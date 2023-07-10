المطوّر العقاري يبيع 1,616 منزلاً خلال الشهور الستة الأولى من العام، وبنسبة زيادة سنوية بلغت 23%

ارتفاع الطلب على العقارات في مجتمع مَسار في ربوع الطبيعة بالشارقة وجوري هيلز بعقارات جميرا للجولف في دبي

تسليم 1,238 منزلاً حتى الآن خلال هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: – سجّلت أرادَ، رائدة التطوير العقاري الإماراتية، أداءً قياسياً في المبيعات خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك مع تنامي الطلب على مجتمعاتها العصرية في كلّ من إمارتيّ الشارقة ودبي. هذا، وأعلن المطوّر العقاري عن ارتفاعٍ بواقع 186% في المبيعات خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبقيمة مبيعات إجمالية وصلت إلى 4.26 مليار درهم إماراتي.

وقد باعت أرادَ خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام ما مجمله 1,616 منزلاً وبنسبة زيادة بلغت 23% مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2022.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: "كان وعدنا للمشترين منذ البداية بطرح فرص استثمارية جذابة وقيّمة، إضافة إلى تجارب حياة عصرية مثرية وملهمة ضمن مجتمعات تتمتع بتصاميم فريدة ومزوّدة بخدمات استثنائية وفق أعلى المعايير العالمية. وقد حظي وعدنا بأصداءٍ واسعة لدى المالكين في مجتمعاتنا، حيث ارتفعت نسبة المشترين المتكررين لمنازل أرادَ كما نشهد ذلك حالياً، وهو ما يدعونا للفخر".

وأضاف سموّه: "لقد كان لقرار حكومة الشارقة الرشيد والذي أتاح التملّك العقاري الحرّ لجميع الجنسيات أثر إيجابي كبير على مبيعاتنا في الإمارة، كما أن الاهتمام المتنامي من مختلف أنحاء العالم يساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق الشارقة. وفي سياق متصل، فإننا سعداء كذلك بمدى استجابة المستثمرين بعد إطلاق مشروعنا الأول في دبي، والذي يمهد الطريق أمام المزيد من المشاريع المماثلة التي نخطط لإطلاقها في دبي خلال المستقبل القريب".

هذا، ويعدّ مجتمع مَسار المتكامل في ربوع الطبيعة الخضراء في ضاحية السيوح المتنامية بالشارقة أعلى مجتمعات أرادَ أداءً من حيث المبيعات، فقد باعت الشركة خلال النصف الأول من العام 813 منزلاً فيه وبقيمة إجمالية بلغت 2.34 مليار درهم إماراتي، وبزيادة بلغت 200% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ومع بقاء مرحلة واحدة من المشروع قيد الإطلاق، فمن المتوقع بيع مجتمع مَسار بأكمله خلال الربع الثالث من هذا العام.

وقد أطلقت أرادَ مشروعها الأول في دبي، جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف، في نهاية عام 2022، حيث حظي بإقبالٍ كبير من المشترين والمستثمرين مع تنامي الاهتمام العالمي بأكبر سوق عقارية في الإمارات. وخلال النصف الأول من العام، باعت أرادَ 169 فيلا فاخرة في جوري هيلز وبقيمة إجمالية بلغت 1.29 مليار درهم إماراتي.

كما ازداد عدد المشترين في الجادة، أكبر وجهة متعددة الاستعمالات في تاريخ الشارقة، حيث تم بيع 634 منزلاً وبقيمة إجمالية بلغت 638 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام، وبانخفاضٍ طفيف عن الفترة ذاتها في عام 2022.

وشهدت الشهور الستة الأولى من العام إنتهاء أرادَ من 1,238 منزلاً، جميعها في الجادة، بما في ذلك تسليم المرحلة الثانية من إيست فيليدج ومجمّع ذا بوليفارد الذي يضم ثلاثة أبنية سكنية فاخرة.

كما أعلنت أرادَ كذلك خلال النصف الأول من العام عن شراكتها مع مجموعة أرماني والمعماري الياباني العالمي المعروف، تاداو أندو، لإطلاق أرماني بيتش رزيدنسز نخلة جميرا، والذي سيتم بإذن الله تعالى قبل نهاية هذا العام.

وخلال شهر يونيو الماضي، رحبت ناسداك دبي بالإدراج الأول لصكوك شركة أرادَ والتي بلغت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وأطلق المطوّر العقاري مشروع روڤ منازل الجادة، أول شقق سكنية تحت علامة روڤ الفندقية على الإطلاق. وفي شهري يناير وفبراير، وضمن شراكة استراتيجية مع مؤسسة "وورلد سكيت" العالمية، استضافت أرادَ بطولتي العالم "ستريت" و"بارك" للتزلّج على اللوح، وهي بطولات مؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث شهدت مشاركة قياسية مع 468 متزلّج ومتزلّجة من مختلف أنحاء العالم في ميدان الجادة للتزلّج بالشارقة.

كما وتواصل أرادَ توسيع محفظة علاماتها التجارية، حيث أعلنت عن توقيع أول اتفاقية امتياز رئيسي بتاريخ الشركة مع علامة بووست الاسترالية للعصائر، كما أطلقت منصة أرتال للأزياء العصرية المخصصة للملابس النسائية التقليدية خلال النصف الأول من عام 2023.

ومنذ انطلاقها في عام 2017، باعت أرادَ أكثر من 13,000 منزلاً وبقيمة إجمالية بلغت 13.4 مليار درهم إماراتي. كما أنهى المطوّر العقاري المبتكر 7,400 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 4,000 وحدة أخرى قيد الإنشاء حالياً.

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نبذة عن أَرادَ

تمثّل شركة أرادَ مطوراً عقارياً مبتكراً يهدف إلى تشييد مجتمعات حضرية متكاملة تثري تجربة قاطنيها وتوفر لهم جميع المرافق الخدمية ووسائل الراحة العصرية الحديثة ضمن أسعار تنافسيّة في متناول الجميع. وتتّخذ الشركة من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً رئيسياً لأعمالها.

بدأت أرادَ عملياتها في عام 2017، وجاءت نتيجة تعاون مثمر بين سموّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجموعة بسمة، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات. وتمّ تأسيسها لرفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.

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