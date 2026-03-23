الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أرست أرادَ مؤخراً عقداً إنشائياً بقيمة 183 مليون درهم إماراتي لبناء مدرسة جديدة من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في مجتمع مَسار المتكامل في الشارقة، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 9.5 مليار درهم إماراتي. هذا، وسيتم تطوير المدرسة عبر شراكة مثمرة مع مؤسسة برايت كابيتال إنفستمنت في الإمارات، حيث تمثل مدرسة ريجيت جرامار – مَسار أول فرع لمدرسة بريطانية في الشارقة.

وقد تمت ترسية العقد على شركة الرحاب العربي لمقاولات البناء ذ.م.م.، وتمت المباشرة بالأعمال الإنشائية التي ستنتهي خلال 16 شهراً.

وتقع مدرسة ريجيت جرامار الجديدة على مساحة 450,000 قدم مربع ضمن الركن الشمالي من مجتمع مَسار – على مقربةٍ من مجتمعي مَسار 2 ومَسار 3 - وسيضم الحرم المدرسي الحديث الذي يستوعب 2,700 طالباً وطالبة باقة من المرافق وفق أعلى المعايير العالمية تشمل مركزاً للفنون المسرحية، ومكتبة، ومركزاً متخصصاً للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى مرافق رياضية متنوّعة ومسابح.

ومن المتوقع أن تستقبل المدرسة أول فوجٍ من طلابها في شهر سبتمبر من عام 2027. ويأتي تدشين هذه المدرسة العصرية ضمن الخطة التوسعية التي تنفذها علامة ريجيت التعليمية المرموقة في مختلف أنحاء الإمارات، حيث تأسست مدرسة ريجيت جرامار في عام 1675 قرب لندن، واختارتها صحيفة صنداي تايمز للفوز بلقب "مدرسة العام" في 2025.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: "يؤكد هذا العقد التزام أرادَ برؤيتها الطموحة لتطوير مجتمع مَسار، وذلك من خلال مواصلة الاستثمار في إنشاء مرافق وفق أعلى المعايير العالمية لتلبية احتياجات العائلات في إمارة الشارقة على المدى الطويل. ومن المقرر أن تنطلق أعمال البناء فوراً، على أن يكون هذا الحرم التعليمي المتكامل جاهزاً لاستقبال أول دفعة من الطلاب بحلول عام 2027".

ومن جانبه، قال إسريف تيميل، المدير الإداري لدى برايت كابيتال إنفستمنت: "تشكل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة تطوير مدرسة ريجيت جرامار – مَسار، إذ تعكس تطلعاتنا لافتتاح أول فرع لمدرسة بريطانية في إمارة الشارقة".

وقال شون ديفي، مدير الأعمال العالمية لدى مدرسة ريجيت جرامار الدولية: "يمثل دخولنا إلى دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرتنا التوسعية العالمية لقطاع المدارس الدولية، وذلك عقب افتتاح فروعنا في السعودية والصين وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وتركيا. ونحن سعداء بترسية عقد البناء الرئيسي لمدرسة ريجيت جرامار – مَسار، حيث نتطلع إلى متابعة مراحل تطوير هذا الحرم المدرسي الجديد في الشارقة".

وكشفت الأبحاث التي أجريت بين السكان عن رغبتهم في توفر مدرسة مميزة تقدّم مرافقاً استثنائية ومنهاجاً بريطانياً متكاملاً من الروضة حتى الصف الثاني عشر. وسيكون بانتظار الطلاب الجُدد منهاجٌ تعليمي مبتكر يسمى "طريقة ريجيت"، والذي يركز على تعزيز الجوانب القيادية واستخدام أساليب التدريس المبتكرة واتباع أعلى المعايير والمُثل العليا، مع التأكيد على راحة ورفاهية الطلاب.

وقد تم إطلاق مجتمع مَسار في ربوع الطبيعة في عام 2021 وعلى مساحة 19 مليون قدم مربع، حيث يضم 3,000 فيلا ومنزل ريفي تم تصميمها لتوفير نمط حياة صحي ونشط ضمن بيئة خضراء متكاملة. وإن أكثر ما يميز مَسار هو محوره المركزي الأخضر الذي يضم أكثر من 70,000 شجرة ويربط بين ستة أحياء سكنية مسوّرة.

جديرٌ بالذكر أنّ مجتمع مَسار، والذي يتوقع اكتمال جميع مراحله الستة هذا العام، يقع في ضاحية السيوح المتنامية في إمارة الشارقة وعلى مقربة من مدينة تلال، ومسجد الشارقة، ومجتمعي مَسار 2 ومَسار 3 ومشروع أرادَ الأول، مساكن نَسمَة. ويمتاز الموقع باتصاله بشارع الإمارات وطريق مليحة، كما لا يبعد أكثر من 15 دقيقة بالسيارة عن مطار الشارقة الدولي و20 دقيقة عن مطار دبي الدولي.

