الانضباط المالي يعزز مرونة الأداء في الربع الأول مدعوماً بميزانية عمومية قوية والتركيز على النمو طويل الأمد

المزيد من الاستثمار الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي يعزز آفاق النمو المستقبلية؛ ويشكّل زملاء العمل الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي 7٪ من إجمالي القوى العاملة في المجموعة

فرص نمو جديدة عبر منصات المجموعة المتنوعة استراتيجياً في قطاعي الطاقة والاستهلاك، وخاصة في مجال التغليف

سجلت مجموعة "2 بوينت زيرو" خلال الربع الأول من عام 2026 إيرادات بلغت 9.9 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 2.3 مليار درهم، مدفوعة بالنمو العضوي وتوحيد نتائج كل من "تندام" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة".

وعلى صعيد محفظة الاستثمارات، شهد الربع نشاطاً ملحوظاً، حيث استكملنا الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 60.8% في مجموعة ISEM للتغليف بقيمة 704 ملايين درهم، ليصبح قطاع التغليف سادس قطاعاتنا الاستهلاكية. كما شاركنا في جولة التمويل من الفئة G لشركة WHOOP. ومن خلال "إي بوينت زيرو" وقعنا اتفاقية للاستحواذ على حصة 100% في شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز" في الولايات المتحدة بقيمة 2.25 مليار دولار، في خطوة مهمة نحو التوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية.

وتعكس هذه النتائج أهمية النهج الذي نلتزم به، وهو التركيز على تحقيق أداء قوي عبر مختلف الدورات الاقتصادية، وليس على نتائج ربع سنوي واحد فقط. وهذا الانضباط هو ما يتيح لنا الحفاظ على أدائنا في ظل الظروف المعقدة. وشهد الربع الأول مجموعة من التحديات، حيث استدعت حالة عدم اليقين الجيوسياسي خلال الأشهر الماضية اتخاذ قرارات مدروسة لضمان استمرارية الأعمال على مستوى المجموعة.

وبالتوازي مع ذلك، واصلنا تعزيز استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح لدينا حالياً أربعة زملاء عمل افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي ضمن الهيكل التنظيمي، يعملون إلى جانب فرقنا ضمن نموذج تشغيلي هجين.

ومع مواصلة تنفيذ خططنا خلال عام 2026، يبقى تركيزنا منصباً على تحقيق قيمة طويلة الأمد وتعزيزها بشكل مستمر لمساهمينا.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت مجموعة "2 بوينت زيرو" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: 2POINTZERO)، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 1,823%، وتحقيق صافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 2.3 مليار درهم، في أداء يعكس توحيد النتائج المالية عقب عملية الدمج مع "2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة". وأسهم الأداء القوي للمجموعة في تحقيق أرباح معدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (مع استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة) بلغت 2.5 مليار درهم، مقارنة بـ 0.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025.

ارتفع صافي الأرباح من شركات المجموعة بنسبة 1,610% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوحيد نتائج كل من "تندام" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة"، إلى جانب النمو القوي عبر مختلف القطاعات. ويشمل صافي الأرباح المُعلن والبالغ 2.3 مليار درهم مكاسب إعادة تقييم غير محققة بقيمة 1.1 مليار درهم ناتجة عن الاستثمارات الأساسية وتقلبات السوق.

واصلت مجموعة "2 بوينت زيرو" تعزيز مبادرات التكامل والتحول الرقمي عبر جميع قطاعاتها، بما يدعم الكفاءة التشغيلية ويحافظ على زخم الإيرادات. وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 1,823% على أساس سنوي لتبلغ 9.9 مليار درهم، مدفوعة بالنمو العضوي وتوحيد نتائج "تندام" و"2 بوينت زيرو" و"غذاء القابضة". كما حافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستواه القوي عند 30%، بما يؤكد استدامة الربحية عبر محفظة الأعمال الأساسية.

كما حافظت مجموعة "2 بوينت زيرو" على متانة ميزانيتها العمومية، مدعومة برصيد نقدي يبلغ 9.5 مليار درهم ونسبة مديونية إلى حقوق ملكية قدرها 0.31. ويواصل تنفيذ استراتيجيتها طويلة الأمد تحقيق نتائج ملموسة، إذ تبني المجموعة محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعاتها الرئيسية، وتعمل على اغتنام فرص استثمارية عالية العائد من خلال ذراعها الاستثماري.

واختتمت محفظة الاستثمارات السنة بتقييم بلغ 58.7 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي قدره 48 مليار درهم. ورغم تقلبات السوق التي أثرت على القيمة العادلة لبعض الأصول، حافظ أداء المحفظة على قوته، مدعوماً بأسس متينة وإمكانات بعيدة المدى.

