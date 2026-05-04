مع تزايد اهتمام الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الانتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل التوريد، احتفلت شركة كوفي بلانيت، الإماراتية المنشأ والمتخصصة في تقديم حلول القهوة، بمرور عقدين على تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن نجحت في بناء واحدة من أكثر تجارب القهوة تكاملاً في المنطقة، مدعومة بحضور متنامٍ عبر أسواق متعددة.

وسجّلت الشركة خلال عام 2025 نمواً في الإيرادات بنسبة 19%، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي مركب بلغ 10.7% خلال العقد الماضي، في مؤشر على توسع الطلب على حلول القهوة عالية الجودة في قطاعات الضيافة والشركات والتجزئة والسفر في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتخدم كوفي بلانيت اليوم أكثر من 1,000 عميل من قطاع الأعمال، وتقدّم أكثر من 21 مليون كوب قهوة شهرياً في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، كما تزوّد أكثر من 70% من فنادق الأربع والخمس نجوم في دولة الإمارات بالقهوة، إلى جانب شبكة واسعة من الشركات والمؤسسات والجهات العاملة في قطاع السفر والتجزئة. ومنذ انطلاقتها عبر توفير القهوة في متاجر محطات الوقود، تطورت كوفي بلانيت إلى مزوّد متكامل لحلول القهوة، مستفيدةً من النمو المتسارع في قطاع الضيافة، وتزايد الطلب على منتجات القهوة المتخصصة، وارتفاع احتياجات الشركات إلى حلول تشغيلية أكثر مرونة واستدامة.

بهذا الصدد قال آلان جونز، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في كوفي بلانيت: "على مدى العقدين الماضيين، ركّزنا على بناء نموذج يقوم على الاتساق، والتميز في الخدمة، والشراكات طويلة الأمد. ومع استمرار تطور المنطقة، نشهد تحولاً واضحاً نحو العمليات المحلية، ويمنحنا وجودنا في دولة الإمارات القدرة على الاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق، مع الحفاظ على الجودة على نطاق واسع."

التصنيع المحلي وسلاسل التوريد

ويشكّل الإنتاج المحلي أحد أبرز محاور نمو الشركة، إذ تعتمد كوفي بلانيت على منشأة التحميص التابعة لها في جبل علي، والتي تمتد على مساحة 26,000 قدم مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 5,000 طن، ما يجعلها واحدة من أكبر عمليات التحميص في موقع واحد داخل دولة الإمارات ومن بين الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتنتج الشركة أكثر من 450 وحدة تخزين شهرياً عبر مجموعاتها الخاصة وحلول العلامات الخاصة، مدعومة بمختبر داخلي متكامل يتيح مراقبة الجودة وتطوير المنتجات بما يتماشى مع احتياجات السوق.

ومع تزايد توجه الشركات الإقليمية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، تتيح قدرات التحميص المحلية لكوفي بلانيت الحفاظ على استمرارية الإمدادات، وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والاتساق، إلى جانب سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء في قطاعات متعددة.

وتتوقع الشركة تسجيل زيادة إضافية تتراوح بين 25% و30% في حجم التحميص خلال عام 2026، مدفوعة بالطلب المتواصل من قطاعات الضيافة والشركات والتجزئة.

توسع إقليمي ودولي

وضمن استراتيجية نموها لعام 2026، تستعد كوفي بلانيت لتوزيع محمصات جديدة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، مع مواصلة توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة ومصر وباكستان، إلى جانب دخول أسواق جديدة تشمل جزر السيشيل وسنغافورة.

ويأتي هذا التوسع في ظل تنامي الطلب على حلول القهوة المتخصصة في المنطقة، لا سيما مع تطور قطاع الضيافة، وارتفاع عدد الفنادق والمطاعم والمقاهي، وزيادة اهتمام الشركات بتقديم تجارب قهوة أكثر جودة داخل بيئات العمل والضيافة.

شريك تشغيلي لقطاع الأعمال

ولا يقتصر دور كوفي بلانيت على إنتاج وتوزيع القهوة، إذ تدير الشركة أكثر من 8,000 ماكينة قهوة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مدعومة بفريق فني ينفذ أكثر من 2,000 مكالمة خدمة شهرياً، مع الحفاظ على متوسط زمن استجابة يبلغ ثلاث ساعات.

وقد ساهم هذا النموذج التشغيلي في تعزيز موقع الشركة كشريك متكامل للأعمال، حيث تجمع بين توريد القهوة، والمعدات، والدعم الفني، وتدريب الباريستا، وحلول العلامات الخاصة، بما يلبي احتياجات الفنادق والشركات وتجار التجزئة.

ومع احتفالها بمرور 20 عاماً على تأسيسها، تواصل كوفي بلانيت الاستثمار في كوادرها البشرية وشراكاتها الإقليمية، وتطوير منظومتها التشغيلية لدعم الطلب المتزايد على حلول القهوة المحلية عالية الجودة في دولة الإمارات والمنطقة.

نبذه عن كوفي بلانيت:

تأسست كوفي بلانيت في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة رائدة في مجال القهوة المتخصصة، تمتد خبرتها لأكثر من 20 عام في تقديم حلول قهوة عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

ومن منشأتها الرئيسية للتحميص في جبل علي، تنتج العلامة أكثر من 450 وحدة تخزين شهرياً، وتخدم أكثر من 1,000 عميل من قطاع الأعمال، مع تقديم أكثر من 21 مليون كوب قهوة شهرياً.

وتعمل كوفي بلانيت كشريك متكامل في قطاع القهوة، حيث تقدم خدمات التحميص، وحلول العلامات الخاصة، والتوزيع، والدعم الفني، وتشغيل المقاهي.

وتلتزم الشركة بمعايير الجودة والاتساق والتميز التشغيلي، مع تركيز على الإنتاج المحلي وبناء شراكات طويلة الأمد.

وينتشر حضورها الإقليمي عبر عدة قطاعات، تشمل الضيافة، والشركات، والتجزئة، ومحطات الوقود، مع توزيع في أكثر من 12 سوق دولي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني :

https://coffeeplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات