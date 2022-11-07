وقد وقع على الاتفاقية كل من أليسون ريهيل-إرغوفين الرئيس التنفيذي للمراكز العربية، وسليمان الحربي, نائب الرئيس التنفيذي لأدير العقارية وذلك بمقر شركة المراكز العربية في الرياض

تأتي الصفقة عقب موافقة مجلس إدارة الشركة على برنامج بيع الأصول غير الأساسية التي قدرت قيمتها السوقية بحوالي 2 مليار ريال

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة المراكز العربية، أكبر مالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية مع أدير العقارية لبيع أصول غير أساسية بقيمة سوقية تقدر بحوالي 2 مليار ريال، وقد وقع على الاتفاقية كل من أليسون ريهيل-إرغوفين الرئيس التنفيذي للمراكز العربية، وسليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية.

ويأتي التوقيع على اتفاقية البيع عقب موافقة مجلس إدارة الشركة مؤخراً على بيع محفظة محددة من الأصول غير الأساسية. بلغت قيمتها الدفترية 1.2 مليار ريال، في حين قدرت قيمتها السوقية بأكثر من 2 مليار ريال. وقد حددت هذه الأصول بناء على الدراسات التي أشارت إلى أنها مناسبة بشكل أكبر لمشاريع التطوير السكنية أو المكتبية، ولا تدعم الأولويات الاستراتيجية لشركة المراكز العربية والمتمثلة في تطوير وجهات عصرية وفق أرقى المعايير العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت أليسون ريهيل-إرغوفين الرئيس التنفيذي للمراكز العربية: "يُعد هذا البرنامج ذا أهمية استراتيجية بالنسبة للمراكز العربية، حيث نعمل حالياً على زيادة مواءمة أولوياتنا للنمو المستقبلي مع مجمل مبادراتنا التجارية. وتدرك أدير العقارية، وهي شركة رائدة في قطاع بيع الأراضي وتطويرها، جيداً القيمة النقدية والاستثمارية لهذه الأصول. وأنا على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستدعم نجاح هذا البرنامج واستمراريته."

وقال سليمان الحربي, نائب الرئيس التنفيذي لأدير العقارية " تفخر شركة أدير العقارية بشراكتها مع المراكز العربية في برنامج بيع الأصول الاستراتيجي. محفظة أصول المراكز العربية في البرنامج ذات جودة عالية ونحن واثقون من تقبل السوق لها بشكل إيجابي. "

وكانت المراكز العربية قد أتمت الشهر الماضي أول صفقة بيع في إطار البرنامج لقطعة أرض فضاء بحي العليا في مدينة الرياض بمساحة وقدرها 17.73 ألف متر مربع، حيث بلغت القيمة النهائية للصفقة 230 مليون ريال.

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عن المراكز العربية

تُعد شركة "المراكز العربية" أكبر مالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية ذات المعايير العالمية في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار أكثر من عقد من الزمان، نجحت الشركة في تطوير مجموعة كاملة من المجمعات التجارية عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبيةً بالمملكة، ملبية بذلك متطلبات السوق المحلية وكافة احتياجات المستهلكين في المملكة.

وتضم محفظة أصول الشركة حالياً 21 مجمعاً تجارياً تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 10 مدن رئيسية بالمملكة. وتتولّى الشركة تشغيل أكثر من 4300 متجر، ويبلغ إجمالي مساحتها حوالي 1.34 مليون متر مربع. وتوفر المجمعات التجارية التابعة للشركة للمتسوقين في المملكة مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية والمحلية.