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية عبر 20 منشأة تابعة لها حول العالم، وذلك من قبل"TÜV Rheinland"، الجهة العالمية المعتمدة والمعروفة في مجال شهادات الاعتماد.

يُعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى المنطقة في قطاع التغليف. وتتميز هوتباك بكونها من الشركات القليلة التي نجحت في الحصول على اعتماد الأيزو على مستوى المجموعة في جميع مواقعها التشغيلية، كما تُعد الأولى على الإطلاق التي تحقق هذا الإنجاز في قطاع التغليف الإقليمي. ويُجسد هذا الإنجاز التزام هوتباك الراسخ بوضع معايير رائدة في مجالات الجودة والاستدامة ورفاه الموظفين ضمن قطاع التصنيع.

ومن خلال تطبيق نظام إدارة متكاملة (IMS)، وحّدت هوتباك منهجيتها في ضمان الجودة، والمسؤولية البيئية، والصحة والسلامة المهنية ضمن إطار تشغيلي موحّد. ويُسهم هذا الإطار الشامل في ضمان التزام جميع منشآت هوتباك بأعلى المعايير العالمية، مع تعزيز ثقافة التحسين المستمر في كافة جوانب العمل داخل المؤسسة.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لدى هوتباك: "إن هذا الاعتماد يُعد لحظة فخر لهوتباك، ودليلاً واضحاً على تفاني فريق العمل وجهوده المتواصلة. لطالما شكّل التزامنا بالتميّز في الأداء، والاستدامة، وضمان صحة وسلامة موظفينا ركيزة أساسية ضمن منظومة قيمنا. ويعزّز حصولنا على شهادة ISO على مستوى المجموعة وفي جميع منشآتنا التزامنا الراسخ تجاه عملائنا وشركائنا وأصحاب المصلحة، بتقديم منتجات وخدمات ترتقي إلى أرفع المعايير الدولية".

وبدوره، قال زين الدين بي بي، المدير التنفيذي للمجموعة في هوتباك: "يُعد تطبيق نظام الإدارة المتكاملة عبر 20 منشأة إنجازاً تشغيلياً ضخماً بكل المقاييس. فهو يُبرز كيف نجحنا في توحيد إجراءات الجودة والبيئة والسلامة ضمن معيار موحد للتميّز. وهذا لا يعزز كفاءة عملياتنا على المستوى العالمي فحسب، بل يمنح عملاءنا ثقة راسخة بأن كل منتج يحمل اسم هوتباك يلتزم بأكثر المعايير الدولية صرامة."

يمثل حصولنا على اعتماد الأيزو على مستوى المجموعة دليلاً واضحاً على تركيزنا المستمر على الدقة التقنية وتوحيد المعايير عبر كافة أنظمتنا. لقد عملت فرقنا بلا كلل على تطوير ممارسات التصنيع، واعتماد الابتكار، وضمان الامتثال التام في كافة الصعد. ويشكّل هذا الإنجاز حافزاً يدفعنا للاستمرار في رفع سقف التميّز وتقديم حلول تغليف عالية الجودة، آمنة، ومستدامة على مستوى العالم.

تُشكل شهادة الأيزو على مستوى المجموعة دعماً مباشراً لاستراتيجية التوسّع العالمية التي تنفذها هوتباك، حيث تؤكد التزامها بالامتثال، والموثوقية، والتميّز في الأداء التشغيلي، بينما تواصل الشركة تعزيز وجودها في الأسواق الدولية. ومن خلال اعتماد أفضل الممارسات عبر جميع منشآتها، رسّخت هوتباك مكانتها كشركة رائدة موثوقة في صناعة التغليف عالمياً.

ويُرسّخ هذا الإنجاز موقع هوتباك الريادي كمثال يُحتذى به في وضع معايير جديدة للتصنيع المسؤول والتميّز في الأداء التشغيلي. وتُعد هوتباك من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في حلول التغليف للمواد الغذائية، حيث تضم أكثر من 4200 موظف وتدير عملياتها في 17 دولة حول العالم، تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والمغرب، وساحل العاج، ونيجيريا، وإسبانيا، وفرنسا، وأستراليا.وبفضل امتلاكها لأكثر من 20 منشأة تصنيع متطورة، وحضورها القوي في 107 أسواق دولية، تواصل هوتباك التزامها بتقديم حلول تغليف مبتكرة ومستدامة تتمحور حول احتياجات العملاء، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لقاعدة عملائها العالمية.

حول "هوتباك":

تأسست شركة هوتباك عام 1995، وهي تُعد اليوم اسماً رائداً في تصنيع وتوريد منتجات تغليف الأغذية. وتنتشر عمليات الشركة حالياً في 17 دولة حول العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب، وساحل العاج، ونيجيريا، وإسبانيا، وأستراليا. نمت "هوتباك" لتُصبح واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التغليف، بفضل سمعتها المتميزة في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وخدمة عملاء استثنائية. وتُعد "هوتباك" وجهة متكاملة لحلول التغليف، حيث توفر مجموعة شاملة من المنتجات التي تلبي احتياجات قطاعات الضيافة، وتجارة التجزئة، والصناعات، مع أكثر من 4,000 وحدة تخزين منتج. كما تمثل الشركة عدداً من أبرز المصنّعين العالميين، وتُسوّق منتجاتها بتصاميم حديثة وجذابة مع مراعاة أعلى معايير النظافة، تحت علامتي "هوتباك" (مجموعة منتجات التغليف) و"سوفت أند كول" (مجموعة المناديل والمنتجات الصحية).

بصفتها شركة متخصصة في تعبئة وتغليف المواد الغذائية، تحظى "هوتباك" بعدد من الشهادات العالمية المرموقة التي تؤكد التزامها بأعلى معايير الجودة، ومنها BRCGS، وFDA، وSEDEX، وESMA، وPEFC، وFSC، إلى جانب شهادات الآيزو ISO 9001:2015، وISO 22000:2018، وISO 14001:2015، وISO 45001:2018. . وقد نالت "هوتباك" جائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة "جائزة دبي للصناعة الذكية" لعام 2020 عن قطاع التصنيع، تقديراً لتفوقها في هذا المجال. وتدير "هوتباك" حالياً 50 مركز بيع مستقل في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقدّم أكثر من 600 منتج متخصص لا تتوفر عادة في محلات السوبرماركت. كما تُعد منصتها الإلكترونية www.hotpackwebstore.com أكبر متجر إلكتروني متخصص بمنتجات تغليف المواد الغذائية في المنطقة. وبفضل جودة منتجاتها وخدماتها، إلى جانب تواصلها المستمر مع العملاء، أصبحت "هوت باك" على مرّ السنوات علامة تجارية موثوقة ومرادفة للتميّز في قطاع التعبئة والتغليف.

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