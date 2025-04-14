الرياض: أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن اطلاق خمس وجهات جديدة، تشمل كل من مدينة ميلان الإيطالية، وجنيف السويسرية، وكراكوف، ثاني أكبر مدينة في بولندا، ومدينة ريزا التركية على ساحل البحر الأسود والدار البيضاء في المملكة المغربية، إضافة إلى إطلاق خط سير بين جدة والعلمين في الساحل الشمالي بمصر ضمن أكثر من 20 وجهة صيفية حول العالم لطيران ناس في العام 2025، معززًا بذلك شبكة وجهاته، وموفرًا المزيد من خيارات السفر لضيوفه.

واعتبارًا من 21 يونيو، سيطلق طيران ناس أربع رحلات أسبوعية مباشرة جديدة بين جدة والعلمين، لتضاف إلى خط السير القائم من الرياض إلى العلمين. وفي يوم الاثنين، 23 يونيو، سيبدأ طيران ناس تسيير رحلات مباشرة إلى ريزا، أحدث وجهاته الصيفية في تركيا. وسيتم ربط المدينة الواقعة على الجزء الشرقي من ساحل البحر الأسود في تركيا بأربع رحلات من الرياض، على أن يتبعها في 27 يونيو ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة من جدة.

واعتبارًا من 24 يونيو، سوف تحلق ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض ومدينة جنيف السويسرية. وبدءًا من 26 يونيو، يربط طيران ناس الرياض بمدينة ميلان عبر ثلاث رحلات أسبوعيًا. وفي اليوم التالي، تنطلق ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض وكراكوف البولندية، ليصبح طيران ناس أول ناقل وطني سعودي يصل إلى الجمهورية البولندية.

وبعد إضافة هذه الوجهات الجديدة في صيف 2025، ستتوسع شبكة وجهات طيران ناس الصيفية لتصل إلى أكثر من 20 مدينة تنتشر عبر أفريقيا وأوروبا وآسيا، بما في ذلك الوجهات الحالية التي تشمل العلمين، والغردقة، وشرم الشيخ، وسراييفو، وسالزبورغ، وتيرانا، وفيينا، وبراغ، وأنطاليا، وبودروم، وإسطنبول، وطرابزون، وباتومي، وباكو، وتبليسي، وصلالة.

ويمكن لضيوف طيران ناس حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق الهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

ويشغّل طيران ناس 139 خطًا جويًا إلى أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية في 30 دولة، عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتوائم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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