أبرز محطات المجموعة

استكملت مجموعة "2 بوينت زيرو" خلال الربع الأول من عام 2026 توسيع حضورها في مجال البنية التحتية للطاقة من خلال شركتها التابعة "إي بوينت زيرو"، حيث تم توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة بنسبة 100% في شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز" في الولايات المتحدة بقيمة 2.25 مليار دولار، في خطوة تمثل توسعاً مهماً في قطاع البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. وتوفر الصفقة انكشافاً على أصول عالية الجودة في قطاع الخدمات الوسطى، بما في ذلك حصص استراتيجية في كل من "روفر بايبلاين" و"أوهايو ريفر سيستم"، والتي تربط بين أحواض إنتاج النفط والغاز الصخري الرئيسية في الولايات المتحدة والأسواق الرئيسية للطلب والتصدير. كما يعزز هذا الاستثمار تموضع المجموعة في أصول بنية تحتية للطاقة تتسم بالمرونة وتوليد التدفقات النقدية، ويدعم استراتيجيتها في بناء محفظة عالمية متنوعة عبر منظومات الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية.

كما شاركت مجموعة "2 بوينت زيرو" في جولة التمويل من الفئة G لشركة WHOOP، وهي منصة عالمية رائدة في مجال تقنيات الصحة والعافية، في خطوة تعزز توسعها الاستراتيجي ضمن القطاعات الاستهلاكية عالية النمو. ويضيف هذا الاستثمار نموذج أعمال قائم على الاشتراك يتمتع بإيرادات متكررة قوية وحضور عالمي يمتد إلى أكثر من 200 سوق، بما يدعم قطاع العافية لدى المجموعة. وتستند WHOOP إلى أسس قوية وتقنيات قابلة للتوسع في مجالات الصحة والبيانات والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها منصة واعدة لتحقيق قيمة طويلة الأمد، بما ينسجم مع استراتيجية "2 بوينت زيرو" في الاستثمار في شركات عالية النمو لديها علامات تجارية قوية وتتمتع بفرص نمو متعددة.

ومن جهة أخرى، استكملت المجموعة الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 60.8% في مجموعة ISEM الإيطالية للتغليف بقيمة 704 ملايين درهم، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً لمحفظتها الاستثمارية العالمية في قطاع المنتجات الاستهلاكية، ودخولها مجال التغليف بصفته القطاع الاستهلاكي السادس. وقد تم تنفيذ الصفقة من خلال مزيج من رأس المال الأولي والثانوي، بما أرسى شراكة استراتيجية مع "بنينسولا كابيتال"، وعزّز مكانة ISEM كمنصة قابلة للتوسع على المستوى الدولي، مدعومة بعمليات اندماج واستحواذ نوعية ودمج التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي عبر مختلف العمليات. كما يعزز هذا الاستثمار انكشاف المجموعة على أسواق نهائية عالية النمو، تشمل قطاعات التجميل والمنتجات الفاخرة والمكملات الغذائية، ويدعم استراتيجيتها الأوسع في بناء منصات رائدة ضمن فئاتها، تتمتع بقدرات تشغيلية قوية وحضور عالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عن نيتها الاستحواذ على حصة بنسبة 51% في شركة "بيرفورمايز لابز"، في خطوة تدعم استراتيجية التحول الرقمي عبر أنشطة التدريب والاختبارات وفحص المركبات. وتخضع الصفقة المقترحة للموافقات التنظيمية، كما تنسجم مع التوجه الاستراتيجي الأوسع للشركة نحو التحول إلى "الإمارات للتنقل"، بوصفها منصة متكاملة تركز على حلول التنقل الذكي.

مستجدات قطاعات الأعمال

الطاقة

وافقت شركة "إي بوينت زيرو" على الاستحواذ على شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز" في الولايات المتحدة بقيمة 2.25 مليار دولار، في خطوة تمثل دخولها إلى قطاع البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية. وتتيح الصفقة الوصول إلى أصول رئيسية في قطاع الخدمات الوسطى تربط بين أبرز أحواض النفط والغاز الصخري وأسواق الطلب، بما يعزز انكشاف المجموعة على أصول البنية التحتية للطاقة التي تتسم بالمرونة وتوليد الدخل، ويدعم استراتيجيتها للتوسع وتنويع محفظتها على المستوى العالمي.

التعدين والتجارة

وقع الذراع العالمي للتجارة التابع لشركة "إنترناشيونال ريسورسز هولدينغ" (IRH) اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاماً مع مشروع "أميغو للغاز الطبيعي المسال" في المكسيك بواقع مليون طن سنوياً، على أن تبدأ عمليات التوريد في النصف الثاني من عام 2028. وتعزز هذه الاتفاقية محفظة إمدادات الطاقة طويلة الأجل لمجموعة "2 بوينت زيرو"، وتدعم الوصول إلى الأسواق الرئيسية، كما تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى بناء محفظة عالمية متنوعة ومرنة في قطاع الطاقة.

