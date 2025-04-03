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أعلنت شركة «تعليم» القابضة ش.م.ع ("تعليم" أو "الشركة"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (TAALEEM)، وهي واحدة من أكبر المؤسسات التعليمية التي تعمل في قطاع التعليم الأساسي وقبل الجامعي (K-12) في دولة الإمارات وتضم محفظة واسعة من 12 مدرسة متميزة بما في ذلك الاستحواذ الأخير على المدرسة اللبنانية الفرنكوفونية الخاصة – ميدان (LLFP-Meydan)، وتقوم بإدارة 26 مدرسة قائمة على الشراكات مع الجهات الحكومية، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 28 فبراير 2025، حيث نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية بالإيرادات ومجمل الربح وصافي الربح (يعد خصم الضرائب).
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- انتهى -