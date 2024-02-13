• ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 601.9 مليون درهم في عام 2023، مقارنة بصافي أرباح قدرها 510.2 مليون درهم في عام 2022

• بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 1.26 مليار درهم في عام 2023 بزيادة نسبتها 8% مقارنة في العام 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز EMSTEEL) ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم عن نمو صافي الأرباح إلى 601.9 مليون درهم مقارنة بصافي أرباح قدرها 510.2 مليون درهم في عام 2022. وتعكس هذه النتائج الإيجابية الطلب القوي من العملاء المحليين والدوليين على المنتجات ذات القيمة المضافة، والتحسن المستمر في إيرادات وأرباح وحدة مواد البناء فضلاً عن كفاءة العمليات التشغيلية على مستوى المجموعة.

أبرز النتائج المالية للعام 2023:

o حققت المجموعة نتائج إيجابية خلال العام 2023 بإيرادات بلغت 8.9 مليار درهم على الرغم من التحديات والظروف العالمية للأسواق وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية.

o بلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 1.26 مليار درهم بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي.

o بلغ هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 14.2% مقارنةً مع 12.4% في العام 2022.

o بلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 8.03 مليار درهم خلال العام 2023 وبلغت أرباح هذه الوحدة 457 مليون درهم. ويعود ذلك بشكل أساسي لإرتفاع مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة والنمو المتزايد للقطاع الإنشائي في دولة الإمارات.

o بلغت إيرادات وحدة مواد البناء 871 مليون درهم خلال العام 2023، في حين بلغت أرباح الوحدة 145 مليون درهم.

o بلغ صافي أرباح المجموعة 601.9 مليون درهم مقارنةً مع 510.2 مليون درهم خلال العام 2022.

o منذ 31 ديسمبر 2022، واصل صافي القروض المصرفية تراجعه مسجلاً انخفاضاً بنسبة 94% من 1.1 مليار درهم إلى 63 مليون درهم، وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 0.05 في 31 سبتمبر 2023.

أبرز النتائج المالية للربع الأخير من عام 2023:

o حققت المجموعة خلال الربع الاخير من عام 2023 إيرادات قياسية بقيمة 2.4 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع حجم مبيعات حديد التسليح في السوق المحلية.

o سجلت المجموعة صافي أرباح بقيمة 215 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2023 بزيادة نسبتها 69% على أساس سنوي، في حين ارتفع حجم الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 23% ليصل إلى 379.7 مليون درهم. كما ارتفع هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 15.7% في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة مع 13.2% في عام 2022. ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تحسن مبيعات الصلب في سوق الإمارات والتحسن المستمر في أرباح وحدة مواد البناء .

أبرز النتائج التشغيلية للعام 2023:

o اعتمدت المجموعة نموذج تشغيلي جديد يقوم على إنشاء وحدتي أعمال منفصلتين، وهما وحدة حديد الإمارات ووحدة مواد البناء، بهدف الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لأعمال الصلب ومواد البناء.

o واصلت المجموعة إرساء الأسس لتوفير سلسلة توريد جديدة للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية، حيث وقعت مذكرة تفاهم بهذا الخصوص مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركتي "إيتوشو"، و"جي إف إي ستيل " اليابانيتين.

o وقعت المجموعة عقد مدته 5 سنوات مع شركة حديد البحرين بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي، تقوم بموجبه شركة حديد البحرين بتزويد شركة حديد الإمارات أركان بكريات خام الحديد عالية الجودة.

o تواصل المجموعة تعزيز منتجات القيمة المضافة، حيث نجحت في تسويق حديد التسليح المبتكر منخفض الكربون وعالي القوة ES600 فضلاً عن تسليم الشحنة الأولى من منتجها الجديد من الألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن U-pile.

o دخلت المجموعة في شراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل”مصدر”، لتطوير مشروع تجريبي مبتكر لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يجعلها أول شركة لصناعة الحديد والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين الشركات الرائدة عالمياً في تبني حلول الهيدروجين الأخضر لإنتاج الحديد بشكل مستدام.

o وقعت المجموعة اتفاقية تعاون مع شركة الاستشارات المناخية A³&Co.® لدعم مبادرة مبتكرة لإزالة الكربون في "مصنع العين للإسمنت".

o شاركت المجموعة بنجاح في مؤتمر الأطراف COP28 من خلال عرض حلولها الرائدة منخفضة الكربون في مجال الحديد ومواد البناء، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع أصحاب الشأن المشاركين في المؤتمر لتحقيق انخفاض ملموس في الانبعاثات الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك والمساهمة في النمو المستدام بما يتماشى مع الأهداف المناخية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذه المناسبة؛ قال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان: "أكدت مجموعة حديد الإمارات أركان على مدار الاثني عشرة شهراً الماضية على أدائها القوي ومرونة أعمالها وكفاءتها التشغيلية في ظل ظروف السوق الصعبة. وباعتبارنا أكبر شركة للحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، فإننا لا نزال واثقين من الحفاظ على قدرتنا التنافسية، وتوفير قيمة كبيرة لصالح مساهمينا . كما تظهر قوة أعمالنا على امتداد سلسلة القيمة دورنا المحوري في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة عبر 'مشروع 300 مليار' والمساهمة في تعزيز النمو الإقتصادي بشكل أكبر."

من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "تأتي النتائج المالية لمجموعة حديد الإمارات أركان خلال العام 2023 لتؤكد على إستمرارية أدائنا المتميز، حيث ساهم تركيزنا على إعطاء الأولية لسلامة موظفينا، والكفاءة التشغيلية، والإدارة المنضبطة للتكاليف فضلاً عن تعزيز علاقتنا مع عملائنا في تحقيق نتائج إيجابية خلال العام الماضي."

وأضاف:"بينما نمضي قدما في عام 2024 سنواصل تركيزنا الاستراتيجي على تحقيق معدلات إنتاجية عالية لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء. وإنطلاقاً من مركزنا المالي القوي، وانخفاض مديونيتنا، والتزامنا بالإستدامة، فإننا واثقون بأننا سنتمكن من مواصلة اقتناص أفضل الفرص الناشئة والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف المناخية لدولة الإمارات العربية المتحدة."

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محمد دقامسة

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية وأكثر من 70 سوقاً حول العالم بمنتجات عالية الجودة، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الكربون، وتتميز بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في بيئة العمل. واستُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي تصنّعها المجموعة في إنجاز أبرز المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات، بما فيها برج خليفة وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس وغيرها.

وتمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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