البنية التحتية والمرافق

واصلت شركة "إنتربرايز هولدينغ إنفستمنت" (EHC) التابعة لـ"إي بوينت زيرو" تعزيز تركيزها الاستراتيجي على البنية التحتية للطاقة من الجيل الجديد والبنية التحتية الرقمية من خلال سلسلة من الشراكات العالمية، حيث وقّعت المجموعة مذكرة تفاهم مع شركة "نانو إنرجي" لدعم نشر حلول طاقة خالية من الانبعاثات، بما في ذلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الصناعية. وبالإضافة إلى ذلك، دخلت "EHC" في شراكة مع "سوبرمايكرو" لتسريع نشر مراكز بيانات ذكاء اصطناعي سيادية معيارية في المنطقة، بالاستفادة من قدرات الحوسبة المتقدمة والهندسة المعتمدة على كفاءة الطاقة. كما أبرمت "EHC" اتفاقية مشروع مشترك مع "فينيكس تكنولوجيز" و"AAA كوميرشال إنتربرايزز" لتطوير بنية تحتية سحابية سيادية ومنصات ذكاء اصطناعي آمنة، بما يعزز دورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي لمنظومات رقمية مرنة وعالية الأداء.

الاستهلاك

تجارة التجزئة والملابس

استمرت "تندام" في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على التوسع الدولي، وافتتاح متاجر مستقلة جديدة لعلاماتها الناشئة، ومواصلة تقييم فرص الاندماج والاستحواذ التكاملية. وفي مارس 2026، دخلت الشركة السوق الرومانية، وهي أحدث أسواقها الدولية، من خلال افتتاح أول ثلاثة متاجر لعلامة "سبرينغفيلد". كما وسعت "سبرينغفيلد" حضورها من خلال افتتاح أول متاجر مستقلة وأقسام ملحقة لعلامة "سبرينغفيلد كيدز"، في حين أضافت "سلولاف" أربعة مواقع جديدة، وافتتحت "أوت أوف ذا أوفيس" أول متجر لها. وبالتوازي، طوّرت "تندام" استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي تشمل أربعة مجالات ذات أولوية، هي تخطيط الطلب والتنبؤ به، وإدارة علاقات العملاء والتسويق، والتسعير، وتعزيز الكفاءات على مستوى مختلف الأعمال، بما يؤكد التزام المجموعة ببناء منصة تجزئة قابلة للتوسع ومدعومة بالتقنيات الحديثة.

الإعلام

تواصل "مجموعة ملتيبلاي ميديا" (MMG) توسيع حضورها في قطاع الإعلانات الرقمية الخارجية المتميزة في المملكة المتحدة من خلال شركتها التابعة "باك لايت المملكة المتحدة". ويأتي ذلك عقب إعادة تسمية "لندن لايتس" إلى "باك لايت المملكة المتحدة" في يناير 2026، إلى جانب دمج مواقع "وايلدستون"، ما أسهم في توحيد أكثر من 85 موقعاً رقمياً في لندن تحت العلامة العالمية للمجموعة. كما نفذت الشركة تحديثاً شاملاً لموقع "واندسوورث راونداباوت" البارز، وأطلقت مؤخراً موقع "ذا نايتسبريدج" ضمن سلسلة "لاندمارك"، والذي يوفر أكثر من 3 ملايين ظهور إعلاني كل أسبوعين لدى نخبة الجمهور في وسط لندن. وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية المجموعة لتوسيع محفظتها من الأصول الإعلانية الرقمية الخارجية عالية التأثير في الأسواق العالمية الرئيسية.

التنقل

سجلت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بداية قوية لعام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها خلال الربع الأول بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 189 مليون درهم، مدفوعة باستمرار الطلب على خدمات تدريب السائقين والتوسع في خدماتها المتكاملة في مجال التنقل. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 9% على أساس سنوي ليبلغ 75 مليون درهم، بدعم من تحسين الكفاءة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف. وخلال الربع، أعلنت الشركة أيضاً عن خطط للاستحواذ على حصة بنسبة 51% في شركة "بيرفورمايز لابز"، بما يدعم مسار التحول الرقمي، ويعكس التقدم المستمر في تحولها الاستراتيجي إلى "الإمارات للتنقل" بوصفها منصة متكاملة لحلول التنقل.

