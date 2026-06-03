الكويت، أعلنت شركة طيران الجزيرة اليوم عن إطلاق حملتها الجديدة "اشترِ الآن وسافر الآن" التي توفر للمسافرين خصومات تصل إلى 20% على أسعار التذاكر إلى جميع الوجهات ضمن شبكتها.

وتوفر هذه الحملة الخاصة للمسافرين فرصة مميزة للتخطيط لعطلات الصيف ورحلاتهم المقبلة بأسعار استثنائية.

ويتوفر العرض لفترة محدودة للحجز من 2 يونيو حتى 6 يونيو 2026، على أن يكون السفر خلال الفترة من 2 يونيو وحتى 30 يونيو 2026.

ويمكن للمسافرين الاستمتاع برحلات مباشرة ومريحة عبر مبنى الركاب T5 الخاص بطيران الجزيرة في مطار الكويت الدولي، وإلى العديد من الوجهات السياحية والعائلية ووجهات الأعمال في الشرق الأوسط وأوروبا ووسط وجنوب آسيا وغيرها، بما في ذلك أحدث وجهات طيران الجزيرة في أوروبا والتي تشمل ميلانو بيرغامو ولندن لوتون وبودابست.

وقال بول كارول، رئيس القطاع التجاري في طيران الجزيرة: " نلتزم في طيران الجزيرة بتوفير خيارات سفر مريحة وبأسعار مناسبة لعملائنا على مدار العام. وتمنح حملة ’اشترِ الآن وسافر الآن’ لعملائنا فرصة استكشاف الوجهات المميزة ضمن شبكتنا المتنامية خلال موسم السفر في الصيف والاستفادة بالوقت ذاته من خصومات حصرية. وندعو عملاءنا إلى الحجز المبكر والاستفادة من هذا العرض لفترة محدودة."

وتدعو "الجزيرة" المسافرين إلى الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لطيران الجزيرة أو من خلال تطبيقها للهواتف أو عبر الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 177 وذلك للاستفادة من أفضل الأسعار خلال فترة الحملة الترويجية.

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