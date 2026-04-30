جدة: أعلنت الخطوط السعودية عن تحقيق نمو في قيمة علامتها التجارية بنسبة 20% في عام 2026، لتصل إلى 1.3 مليار دولار وفقاً لأحدث تصنيفات براند فاينانس لشركات الطيران.

ويعكس هذا الإنجاز قوة العلامة التجارية لـ"السعودية" خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت الضعف منذ عام 2021، كما واصلت تحقيق معدلات نمو تفوق متوسط نمو قطاع الطيران، بما يعزز مكانتها ضمن أسرع العلامات التجارية نمواً في قطاع الطيران عالمياً.

كما يؤكد هذا الأداء التحول المتنامي في نظرة الجمهور إلى "السعودية"، في ظل مواصلتها تطوير علامتها لتصبح أكثر حداثة وتميزاً، محتفظة بهويتها السعودية الراسخة، ويأتي هذا التقدم مدعوماً بالتطوير المستمر في تجربة الضيوف بما في ذلك الخدمات والمنتجات والارتقاء بأدق تفاصيل مسار رحلة الضيوف.

كما حققت "السعودية" نمواً في تصنيف علامتها التجارية إلى AA-، وهو أقوى تصنيف تحققه خلال أكثر من خمس سنوات، بما يعكس استمرار تعزيز مقومات العلامة وأدائها، فيما حافظت على مكانتها ضمن أبرز العلامات التجارية العالمية لشركات الطيران، حيث جاءت في المرتبة 32 عالمياً، مع تحقيق تقدم في تصنيفها على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقال رئيس التسويق لمجموعة السعودية خالد طاش: "يعكس النمو المتواصل للخطوط السعودية حجم التقدم الذي نحققه في تعزيز العلامة وتقديم تجربة أكثر اتساقاً وتميزاً لضيوفنا، حيث تم التركيز على بناء هوية أكثر وضوحاً، مستمدة من الثقافة السعودية، مع مواصلة تطوير منتجاتنا وخدماتنا، وتتمثل أولويتنا اليوم في الحفاظ على هذه المكتسبات وضمان أن تنعكس رؤية علامتنا التجارية بصورة ملموسة في كل مرحلة من مسار تجربة الضيوف."

وتواصل "السعودية" الاستثمار في تطوير منتجاتها، وتوسيع شبكة وجهاتها، وتعزيز قدراتها الرقمية، بما يسهم في تقديم تجربة سفر سلسة وتنافسية تواكب تطلعات الضيوف والمعايير العالمية المتنامية.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1945 وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 149 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 26 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد حصلت الخطوط السعودية مؤخرًا على جائزة "أفضل موظفين في مسار رحلة الضيف" على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط لعام 2025 من Skytrax، وجاءت في المركز 17 بين شركات الطيران عالمياً، وفي المركز الثاني عالميًا في انضباط مواعيد الرحلات لعام 2025 وفقًا لتقرير Cirium. وحصلت "السعودية" على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى " للسنة الخامسة على التوالي وعلى جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي ضمن جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX لعام 2026.

