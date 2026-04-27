مع تزايد اهتمام الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز سلاسل التوريد المحلية والمرونة التشغيلية، تحتفل شركة القهوة كوفي بلانيت، الشركة الإماراتية المنشأ، بمرور 20 عام على تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن نجحت في بناء واحدة من أكثر تجارب القهوة تكاملاً في المنطقة، مدعومة بحضور متنامٍ عبر أسواق متعددة.

وبدأت رحلتها من خلال توفير القهوة عبر متاجر محطات الوقود، وهو ما شكّل قاعدة انطلاق لتوسعها لاحقاً في قطاعات التجزئة والضيافة.

ومع افتتاح منشأة التحميص في دبي عام 2008، عزّزت الشركة قدرتها على تلبية الطلب المتزايد، لتتطور اليوم إلى مزوّد متكامل لحلول القهوة يشمل التحميص والتوزيع والتجزئة والخدمات التقنية المرتبطة بها،كما يتماشى الإنتاج القائم في دولة الإمارات مع توجهات الدولة نحو دعم التصنيع المحلي، ما يُمكّن الشركة من الحفاظ على مستويات عالية من الجودة والاتساق، إلى جانب المرونة التشغيلية التي تتيح لها الاستجابة السريعة لمتطلبات السوق.

تغطي العلامة «كوفي بلانيت» اليوم عدة قطاعات، تشمل الضيافة، والشركات، والقطاع العام، والسفر، والتجزئة، حيث تزوّد أكثر من 70% من فنادق الأربع والخمس نجوم في دولة الإمارات بالقهوة، إلى جانب شبكة واسعة من الشركات والمؤسسات، كما تواصل العلامة توسيع حضورها في قطاع التجزئة والعلامات التجارية الخاصة على مستوى المنطقة.

وتنعكس هذه الاستراتيجية في مسار النمو المستدام الذي حققته الشركة على مدى العقدين الماضيين، إذ سجّلت «كوفي بلانيت» زيادة بنسبة 19% في الإيرادات خلال عام 2025، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي مركب بلغ 10.7% على مدى العقد الماضي، واليوم، تخدم الشركة أكثر من 1,000 عميل من قطاع الأعمال، وتقدّم أكثر من 21 مليون كوب قهوة شهرياً في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

بهذا الصدد، قال آلان جونز، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة: "على مدى العقدين الماضيين، ركّزنا على بناء نموذج يضع الإتساق، والتميّز في الخدمة، والشراكات طويلة الأمد في مقدمة أولوياته، ومع استمرار تطوّر المنطقة، نشهد تحوّلاً واضحاً نحو العمليات المحلية، ويتيح لنا وجودنا في دولة الإمارات الاستجابة بسرعة مع الحفاظ على الجودة على نطاق واسع".

وبدعم من المبادرات المستمرة لدولة الإمارات لتعزيز منظومات التصنيع المحلية وتطوير بيئة الأعمال، برزت قدرات كوفي بلانيت المحلية في مجال التحميص كعامل رئيسي، ويتمثل ذلك في منشأة التحميص التابعة لها في جبل علي، والتي تمتد على مساحة 26,000 قدم مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5,000 طن، لتعد واحدة من أكبر عمليات التحميص في موقع واحد في دولة الإمارات، ومن بين الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تنتج الشركة أكثر من 450 وحدة تخزين شهرياً عبر مجموعات خاصة وعلاماتها الخاصة، مدعومة بمختبر داخلي متكامل يتيح مراقبة الجودة بشكل شامل وتطوير المنتجات.

ومع تراجع الإعتماد على الواردات لصالح الإنتاج المحلي، نجحت كوفي بلانيت في الحفاظ على استمرارية الإمدادات، مع القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، وتتوقع الشركة تسجيل زيادة إضافية تتراوح بين 25% و30% في حجم التحميص خلال عام 2026، مدفوعة بالطلب المتواصل في قطاعات الضيافة والشركات والتجزئة.

وكمحور أساسي من استراتيجية نموها لعام 2026، ستقوم كوفي بلانيت بتوزيع محمصات جديدة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع مواصلة توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة ومصر وباكستان، إلى جانب دخول أسواق جديدة مثل جزر السيشيل وسنغافورة.

وبعيداً عن مجال التحميص، تعمل كوفي بلانيت كمزوّد متكامل لحلول القهوة، حيث تدير أكثر من 8,000 ماكينة قهوة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مدعومة بفريق فني ينفذ أكثر من 2,000 مكالمة خدمة شهرياً، مع الحفاظ على متوسط زمن استجابة يبلغ ثلاث ساعات، وقد مكّن هذا النهج الشركة من ترسيخ مكانتها ليس فقط كمورّد، بل كشريك تشغيلي للأعمال.

وبمناسبة احتفالها بمرور 20 عاماً على تأسيسها، تواصل كوفي بلانيت الإستثمار في كوادرها البشرية وشراكاتها الإقليمية، بما يعزّز شبكة المحمصين والفنيين والمتخصصين في القهوة الداعمة لعملياتها، ويواكب ذلك تطوير مرافق التحميص واسعة النطاق في دولة الإمارات، إلى جانب قدراتها المتكاملة في توريد المعدات والخدمات الفنية وتدريب الباريستا، وتسهم هذه المنظومة المتكاملة في ترسيخ مكانة الشركة لتحقيق مزيد من النمو، في ظل تسارع الطلب على الحلول المحلية القائمة على الجودة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

نبذه عن كوفي بلانيت:

تأسست كوفي بلانيت في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة رائدة في مجال القهوة المتخصصة، تمتد خبرتها لأكثر من 20 عام في تقديم حلول قهوة عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

ومن منشأتها الرئيسية للتحميص في جبل علي، تنتج العلامة أكثر من 450 وحدة تخزين شهرياً، وتخدم أكثر من 1,000 عميل من قطاع الأعمال، مع تقديم أكثر من 21 مليون كوب قهوة شهرياً.

وتعمل كوفي بلانيت كشريك متكامل في قطاع القهوة، حيث تقدم خدمات التحميص، وحلول العلامات الخاصة، والتوزيع، والدعم الفني، وتشغيل المقاهي.

وتلتزم الشركة بمعايير الجودة والاتساق والتميز التشغيلي، مع تركيز على الإنتاج المحلي وبناء شراكات طويلة الأمد.

وينتشر حضورها الإقليمي عبر عدة قطاعات، تشمل الضيافة، والشركات، والتجزئة، ومحطات الوقود، مع توزيع في أكثر من 12 سوق دولي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني :

https://coffeeplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات