أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي ش.ش.م.

حصل الإصدار على تصنيف ائتماني متميز (P2) من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، وتم اصدار السندات علي شريحة واحدة بقيمة 2 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً.

وأعرب عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) عن سعادته بإتمام إصدار السندات قصيرة الأجل لصالح شركة كوربليس، مؤكداً أن هذا الإصدار يعكس التزام المجموعة بدعم تنمية سوق أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق المصرية. وأضاف أن سي آي كابيتال تواصل دورها كمستشار مالي رئيسي في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز النمو قطاع أسواق الدين ودعم الشركات في مختلف القطاعات، وأكد أن هذا الإصدار دليل أخر على ريادة شركة سي أي كابيتال في مجال الخدمات المالية من جهة، وتطوير الأسواق المالية من جهة أخري.

وعبر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين في سي آي كابيتال، إن إتمام إصدار السندات قصيرة الأجل لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي يعكس تطور سوق أدوات الدين المحلي، ويؤكد دور سي آي كابيتال في تقديم حلول تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات الشركات. وأشار إلى أن الإصدار شهد اهتماماً ملحوظاً من مستثمرين من خارج القطاع المصرفي، حيث تمت تغطيته بالكامل من قبل مؤسسات غير بنكية، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وثقتهم في السوق المحلية.

يُذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب Baker Tilly – هلال وعبد الغفار بدور المراقب المالي، وقام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني للإصدار، كما قام بنك مصر بدور متلقي الاكتتاب.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

