دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت دبي للاستثمار ش.م.ع، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 185.06 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2026، مقارنة بـ 184.89 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 168.97 مليون درهم، مقارنة بـ167.18 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2025.

وحققت دبي للاستثمار أداءً مستقراً في الربع الأول للعام 2026، ويعزى الفضل في ذلك إلى تنوع أنشطتها واستقرار قطاعاتها الرئيسية. واستند أداء المجموعة إلى تدفقات العوائد الدورية المستقرة من إيجارات الأراضي التابعة لها، إضافةً إلى أصول أخرى مُولِّدة للدخل، ناهيك عن الأداء المتوازن لقطاعات أعمالها الأساسية. وحافظ قطاع العقارات، والذي يشمل تأجير الأراضي، على دوره كمحرك رئيسي للأداء، بدعم من مستويات الإشغال المستقرة وتدفقات العائدات المتكررة، فيما واصلت أنشطة التصنيع والمقاولات تسجيل أداءً متوازناً.

بلغ إجمالي أصول الشركة 23.43 مليار درهم بتاريخ في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 23.28 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025. كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 15.39 مليار درهم، مقارنة 15.22 مليار درهم بحلول نهاية العام الماضي، ما يعكس قوة أصول دبي للاستثمار واستمرار تركيزها على تحقيق قيمة طويلة الأجل.

وتعليقاً على النتائج، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يعكس أداء الربع الأول قوة وتوازن نموذج الأعمال في دبي للاستثمار، وقدرته على الاستمرار بنتائج مستقرة رغم تغيّر ظروف السوق. ونواصل الالتزام بنهج منضبط في توزيع الأصول، مع التركيز على وضوح مصادر الدخل واستمرارية تشغيل قطاعاتنا الأساسية. ويعزز هذا النهج قدرتنا على مواجهة تقلبات السوق والحفاظ على استقرار الأداء، مع عائدات متكررة وأصول متنوعة تواصل تحقيق نتائج مستقرة على المدى الطويل."

الرؤية المستقبلية

تواصل دبي للاستثمار تركيزها على تعزيز النمو في قطاعاتها الأساسية استناداً إلى أدائها في الربع الأول، مرتكزة على تنوع أعمالها والنهج الواضح في إدارة عملياتها.

وتحرص الشركة على تنفيذ مشاريعها في قطاع العقارات وفق الجداول المعتمدة، مع تقدّم أعمال البناء في عدد من المشاريع الرئيسية، منها مشروع "دانه بيي" في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، و"فيوليت تاور" في قرية جميرا الدائرية في دبي، بالإضافة إلى "أصايل أفنيو" كجزء من مشروع "تلال مردف" في دبي. وتتواصل عمليات التسليم في الأجزاء المكتملة، مع مزيد من التسليمات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وتستمر دبي للاستثمار في تعزيز استثماراتها في الأصول المدرة للدخل عبر جملة من القطاعات الأساسية، من بينها قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المالية، بما يتماشى مع تركيزها على الاستثمار في القطاعات التي تشهد طلباً مستقراً. كما تواصل أعمال التصنيع دعم قطاعي البناء والبنية التحتية في الأسواق الرئيسية.

ونجحت دبي للاستثمار في الحفاظ على أدائها رغم التغيرات التي يشهدها السوق، مرتكزة في ذلك على قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومتانة وضعها المالي، مع تركيز مستمر على النمو المستدام وبناء القيمة على المدى الطويل.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,724 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة23,28 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى الشركة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.

تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى الشركة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

