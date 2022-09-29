أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – أنها نجحت في إتمام الإصدار الثاني لسندات بقيمة 2 مليار جنيه وذلك لصالح شركة «المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية»، الشركة الرائدة في مجال حلول التأجير التمويلي والتخصيم بمصر والمملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة. وجدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 2.9 مليار جنيه تقريبًا وهي تمثل 24 عقد تأجير.

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 260 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والشريحة الثانية بقيمة 890 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، وقد حصلت الشريحتين على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية "AA+" و"AA" على التوالي من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس». أما الشريحة الثالثة فهي بقيمة 850 مليون جنيه بفترة استحقاق 72 شهرًا، وقد حصلت على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية "-A " من «ميريس».

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذا الإصدار الثاني بعد النجاح المبهر الذي حققه برنامج إصدار السندات لصالح المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، إذ يمثل ذلك تمويًلا جديدًا سيمكن الشركة من التوسع بعملياتها وأنشطتها. وأكد جاد أن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثاني والعديد من الصفقات المماثلة يُعد دليلًا واضحًا على كفاءة فريق العمل بقطاع أسواق ترتيب وإصدار الدين وحرصهم على دعم نمو قطاع الأعمال في ظل الظروف الصعبة والتحديات المختلفة التي تشهدها الساحة خلال الفترة الحالية، واهتمامهم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل. واختتم جاد أن الشركة تتطلع إلى تقديم أفضل الحلول والبدائل الابتكارية في مجال تمويل الشركات لتلبية تطلعات العملاء ومواجهة تقلبات الأسواق، وذلك من خلال باقة المنتجات والخدمات المتكاملة التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى فريق العمل الذي يضم نخبة من أفضل الخبرات والمهارات.

ومن جانبه أعرب طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، عن اعتزازه بنجاح الصفقة لا سيما وأنها تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الشركة في إطار سعيها إلى تطوير عملياتها التشغيلية وترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري. كما عبر عن سعادته بحصول الشركة على تلك التصنيفات الائتمانية العالية رغم أن أنشطة الشركة تُعد حديثة في هذا السوق، وهو ما يؤكد قوة المركز المالي للشركة والاستراتيجية الرشيدة التي تتبعها. وأضاف العياط إن تنويع مصادر التمويل هو من الأسباب التي مكنت الشركة من الوصول إلى أهدافها المتمثلة في التوسع بقاعدة عملائها في مختلف القطاعات التي تعمل بها، وذلك من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية الابتكارية التزامًا منها بدعم نمو القطاع الخاص.

وتأتي هذه الصفقة في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية للتوسع بقاعدة عملائها في مختلف القطاعات التي تعمل بها. وتتميز قاعدة عملاء الشركة حاليًا بالتنوع، حيث يمثل عملاؤها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 20%، بينما تمثل المؤسسات والشركات الكبرى 80%، علمًا بأن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة توسيع قاعدة عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل القطاعات التي يعمل بها عملاء الشركة قطاع التطوير العقاري والخدمات اللوجستية والنقل البحري والطباعة والتغليف والتعليم والرعاية الصحية.

ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في شهر يوليو 2022، احتلت أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم بالمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية المركز الثاني في السوق المصري، حيث بلغت الحصة السوقية لأنشطة التأجير التمويلي 12.52% منذ بداية العام، حيث تقدر القيمة الإجمالية للعقود بحوالي 5.8 مليار جنيه. وعلى صعيد أعمال التخصيم، بلغت الحصة السوقية للشركة 13.99%، ليصل حجم الأوراق المخصمة إلى 2.4 مليار جنيه.

وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات في عام 2022، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح مجموعة شركات «بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية»، وإتمام الإصدار الأول لسندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري وشركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، بالإضافة إلى إتمام الإصدار السادس ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال»، فضلًا عن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو». وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الثاني لصالح المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية عقب نجاح الإصدار الأول والذي بلغت قيمته 750 مليون جنيه.

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- انتهى -

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري وتوسعت على مدار 38 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.

وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | فيتنام | سنغافورة

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قطاع العلاقات الإعلامية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@EFG-Hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة hermes.com-melgammal@efg

إبراء الذمة

قد تكون المجموعة المالية هيرميس القابضة قد أشارت في هذا البيان إلى أمور مستقبلية من بينها على سبيل المثال ما يتعلق بتوقعات الإدارة والاستراتيجية والأهداف وفرص النمو والمؤشرات المستقبلية للأنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل لا تعتبر حقائق فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمستقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك– على سبيل المثال وليس الحصر – التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة والآثار الناجمة عن مركز العملة المحلية والتشريعات الحالية والمستقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينبغي على القارئ توخي الحذر بألا يفرط في الاعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحيحة في تاريخ النشر.