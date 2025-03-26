دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقطبت حاضنة الأعمال in5، وهي حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الرائدة في المنطقة، نخبة من المبدعين من فرنسا وسلوفينيا ودبي لمناقشة مستقبل السرد القصصي من خلال سلسلة من ورش العمل المصمّمة للارتقاء بقطاع الإبداع.

تأسّست حاضنة الأعمال in5، وهي منصّة رائدة تتيح للمبتكرين فرص تحقيق النمو العالمي، من قبل مجموعة تيكوم في عام 2013 لتسريع وتيرة نمو روّاد الأعمال والشركات الناشئة، حيث يتركّز عملها ضمن أربعة قطاعات حيوية، وهي التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم.

وقد استضافت حاضنة الأعمال in5 للإعلام أكثر من 20 خبيراً ومبدعاً ورائد أعمال من منصّة "Produire au Sud" (PAS) الفرنسية، والتي تُعدّ ورشة عمل تدريبية لصنّاع الأفلام المحترفين، للمشاركة في الدورة الثانية من ورشة العمل "Dubai Studio City x PAS" التي تنظمها مدينة دبي للإستديوهات بالتعاون مع هذه المنصّة. وتعاونت حاضنة الأعمال in5 للإعلام كذلك مع مجموعة "Business Angels of Slovenia" لتنظيم سلسلة من ورش العمل وجلسات التواصل وفرص التوجيه والإرشاد، التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسهيل إقامة شراكات جديدة ضمن القطاعات الإبداعية.

ونيابةً عن حاضنة الأعمال in5، أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، أنّ التعاون يمثل ركيزة أساسية للابتكار، حيث تسلط ورش العمل التي تنظمها حاضنة الأعمال in5 مع شركائها الدوليين على الدور البارز الذي تلعبه الشراكات الدولية في تعزيز الابتكار. وقال: "نفخر بالدور المحوري الذي نلعبه في تعزيز التواصل والتعاون بين المواهب الإبداعية من كافة أنحاء العالم ومجتمع دبي المتنامي من روّاد الأعمال والمبتكرين. وتسهم حاضنة الأعمال in5 من خلال تعزيز فرص التعاون وإرساء الشراكات في ترسيخ مكانتها الرائدة في دعم نمو الابتكارات ذات الأثر العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وقد تمّ تنظيم ورشة العمل التدريبية "Dubai Studio City x PAS" لعام 2025 في أعقاب النسخة التي أقيمت في يناير 2024 بالتعاون بين حاضنة الأعمال in5 والقسم الثقافي للسفارة الفرنسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستفيد كذلك ورش العمل التي تمّ تنظيمها هذا العام بالتعاون مع "Business Angels of Slovenia" من العلاقات الوثيقة التي تربط حاضنة الأعمال in5 بشركائها الدوليين، وذلك في إطار الدفعة الثانية من الشركات الناشئة في سلوفينيا والتي تستضيفها حاضنة الأعمال in5 للإعلام لدعم إستراتيجيات توسّعها في دولة الإمارات.

وتتوافق هذه المبادرات مع أهداف إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، والمتمثلة في تعزيز نمو القطاعات الإبداعية والثقافية عبر الابتكار وتوفير البنية التحتية الرقمية والبيئة الداعمة للإبداع، مؤكدةً على دعم حاضنة الأعمال in5 للإعلام المستمرّ لمجتمع صنّاع الأفلام المتنامي في دبي وخارجها.

تجدر الإشارة إلى أنّ حاضنة الأعمال in5 للإعلام تمثل، إلى جانب حاضنات الأعمال in5 للتكنولوجيا والتصميم والعلوم، القطاعات الأربعة الرئيسية ضمن حاضنة الأعمال in5. وقد ساهمت حاضنة الأعمال in5 منذ منذ إنشائها في عام 2013 في توفير الدعم لأكثر من 1,000 شركة ناشئة وتمكينها من الحصول على تمويلات إجمالية بقيمة 7.8 مليار درهم إماراتي. وتسهم حاضنة الأعمال in5 في تسهيل الحصول على فرص النمو وإبرام الشراكات وإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين، في ظلّ تزويد الشركات الناشئة بما يلزم من خدمات الدعم والتوجيه والإرشاد، بما يجعل منها منصّة مبتكرة قادرة على جذب نخبة عالمية من المواهب وروّاد الأعمال الراغبين بالانطلاق من دبي لتحقيق النمو على مستوى المنطقة.

تُعدّ حاضنة الأعمال in5 من الحلول المبتكرة التابعة لمجموعة تيكوم. تساهم المجموعة منذ أكثر من عقدين بشكل كبير في تحقيق التطلعات الطموحة والأهداف الاقتصادية لإمارة دبي عبر مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لها. وتضمّ محفظة مجموعة تيكوم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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