نبذة عن أرادَ

انطلقت أرادَ في عام 2017 من مقرّها الرئيسي في الإمارات العربية المتّحدة، وهي تهدف إلى تشييد مساحاتٍ حضرية حيث يتواصل الناس ويحظون بحياةٍ أكثر صحة وسعادة.

وتغطي عمليات الشركة عدة مجالات تشمل التطوير العقاري، وتجارة التجزئة، وقطاعات التعليم والصحة واللياقة والعافية والضيافة.

وقد أطلق المطوّر العقاري المبتكر حتى الآن أحد عشر مشروعاً متكاملاً في دولة الإمارات، كما وسعت الشركة نشاطها على المستوى الدولي في الأسواق البريطانية والأسترالية.

وتدير أرادَ كذلك مجموعة من العلامات التجارية والتجارب التكميلية التي تشمل نوادي اللياقة الكبرى، وعدداً من أصول تجارة التجزئة وخدمات الطعام والشراب، والمبادرات الاجتماعية، ووجهات الزوّار.

للمزيد من المعلومات عن أرادَ، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.arada.com

نبذة عن مؤسسة برايت كابيتال إنفستمنت

برايت كابيتال إنفستمنت هي مشغلة للمدارس وشركة استثمارية تهدف إلى إنشاء واحدةٍ من أكبر المنصات التعليمية في الإمارات العربية المتحدة. ويكمن هدفنا بمحاولة تغطية طيف متكامل من العملية التعليمية ابتداءً من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية. وتفتخر برايت كابيتال بالدعم التشغيلي والنهج التوسعي الطموح الذي تقدّمه لمطوري المدارس والقطاع التعليمي بشكلٍ عام، وتمتلك الشركة حالياً استثماراتٍ في مدرسة برايت ليرنرز الخاصة وثلاثة فروع لمدارس ستار الدولية في دبي. وقد وقعت شركة برايت كابيتال إنفستمنت اتفاقية تعاون مع مدرسة ريجيت جرامار الدولية لإنشاء مجموعة من المدارس المميزة التي تعتمد المناهج البريطانية في الإمارات، مع افتتاح أول مدرسة في سبتمبر 2027 في مجتمع مَسار بالشارقة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.brightcapitalinvestment.com

نبذة عن مدرسة ريجيت جرامار البريطانية

تأسست مدرسة ريجيت جرامار في المملكة المتحدة بواسطة عضو المجلس المحلي هنري سميث في عام 1675. وعلى مدار 350 عاماً، تم تعليم الأطفال في نفس الموقع في قلب ريجيت وهي مركز تسوّق تاريخي يقع جنوب مدينة لندن. وتشتهر ريجيت جرامار – المملكة المتحدة بكونها واحدة من المدارس النهارية المستقلة المختلطة الرائدة في المملكة المتحدة، حيث تقدّم مستويات تعليم متقدمة مع الاهتمام بالرياضة والفنون والبرامج اللامنهاجية المثرية. وتم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 5 مدارس من حيث الأداء الأكاديمي في المملكة المتحدة، حيث يتلقى 98% من خريجيها عروضاً من أفضل الجامعات العالمية. وقد اختارتها صحيفة صنداي تايمز للفوز بلقب "مدرسة العام" في 2025، كما حصلت على العديد من الجوائز الوطنية في الأعوام الأخيرة في مجالات الرعاية، والرفاهية، والعمل الخيري والحراك الاجتماعي، ودعم التعلم، والبرامج اللامنهجية. وتعد المدرسة إحدى المدارس البارزة التابعة لمجموعة مدارس أتش أم سي، وكان مدير المدرسة، شون فينتون، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، رئيساً لمجس إدارة مجموعة مدارس أتش أم سي في عام 2018. ويؤكد البند الأول ضمن أحدث تقارير مفتشيّة المدارس المستقلّة عن المدرسة أن "جودة إنجازات الطلاب وتعلّمهم كانت استثنائية". وتعدّ المدرسة واحدة من عدد قليل من المدارس ذات المستوى العالمي التي أحرزت مركزاً عالمياً في التعلّم عالي الأداء، حيث ركزت على تطوير قدرات المواطنين العالميين وتعزيز الأداء المتقدّم وإيجاد المتعلمين الرياديين. وقد وصف دليل المدارس الجيدة مدرسة ريجيت بوصف "أطفال سعداء، نتائج رائعة". وتتكون مجموعة المدارس في المملكة المتحدة من مدرسة ريجيت جرامار وحرمها الداخلي في ساراي هيلز، وأربع مدارس تحضيرية. هذا، وتعدّ مدرسة ريجيت جرامار الدولية مملوكة بالكامل لمدرسة ريجيت جرامار وتمنح التراخيص وتشرف وتدير مدارس ريجيت جرامار الدولية في الصين وفيتنام والسعودية وماليزيا وكمبوديا وتركيا والإمارات. الإنجازات وشهادات التقدير لمدرسة ريجيت جرامار الدولية.

