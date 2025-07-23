النيادي: استثمارنا في أبنائنا الطلبة هو استثمار في مستقبل المؤسسة وتوجهاتها الاقتصادية والتنموية التي تدعم أجندة دبي الاقتصادية D33

نظمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المعسكر الطلابي الصيفي الأول للفئة العمرية من 8 إلى 12 عاماً، في مبادرة نوعية تعكس حرص المؤسسة على إشراك أجيال المستقبل في تحقيق التوجهات الاقتصادية لدبي، والتعريف بالخدمات التي تقدمها لمختلف شرائح المتعاملين.

وشمل برنامج المعسكر مجموعة من ورش العمل والبرامج التفاعلية والمحاضرات التوعوية وإجراء التجارب المخبرية، التي تتعلق باختصاصات المؤسسة وأدوارها الحيوية. وفي ختام البرنامج، أقيم حفل تخريج الطلبة، حيث كرم سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يرافقه سعيد البناي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي، المشاركين بالشهادات بحضور أولياء أمورهم، تقديراً لمشاركتهم الإيجابية وروحهم التفاعلية.

وبهذه المناسبة قال سعادة ناصر النيادي، خلال حفل التخريج، بأن "استثمارنا في أبنائنا الطلبة هو استثمار في مستقبل المؤسسة وتوجهاتها الاقتصادية والتنموية"، مشيراً إلى دور المؤسسة الرئيسي في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

وأكد النيادي على أهمية تشجيع الطلاب على العمل في القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة ضمن اختصاصاتها المتنوعة والتي تشمل البيئة والاستدامة، والترخيص التجاري، والهندسة المدنية، والموانئ والسلامة البحرية والخدمات الجمركية، وضرورة توعية مختلف فئات المجتمع بالدور المحوري لهذه القطاعات، وتحفيزهم على التعمق فيها واستكشافها والعمل فيها مستقبلاً.

وعبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن شكره لذوي الطلبة لثقتهم بإشراك أبنائهم في المعسكر الطلابي الصيفي الأول للمؤسسة، مشيداً بمخرجات المعسكر ومؤكداً على أن نجاح هذه الدورة من المعسكر يدفعنا للاستمرار في تنظيمه كل عام خلال فترة الإجازة الصيفية لاستثمار أوقات الطلبة بما يفيدهم.

وأضاف النيادي: "نحن نؤمن بأن تنشئة أبناءنا الطلبة في بيئة تحفز التعلم والتفاعل الإيجابي يعزز من حرصهم على خدمة الوطن في مختلف المجالات، ويُسهم في تكوين جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بكل ثقة وإبداع".

وتفصيلاً، شمل برنامج المعسكر التعريف بإجراءات استقبال المتعاملين وقنوات تقديم الخدمة، وإجراء تجارب علمية في مختبر المؤسسة المركزي، وزيارة غرفة الرادار البحرية، والتعريف بإجراءات السلامة البحرية، ورحلة إلى مكتبة المؤسسة لقراءة قصص الرحلات البحرية القديمة وورشة عمل عن إعداد الوجبات الصحية قدمتها أكاديمية "كيو إي تو" للضيافة التابعة للمؤسسة وغيرها من البرامج التعليمية والترفيهية المفيدة للطلبة.

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