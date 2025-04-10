محمد المشرخ: الشارقة من بين أبرز الوجهات التي أظهرت استقراراً إيجابياً ونمواً متواصلاً

أبو ظبي، كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" عن فرص استثمارية متنوعة ومستدامة في عدد من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً ملحوظاً في الإمارة، وفي مقدّمتها التكنولوجيا الزراعية، والحلول الذكية للصناعات، وتقنيات الصحة والتعليم الحديثة، وذلك خلال مشاركته ضمن جناح إمارة الشارقة في المؤتمر السنوي للاستثمار (AIM) 2025، الذي أقيم في مركز "أدنيك" بأبو ظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل، وشهد حضور أكثر من 20 ألف مشارك من 180 دولة.

ويعد AIM 2025، الذي يُنظم هذا العام تحت شعار: "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي نحو نظام عالمي متوازن"، منصة رائدة على مستوى العالم، حيث يجمع رؤساء دول، وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة، إلى جانب 1,250 متحدثاً في أكثر من 400 جلسة حوارية. كما يشهد الحدث مشاركة 16 من رؤساء البورصات العالمية، و600 جهة عارضة، مما يعكس أهميته كمحطة رئيسية لاستعراض الفرص الاستثمارية على مستوى العالم.

وشارك "استثمر في الشارقة" إلى جانب مركز الشارقة لخدمات المستثمرين "سعيد"، بهدف تسليط الضوء على مميزات الإمارة كوجهة آمنة للاستثمارات طويلة الأجل. وقد تمكنت الشارقة من ترسيخ مكانتها بين أبرز البيئات الاقتصادية الجاذبة، حيث حلت في المرتبة الخامسة عالميًا ضمن قائمة أسرع المدن نموًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أصبحت محطة مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل تنوعها الاقتصادي، واستقرارها المالي، وتكامل بنيتها التحتية والتشريعية.

وأكد سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة" أن مشاركة إمارة الشارقة في AIM 2025 تأتي في سياق التعريف بالمستوى التنافسي المتقدم الذي وصلت إليه بيئة الاستثمار في الشارقة، موضحاً أن الإمارة تعد نموذجاً عالمياً في التكامل بين القطاعات والتوازن في النمو وصعود القطاعات الحديثة التي تشكل اقتصاد المستقبل.

وقال المشرخ: "التقينا خلال المؤتمر برواد أعمال وممثلي قطاعات من مختلف بلدان العالم، ولمسنا اليوم توجهاً أكثر من أي وقت مضى نحو بيئات الاستثمار والأسواق ذات التجربة التنموية العريقة، وفي هذا السياق تعد إمارة الشارقة من بين أبرز الوجهات التي أظهرت استقراراً إيجابياً ونمواً متواصلاً في حجم اقتصادها وناتجها المحلي الذي بلغ نحو 25 مليار دولار أمريكي في العام 2024، وحازت الإمارة على تصنيف +BBB من حيث استقرار وكفاءة أسواقها، وسجل الاستثمار الأجنبي في قطاعاتها المختلفة ارتفاعاً بنسبة 44%".

ويهدف مؤتمر 2025 AIM هذا العام إلى التعريف بفرص الاستثمار الاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها الرائدة وجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث اتجاهات الاستثمار العالمية والعمل على تعزيز التعاون الدولي لتيسير الاستثمار والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تنوع الاستثمارات.

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