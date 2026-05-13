تسليم "أربور فيو" يمثّل أول مشروع مكتمل للشركة في أرجان، في خطوة تؤكد توسّعها في المجمعات السكنية الناشئة

مع توقع وصول عدد سكان دبي إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، يظل الطلب طويل الأجل مدعوماً بالنمو المستدام

دبي - الإمارات العربية المتحدة - أعلنت إلينغتون العقارية، مطوّر العقارات الفاخرة القائمة على جماليات التصميم في دبي، عن بدء تسليم مشروع "إلينغتون هاوس 2" في دبي هيلز إستيت، إلى جانب "أربور فيو" في أرجان. وتعكس هذه الخطوة استمرارياتها في تسليم أبرز المجمعات السكنية، وتأكيدآ على التزامها بتنفيذ مشاريعها بكفاءة وجودة عالية.

ويأتي هذا التطور في وقت تزداد فيه أهمية دقة مواعيد التسليم كعامل يسهم في تعزيز ثقة السوق. وتشير تقارير حديثة عن استمرار النمو السنوي في أحجام وقيم المعاملات، مدفوعاً بشكل رئيسي بقوة مبيعات المشاريع على الخارطة، واستمرار ثقة المستثمرين. بجانب تسليم أكثر من 8,000 وحدة سكنية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2026[1]، مما يدعم التوسع التدريجي في المعروض ويُسهم في تلبية الطلب المتنامي.

وكشفت الشركة عن بدءتسليم مشروع "إلينغتون هاوس 2" عقب اكتمال مشروع "إلينغتون هاوس 1"، بما يعززحضورها المتميز في دبي هيلز إستيت، ويدعم توسع محفظتها ضمن هذا المجمع المخطط بعناية. وكان "إلينغتون هاوس 1" قد سجّل أداءً قوياً بعد التسليم، دون تسجيل ملاحظات إنشائية جوهرية عند الاستلام، ما يعكس جودة التنفيذ والقيمة طويلة الأجل. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، حقق المشروع مستويات إيجارية أعلى بنحو 28% مقارنة بمتوسط السوق.

وفي الوقت نفسه، تتواصل أعمال التطوير في مشروعي "إلينغتون هاوس 3" و"إلينغتون هاوس 4" بوتيرة مستقرة، في تأكيد على الزخم المستمر في البناء والنهج المدروس في التطوير الذي تتبعه الشركة عبر مختلف مراحل تنفيذ مشاريعها.

وبالتوازي مع هذه التطورات، يمثّل استكمال "أربور فيو" أول مشروع يتم تسليمه للشركة في منطقة أرجان، في خطوة استراتيجية تعكس توسعها نحو المواقع السكنية الناشئة في دبي. ويقدم المشروع مفهوماً سكنياً قائماً على جماليات التصميم ضمن مجتمع يستقطب المستخدمين النهائيين الباحثين عن أحياء مترابطة مع محيطها ومواكبة للتطور في القطاع العقاري.

وفي ظل التوقعات التي ترجّح وصول عدد سكان دبي إلى 5.8 مليون نسمة بحلول العام 2040[2]، يظل الطلب طويل الأجل مدعوماً بالنمو المستدام والتوسع العمراني. وفي هذا السياق، تبرز القدرة على التنفيذ والتسليم في الوقت المحدد كعاملين حاسمين لتميّز المطورين.

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس في إلينغتون العقارية: "يؤكد بدء تسليم "إلينغتون هاوس 2" و"أربور فيو" على تركيزنا المستمرعلى تنفيذ مشاريعنا بأعلى درجات الإتقان. ورغم التقلبات التي يشهدها السوق، تظل جودة التنفيذ عاملاً حاسماً، خصوصاً مع تنامي وعي المشترين ودقتهم في تقدير القيمة. ومع توسعنا في مجتمعات جديدة، سنظل ملتزمين بتسليم كل مشروع وفق أعلى معايير التصميم والجودة والاهتمام بالتفاصيل، لأن هذا النهج هو ما يعزز الثقة طويلة الأمد لدى ملاكنا ومستثمرينا".

ومع إحراز التقدم المتزامن في عدد من مشاريع إلينغتون العقارية، تواصل الشركة تطوير محفظتها وفق نهج مدروس وتدريجي، بما يعززالتزامها بتقديم مفاهيم سكنية قائمة على جماليات التصميم، وضمان التنفيذ الموثوق وعالي الجودة عبر المشهد العقاري في دبي.

نبذة عن إلينغتون العقاري

تُعد إلينغتون العقارية إحدى أبرز شركات التطوير العقاري القائمة على التصميم في دبي، حيث تلتزم بابتكار مشاريع سكنية ومجتمعات فاخرة ترتقي بأسلوب الحياة. وتشتهر الشركة بنهجها المرتكز على العميل، وتطويرها لمشاريع تتميز بروعة التصميم ودقة الهندسة المعمارية. ويضم سجل مشاريع إلينغتون العقارية مجموعة متنوعة من المشاريع الحائزة على جوائز في دبي ورأس الخيمة، من بينها أوشن هاوس في نخلة جميرا، وإلينغتون هاوس في دبي هيلز استيت، وون ريفر بوينت في الخليج التجاري. وتجمع إلينغتون العقارية بين التصميم المدروس والفن وتنسيق أسلوب الحياة لابتكار مساحات سكنية توفّر تجارب شخصية متكاملة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.ellingtonproperties.ae

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

كاشيش بنجابي | سارة كانجي | سريشتي سوني

رودر فن أتالين

البريد الإلكتروني: ellington@ruderfinnatteline.com

-انتهى-

#بياناتشركات

.