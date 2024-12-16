أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وسّعت شركة "كريم" خدمة توصيل البقالة فائقة السرعة إلى أبوظبي، لتضيفها إلى خدماتها المتنوعة في المدينة، بما في ذلك خدمات التنقل وتوصيل الطعام والدراجات والمدفوعات.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بتشكيلة واسعة من المنتجات عالية الجودة، بدءاً من الفواكه والخضروات واللحوم الفاخرة والمخبوزات، وصولاً إلى اللوازم المدرسية والإلكترونيات وأدوات التنظيف المنزلية، وكل ذلك بنقرة زر واحدة. وتتيح هذه الخدمة للعملاء الحصول على كل ما يحتاجونه من منتجات البقالة فائقة الجودة وبأسعار مناسبة للجميع في غضون 20 دقيقة فقط.

وقال تشيس لاريو، نائب رئيس قسم البقالة في كريم: "نحن متحمسون لتوفير خدمة البقالة على تطبيق كريم Careem Groceries)) في أبوظبي، وتوصيل منتجات البقالة الطازجة وعالية الجودة إلى العملاء في وقتٍ قياسي. وقد شهدت هذه الخدمة نجاحاً باهراً في دبي، حيث تجاوز عدد الطلبات التي قمنا بتسليمها 3 ملايين طلب هذا العام. وأضاف تطبيق كريم الشامل بُعداً جديداً لخدماتنا في أبوظبي، حيث نقدم لعملائنا من خلاله تجربة أكثر شمولية وسلاسة لتلبية احتياجاتهم اليومية".

واحتفالاً بإطلاق الخدمة في أبوظبي، تقدم كريم لعملائها في المدينة خصماً بنسبة 50% على أول خمس طلبات بقالة عند استخدامهم الرمز GRAB50. ويتمتع أعضاء اشتراك "كريم بلس" بامتيازات حصرية، تشمل توفير ما يصل إلى 100 درهم شهرياً على طلبات البقالة، والتوصيل المجاني غير المحدود،. كما يستفيد أعضاء كريم بلس من خدمة التوصيل المجاني غير المحدود على طلبات الطعام، و10% رصيد مرتجع على الرحلات شهرياً، بالإضافة إلى خصومات على خدمة "كريم بايك". ويوفر الأعضاء من خلال اشتراكهم ما يساوي 300 درهم شهرياً مقابل رسوم شهرية تبلغ 19 درهماً فقط.

وعقب نجاح المرحلة التجريبية التي شهدت توصيل عشرات الآلاف من الطلبات في أبوظبي، تلتزم خدمة البقالة على تطبيق كريم اليوم بعد إطلاقها بالكامل، بتقديم خدمات البقالة إلى مزيد من العملاء في جميع أنحاء المدينة.

لتسوق مستلزمات البقالة الأسبوعية من خلال تطبيق كريم، يمكن للعملاء فتح تطبيق كريم واختيار خدمة البقالة من الشاشة الرئيسية للتطبيق.

نبذة عن كريم

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 70 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

-انتهى-

#بياناتشركات