الغذاء

شهدت "غذاء القابضة" بداية قوية لعام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 1.62 مليار درهم، وبلغ إجمالي الربح 330.8 مليون درهم، مدعوماً بزخم النمو العضوي عبر الفئات الغذائية الأساسية واستمرار تكامل المنصات المستحوذ عليها. وخلال الربع، استكملت "إن آر تي سي" الاستحواذ على شركة "تازا"، ما عزّز التكامل الرأسي عبر سلسلة قيمة المنتجات الطازجة ودعم قدراتها من المزرعة إلى السوق في قطاعات المنتجات الطازجة المقطعة والعصائر والمنتجات المرتبطة بها. وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت "غذاء" التقدم في تنفيذ نظام "SAP" كمبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والتكامل وقابلية التوسع عبر مختلف العمليات. كما واصلت الشركة خلال الربع تعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي الوطني، من خلال الاستفادة من منصتها المتكاملة لتلبية الطلب المحلي وضمان استمرارية الإمدادات عبر الفئات الغذائية الأساسية.

الاستثمار والخدمات المالية

بلتون القابضة

استكملت "بلتون القابضة" الاستحواذ على "مجموعة باوباب" بقيمة 197.6 مليون يورو، في أول صفقة عابرة للحدود لها، ما يمثل محطة مهمة في مسار توسعها الإقليمي. ويسهم هذا الاستحواذ في توسيع حضور "بلتون" الجغرافي عبر سبعة أسواق أفريقية، ويعزز انكشافها على الخدمات المالية الرقمية والشاملة، بما يدعم استراتيجيتها طويلة الأمد لبناء منصة مالية متنوعة ومدعومة بالتقنيات الحديثة في الأسواق الناشئة عالية النمو. كما أطلقت "بلتون" منصتها للاستثمار في الملكية الخاصة، ما يعزز قدراتها الاستثمارية في الشركات التي لا تزال في مرحلة النمو، ويمثل رافداً لأنشطتها الحالية في الاستثمار المبكر، ويعزز قدرتها على مرافقة الشركات وصولاً إلى مرحلة ما قبل الطرح العام، بما يرسخ مكانتها كشريك طويل الأمد للشركات التي تتمتع بمقومات نمو عالية في المنطقة.

لونيت

أعلنت "لونيت" مؤخراً عن سلسلة من المحطات البارزة التي تعكس تسارع نموها العالمي، بما في ذلك إطلاق شراكة استراتيجية مع "بلاكستون" لتأسيس منصة لوجستية تركز على دول مجلس التعاون الخليجي تحت اسم "غلايد"، إلى جانب إطلاق صندوق المؤشرات المتداول العشرين لها، وهو "Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF".

المسؤولية الاجتماعية والمؤسسية

واصلت "مجموعة 2 بوينت زيرو" تعزيز استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية خلال عام 2025 عبر مبادرات تنسجم مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات وأجندة المجموعة للأثر الاجتماعي على المدى الطويل. وبالتعاون مع "الهلال الأحمر الإماراتي" خلال شهر رمضان و"يوم زايد للعمل الإنساني"، قامت المجموعة بتقديم 6,000 وجبة إفطار عبر خيمة الإفطار الرمضانية، إلى جانب توزيع 45,000 علبة إفطار دعماً للصائمين في مختلف فئات المجتمع.

كما قدمت المجموعة دعمها للمبادرة الوطنية "وطن واحد، شعب واحد" بالتعاون مع لجنة التصميم – أبوظبي، بإشراف ومتابعة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان. ومن خلال محتوى مرئي بمشاركة قيادات المجموعة، ومنصات الإعلانات الرقمية الخارجية، ومشاركة واسعة على مستوى الشركات التابعة، عملت "2 بوينت زيرو" على نشر رسائل الوحدة والتلاحم، بما يعكس التزامها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة المجتمعات التي تزاول أنشطتها فيها.

نبذة عن مجموعة 2 بوينت زيرو

مجموعة 2 بوينت زيرو ش.م.ع هي مجموعة استثمارية من الجيل الجديد، تركّز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، وهما من أكبر القطاعات العالمية التي تشكّل ركيزة أساسية للحياة اليومية واقتصاد المستقبل. وتستند محفظة المجموعة الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى مقومات الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل وتحقيق عوائد تراكمية مستدامة. وانطلاقاً من شركاتها التي تحتل مكانة رائدة في الأسواق التي تزاول أنشطتها فيها، تدفع المجموعة مسارات النمو المستدام عبر نهج منضبط في توظيف رأس المال، والتميّز التشغيلي، والتكامل الرقمي، بما يرسّخ منصة استثمارية تتسم بالمرونة وتحقق أداءً مستداماً وقيمة طويلة الأمد لمساهميها.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.2PointZero.com.

للاستفسارات الإعلامية

وسيم الجردي رواد خطار

مجموعة 2 بوينت زيرو ويبر شاندويك للعلاقات العامة

wassim@2pointzero.com rkhattar@webershandwick.com

-انتهى-

#بياناتشركات