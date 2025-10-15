​​​​​​"2 بوينت زيرو" تتميز بمحفظة أصول قوية وقابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات المالية، فيما تشكّل "غذاء القابضة" منصة رائدة ومتنوعة في مجالي الأغذية والزراعة.

الصفقة تخضع للحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية المختصة، على أن تُعلن تفاصيل إضافية فور استكمال عملية المراجعة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "ملتيبلاي"، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية باسم Multiply) ولديها أعمال استثمارية وتشغيلية حول العالم، اليوم عن موافقة مجلس إدارتها على عرض للاستحواذ على شركتي "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة" عبر صفقة تبادل أسهم.

وبموجب الشروط المقترحة للصفقة، ستقدّم مجموعة "ملتيبلاي" أسهماً مقابل الاستحواذ على "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة"، ثم تصدر مجموعة أسهم جديدة لاستكمال الصفقة، والتي لا تزال قيد المراجعة وتخضع للحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وتعدّ "2 بوينت زيرو" شركة استثمارية رائدة تركز على التحوّل والنمو من خلال محفظة أصول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات المالية، وتعمل كمُمكّن للذكاء الاصطناعي ومسرّع لعملية التحول في قطاع الطاقة، بما يعزز التحول العالمي نحو نظم أكثر ذكاءً واستدامة في المستقبل. أما "غذاء القابضة" فهي من كبرى المجموعات المختصة في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي والتوزيع، وتلعب دوراً محورياً في دعم وتعزيز منظومة الأمن الغذائي. وتتكامل الشركات معاً لتُشكّل ركيزة محورية لقطاعيْ المستهلك والطاقة وهما من المحركات الرئيسية لكل اقتصاد، من خلال تمكين الحياة اليومية والمساهمة في تسريع التحول العالمي نحو نظم أكثر ذكاءً واستدامة.

ومن المتوقع أن تساهم الصفقة في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستثمارية عبر محفظة مجموعة "ملتيبلاي" من خلال دمج الأصول المتكاملة تحت مظلة منصة مدرجة واحدة.

وقال سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ملتيبلاي": "تشكّل هذه الصفقة خطوة طبيعية في مسارنا الاستراتيجي لتعزيز الكفاءة التشغيلية في محفظتنا وتنمية المنصات الاستثمارية التي بنيناها خلال السنوات الماضية. ويعكس العرض المقدم من مجموعة ملتيبلاي للاستحواذ على 2 بوينت زيرو وغذاء القابضة نهجنا الاستراتيجي لتعزيز القيمة، كما يؤكد التزامنا الراسخ ببناء كيانات استثمارية قادرة على المنافسة عالمياً وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين."

من جانبها، أكّدت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي"، أن هذا الاستحواذ الاستراتيجي يتجاوز نطاق توحيد الميزانيات، إذ يجمع بين الرؤى والأهداف ورؤوس الأموال، إلى جانب الاتجاهات العالمية الكبرى والفرق الاستثنائية. ومن خلال هذه الصفقة، نؤسس مجموعة استثمارية متوازنة ومتنوعة بقيمة 120 مليار درهم إماراتي، تمتد أنشطتها عبر قطاعات الطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتغليف والتعدين والملابس والإعلام والتنقل والجمال. ومن خلال شركاتنا المنتشرة في 85 دولة، نهدف إلى خدمة مليار إنسان حول العالم، مع التركيز على زيادة صافي الأرباح، وتحقيق النمو العضوي وغير العضوي، وتعزيز القيمة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين."

وسيتم تنفيذ الصفقة الاستراتيجية من خلال تبادل الأسهم، حيث ستقوم مجموعة ملتيبلاي بإصدار نحو 23.36 مليار سهم جديد للاستحواذ على شركتي 2 بوينت زيرو وغذاء القابضة. ومن المقرر أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع رأس مال المجموعة من 2.8 مليار درهم إماراتي إلى 8.64 مليار درهم إماراتي. وعقب إتمام الصفقة، سيبلغ إجمالي عدد أسهم الكيان المدمج نحو 34.56 مليار سهم، في خطوة تعكس توسعاً كبيراً في قاعدة رأس مال مجموعة ملتيبلاي وتعزز مكانتها في السوق.

تخضع الصفقة للحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية المختصة، على أن تُعلَن تفاصيل إضافية فور استكمال عملية المراجعة.

عن مجموعة ملتيبلاي

مجموعة ملتيبلاي هي شركة قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتستثمر وتدير عالمياً شركات متطورة تولّد تدفقات نقدية. وتعمل المجموعة، التي تتميز بعقلية نمو أصبحت جزءًا مميزًا من هويتها، على توظيف رأس المال وتعزيز الاستثمارات عبر ذراعيها المميزتين، وكلاهما يتبع نهجاً منضبطاً للاستثمار وتوفير عائدات متسقة ومستدامة للمساهمين على المدى القصير والمتوسط ​​​​والطويل:

ملتيبلاي

تعد ملتيبلاي ذراع الاستثمارات والعمليات في القطاعات الإستراتيجية طويلة الأجل، وهي حالياً التنقل والطاقة والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والتجزئة والملابس والتغليف. توفر الاستثمارات الأساسية دخلاً متكرراً طويل الأجل من خلال عمليات الاستحواذ.

ملتيبلاي +

توسّع ملتيبلاي+ نطاق الانتشار العالمي للمجموعة، مستثمرةً في مختلف القطاعات وفئات الأصول بهدف وحيد: تحرير العوائد عبر التخصيص المنضبط لرأس المال.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاستفسارات الإعلامية

-انتهى- #بياناتشركات

مجموعة ملتيبلاي

وسيم الجردي – مدير الاتصال

wassim@multiply.ae

ويبر شاندويك للعلاقات العامة