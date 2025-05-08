قام البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الاستثمار الأهلي فاروس بالاتفاق مع شركة "تطوير مصر" على إدارة طرح برنامج سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه لصالح شركة "تطوير مصر"، وذلك خلال خمس سنوات.

تم تعيين البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك الاستثمار الأهلي فاروس كمستشارين ماليين ومرتبين رئيسين للبرنامج على أن يتضمن عدة اصدارات، ويهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتسريع وتيرة انجاز مشروعاتها.

ويمثل هذا البرنامج أول برنامج سندات في القطاع العقاري خلال عام 2025، حيث تعد سندات التوريق إحدى الحلول التمويلية الغير تقليدية التي تعتمد عليها بنوك الاستثمار لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع العقاري من خلال اتاحة سيولة نقدية لمجابهة تغيرات السوق العقاري.

ويعد البنك العربي الأفريقي الدولي، أحد أكبر البنوك المصرية الخاصة العاملة بالسوق المحلى والإقليمي، ويقدم مجموعة متنوعة ومبتكرة من الحلول التمويلية التي تتماشي مع احتياجات السوق. فيما يعد بنك الاستثمار الأهلي فاروس أحد اللاعبين الرئيسين في سوق بنوك الاستثمار.

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