سيتم تسليم المشروع في فبراير 2025 .

تم تطوير المشروع من قبل شركة ذا فيرست جروب، التي تتخذ من دبي مقرًا لها .

دبي : أكملت شركة تشاينا ريل وي 18 بيرو جروب (ش.ذ.م.م) (دبي)، وهي فرع تابع لمؤسسة السكك الحديدية الصينية للإنشاءات ومقرها بكين، تشييد أطول فندق في العالم، برج سييل بارتفاع 373.5 مترًا في مرسى دبي، وسيتم تسليم المشروع في فبراير 2025.

كجزء من منطقة مرسى دبي، يمتد برج سييل على مساحة أرض تبلغ 3,662 مترًا مربعًا، مع مساحة بناء تقارب 102,000 متر مربع. يتميز الفندق بتصميم خارجي مزدوج الانحناء، وبوابة قوسية شاهقة ومنصة مشاهدة في الأعلى.

"عند تشغيله، سيوفر سييل 1,100 غرف فندقية، ومسبح مفتوحًا على ارتفاع 306 أمتار، ومطعم في الأعلى على ارتفاع 353 مترًا، بالإضافة إلى 12 مستوى من حدائق معلقة مفتوحة. سيمنح الزوار إطلالات

خلابة على معالم دبي الأيقونية، مثل برج خليفة، ومرسى دبي، ونخلة جميرا." يضيف البيان الصادر عن شركة تشاينا ريل وي 18 بيرو جروب.

تم تطوير المشروع من قبل شركة ذا فيرست جروب التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي شركة تطوير عقاري عالمية متكاملة تضم مجموعة من الفنادق الراقية والعقارات السكنية والعلامات التجارية للأطعمة والمشروبات وخدمات إدارة الأصول العقارية. ويعد برج سيل أكبر وأفخم مشروع لشركة ذا فيرست جروب حتى الآن.

وقال تشو لين، المدير العام لشركة تشاينا ريل وي 18 بيرو جروب (CR18BG): "يمثل الانتهاء الناجح من برج سييل إنجازًا جديدًا للشركات الصينية في قطاع المباني الشاهقة العالمية. وهو بمثابة شهادة مهمة على التعاون الودي بين الصين والإمارات العربية المتحدة، ويضخ طاقة جديدة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أن "هذا الإنجاز يسلط الضوء على التزام CR18BG بمبادرة الحزام والطريق ويجعل منها مشهدًا جديدًا ومدهشًا في أفق دبي".

منذ بدء البناء سيل في مايو 2020، اعتمد فريق المشروع نظام نمذجة معلومات البناء (BIM) لإدارة دورة حياة المشروع بالكامل. أتاح هذا النهج الاستباقي تحديد نقاط المخاطر والتحديات التقنية في مراحل مبكرة.

"نجحت الشركة في التغلب على أكثر من عشرة تحديات رئيسية في البناء، بما في ذلك الأعمدة العملاقة على شكل "Y" بارتفاع 10 أمتار، وحدائق معلقة مفتوحة ذات الامتداد الكبير بطول 15 مترًا، وتركيب مصاعد مراقبة عالية السرعة تصل سرعتها إلى 10 أمتار/ثانية."

وحتى الآن، قامت شركة تشاينا ريل وي 18 بيرو جروب ببناء أكثر من 70 مشروعًا خلال 20 عامًا، بما في ذلك 13 مبنىً فائق الارتفاع يزيد ارتفاعها عن 100 متر. يُبرز هذا السجل سرعة البناء العالية، والإدارة الممتازة للمشاريع، وفريق إدارة محترف، مما أكسب الشركة دعمًا مستمرًا من العملاء والاستشاريين.

ويُعتبر إتمام برج سييل بنجاح رمزًا هامًا ولحظة مجيدة تمثل علامة فارقة جديدة للمشروعات الصينية في قطاع المباني فائقة الارتفاع على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة التعاونية بين الصين والإمارات. كما يُسهم المشروع بشكل قوي واستباقي في مبادرة "رؤية 2030”.

وتشارك مؤسسة السكك الحديدية الصينية للإنشاءات في تشييد الطرق السريعة، والسكك الحديدية، والمشاريع المائية، وناطحات السحاب، وأنظمة المترو حول العالم.

وقد قام فريق المشروع بدمج المفاهيم والتقنيات الصينية في خطة البناء، باستخدام مواد جديدة مثل ألواح الخرسانة خفيفة الوزن مسبقة الصنع. كما تم تنفيذ نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة تدوير المياه، مما يعكس التزامًا بحماية البيئة.

تضمن المشروع أيضًا مفاهيم وتقنيات صينية، مثل استخدام ألواح الجدران الخرسانية خفيفة الوزن مسبقة الصنع، والخرسانة عالية القوة ذاتية الدمك، ومواد جديدة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي لتحقيق إعادة تدوير المياه، مما يعكس التزامًا بالاستدامة البيئية. كما تم استخدام بعض المعدات والمنتجات الصينية طوال عملية البناء، مما ساهم في الترويج ودعم تطور الصناعة الصينية، وتحفيز التوظيف المحلي والصناعات المحلية.

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