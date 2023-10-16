تجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة منذ إطلاق الحاضنة ما يقارب 3 مليارات درهم إماراتي

ارتفاع العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي دعمتها الحاضنة منذ إنشائها إلى أكثر من 850 شركة ناشئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت حاضنة الأعمال in5 المتخصصة في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة، إنجازاً جديداً مؤخراً حيث سجلت نمو بنسبة 20% في إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة، ليصل بذلك إجمالي التمويلات التي تم جمعها منذ إطلاق الحاضنة أكثر من 2.9 مليار إماراتي، ما يرسخ مكانة دبي الرائدة وجهةً عالميةً جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.

وشهدت حاضنة الأعمال in5 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الناشئة الجديدة، حيث انضم 120 شركة جديدة إلى الحاضنة ما رفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي دعمتها الحاضنة منذ إنشائها إلى أكثر من 850 شركة ناشئة. ويُعدّ ذلك بمثابة إضافة شركة ناشئة جديدة إلى حاضنة الأعمال in5 كلّ يومين بين يناير وسبتمبر 2023، بما يعكس التزام in5 الراسخ بدعم المواهب وريادة الأعمال وتعزيز الابتكار في دبي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مشاركة حاضنة الأعمال in5 في معرض "إكسباند نورث ستار 2023"، وهو أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم والذي يُقام في دبي في الفترة بين 15 – 18 أكتوبر في دبي هابر، حيث تلقي الحاضنة الضوء على 16 شركة ناشئة ضمن منظومتها المتكاملة.

ومتحدثاً نيابةً عن حاضنة الأعمال in5، قال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام: "الشركات الناشئة وروّاد الأعمال من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وذلك نظراً لما يلعبونه من دورٍ محوري في رسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي ونشر ثقافة قائمة على الابتكار وضمان النمو المستدام في شتى المجالات والقطاعات الحيوية".

وأضاف: "نحرص في حاضنة الأعمال in5 على توفير بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال وتزويدها بما يلزم من أدوات وموارد وعناصر، بهدف تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم ومفاهيمهم المبتكرة إلى واقع ملموس ومشاريع تجارية ناجحة. وتُعدّ الإنجازات التي حققتها حاضنة الأعمال in5 ليومنا هذا خير دليل على مكانتها الرائدة في المنطقة، كما يعكس ثقة المستثمرين بإبداع ومهارات المبتكرين وروّاد الأعمال في دبي، والذين تسهم جهودهم الحثيثة اليوم في رسم مستقبل مشرق للمنطقة وما بعدها".

تجدر الإشارة إلى أنّ حاضنة الأعمال in5 قدّمت منذ إنشائها في عام 2013 الدعم لأكثر من 850 شركة ناشئة، علماً أنّ بيئة العمل الغنية فيها تعكس ثقافة دبي وقيمها القائمة على التنوّع والعالمية، حيث تضمّ الحاضنة اليوم أكثر من 50 جنسية من حول العالم، بما فيها كندا والصين وفرنسا والهند وروسيا والمملكة المتحدة. ويأتي توجّه الشركات الناشئة لنقل مقراتها العالمية إلى دبي تأكيداً على قدرة هذه المدينة على جذب الشركات من كافة أنحاء العالم بصفتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وتحرص حاضنة الأعمال in5 على تزويد الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم بمنصّة داعمة، لتوسيع نطاق أعمالها والحصول على ما يلزم من خدمات التوجيه والإستشارات فضلاً عن إمكانية الوصول إلي المستثمرين. وقد احتفلت حاضنة الأعمال in5 في يونيو الماضي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، وذلك عبر الإعلان عن إطلاق حاضنة الأعمال in5 للعلوم والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في قطاع العلوم عبر تعزيز الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع، انسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33". وتملك حاضنة الأعمال in5 وتدير كذلك مركزاً لدعم الأعمال والابتكار في مجال التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت، وآخر لدعم الإعلام في مدينة دبي للإنتاج ومركزاً لدعم التصميم في حي دبي للتصميم.

وبالإضافة إلى حاضنة الأعمال in5، تضمّ محفظة مجموعة تيكوم منصّات داعمة للأعمال والابتكار مثل الصيغة الجديدة لمساحات العمل المشتركة D/Quarters، ومنصة GoFreelance التي تدعم المبدعين المستقلين، ومنصّة "axs" الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية.

تضمّ محفظة مجموعة تيكوم 10 مجمّعات أعمال متخصّصة تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

وتستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض "إكسباند نورث ستار 2023"، الذي سيستقطب نخبة عالمية من قادة الفكر والمبتكرين وروّاد الأعمال من أكثر من 100 دولة حول العالم، إلى جانب آلاف المشاركين من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية وأكثر من 70 محاوراً من مؤسسي شركات اليونيكورن. ويُقام هذا المعرض في دبي هاربر إلى جانب فعاليات نُسَخ العام 2023 من معرض "فينتك سيرج" و"قمّة مستقبل البلوك تشين" ومؤتمر التسويق "ماركيتينج مينيا".

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نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 10,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها 105 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.