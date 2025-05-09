دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت دبي للاستثمار ش.م.ع، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، أرباح (قبل الضريبة) بلغت 185مليون درهم إماراتي ، وذلك عن الأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، محققة زيادة بنسبة 52% مقارنةً بـ122 مليون درهم إماراتي للفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى نمو الأرباح في المقام الأول إلى ارتفاع عائدات الإيجار، مدعومة بمستويات الإشغال المستقرة في القطاع العقاري.

وبناء على هذا المسار الإيجابي، حققت المجموعة أداءً عاماً استثنائياً في الربع الأول من عام 2025، إذ ارتفع إجمالي الإيرادات لهذه الفترة إلى 823 مليون درهم، مقارنة بـ792 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. ووصل إجمالي الأصول إلى 22.27 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2025، مقارنة بـ22.10 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يجسد الأداء الاستثنائي الذي شهدته دبي للاستثمار خلال الربع الأول من عام 2025 تميز الرؤية الاستراتيجية للمجموعة ومرونة محفظتها المتنوعة من الأعمال. ويحافظ القطاع العقاري على مكانته الرائدة كعنصر أساسي مساهم في زيادة أرباح المجموعة، كما نتوقع استمرار هذا النمو، بالتزامن مع تنامي الطلب على سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتلتزم دبي للاستثمار بتعزيز نمو أعمالها في القطاع العقاري مع التركيز على الاستثمار في قطاعات الأعمال الأخرى لضمان تحقيق النمو المستدام."

الرؤية المستقبلية

وانطلاقاً من النتائج الاستثنائية التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام، تتطلع دبي للاستثمار لتسريع وتيرة النمو في القطاع العقاري عبر تسليم مجموعة من مشاريعها الرئيسية الحالية، بالإضافة إلى التركيز على عمليات التوسع الاستراتيجية. ويؤكد التسليم المرتقب للمرحلة الأولى من مشروع "دانه بيي" في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، والتقدم المستمر في أعمال "فيوليت تاور" في قرية جميرا الدائرية في دبي، والمقرر تسليمه خلال الربع الأخير من عام 2026، بالإضافة إلى إطلاق "أصايل أفنيو" كجزء من مشروع "تلال مردف" في دبي، التزام المجموعة بتطوير مشاريع متميزة بجودتها وتعددية استخدامها.

كما يساهم النمو المستمر لصندوق المال كابيتال ريت في تعزيزمكانة المجموعة كمصدر موثوق لتوزيعات الأرباح النقدية المستقرة. وتعمل دبي للاستثمار على تعزيز ريادتها في المجال العقاري، عبر تسريع الأعمال في المشاريع الحالية والحرص على تسليمها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى التركيز على المشاريع الجديدة قيد الإنشاء. وبالتوازي مع هذا التطور، تعمل المجموعة على توسيع عملياتها عبر القطاعات الأخرى لتنويع مصادر دخلها وتعزيز حضورها في السوق وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,956 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.

تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

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