أنغامي تُصدر تقريرها السنوي للعام المالي 2023 وتعلن عن نتائج الربع الأول من العام المالي 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 18% في عدد المشتركين وتحسناً كبيراً في هامش الربح الإجمالي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 02 مايو 2024: أصدرت شركة أنغامي، (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: ANGH)، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقريرها السنوي وفق النموذج "20-إف" للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2023؛ كما أعلنت عن نتائجها المالية الأولية غير المُدققة للربع الأول من عام 2024، المنتهي في 31 مارس 2024.

مقارنة الربع الأول من عام 2024 بالربع الأول من عام 2023:

ارتفع عدد المشتركين في الخدمة المدفوعة المتميزة بنسبة 18% ليصل إلى 1.87 مليون

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8%

شهد هامش الربح الإجمالي تحسناً من 20% إلى 26%

حقّقت الشركة نمواً في عدد المشتركين في الخدمة المدفوعة المتميزة وتحسناً في هوامش الربح، مدفوعةً بالتركيز المتّسق على الإيرادات عالية الجودة

لا تزال أنغامي المنصة الأولى لبث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمستمعين الذين يرغبون في الاستمتاع بقائمة واسعة من الموسيقى العربية والعالمية.

وقد شهدت أنغامي تحسينات كبيرة في الإيرادات الإجمالية:

وصل عدد المشتركين في الخدمة المدفوعة المتميزة إلى 1.87 مليون بحلول 31 مارس 2024، بزيادة قدرها 18% مقارنة بـ31 مارس 2023.

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 8%، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو بنسبة 27% في إيرادات الاشتراكات.

قامت أنغامي بتحسين عملية استقطاب مستخدميها وركزت على قنوات الاشتراك المباشر ذات هامش الربح المرتفع (متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة والويب)

وترافق ذلك مع تحسّن إضافي من ناحية التكاليف، بما في ذلك:

تحسين تكلفة المبيعات، من خلال إعادة التفاوض في شروط عدد من اتفاقيات المحتوى الموسيقي الرئيسة

التحسين المستمر للواجهة الخلفية للتكنولوجيا الذي يؤدي إلى تقليل تكاليف التكنولوجيا مع تحسين الأداء وقابلية التوسع.

التوسع المستمر لقدرات الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز محركات التوصية الخاصة بالمستخدم.

ونتيجة لذلك، شهدت الشركة تحسناً في تقليل نسبة الخسائر التشغيلية من 5.4 مليون دولار أمريكي إلى 2.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التقدم المحرز نحو تحقيق الربحية.

أهم الإنجازات الاستراتيجية الرئيسة التي جعلت من أنغامي قوّة عملاقة في مجال بث الوسائط الرقمية:

في 1 أبريل 2024، أتمّت أنغامي بنجاح الصفقة التاريخية مع منصة OSN + الرائدة، حيث ساهمت مجموعة OSN في أنغامي باستثمار نقدي بقيمة 38 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى العلامة التجارية OSN +، وشركة بث مقاطع الفيديو من OSN + والمشتركين في خدماتها المدفوعة والإيرادات المتكررة المرتبطة بها. وعليه، ستسمح هذه الصفقة بتحويل شركة أنغامي إلى مركز ترفيه رقمي يدمج بسلاسة خدمات بث الموسيقى ومقاطع الفيديو.

+ الرائدة، حيث ساهمت مجموعة في أنغامي باستثمار نقدي بقيمة 38 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى العلامة التجارية +، وشركة بث مقاطع الفيديو من + والمشتركين في خدماتها المدفوعة والإيرادات المتكررة المرتبطة بها. وعليه، ستسمح هذه الصفقة بتحويل شركة أنغامي إلى مركز ترفيه رقمي يدمج بسلاسة خدمات بث الموسيقى ومقاطع الفيديو. خلال شهر مارس 2024، نجحت أنغامي في إدارة وتنفيذ إحدى أكثر الحفلات الموسيقية المنتظرة للنجم العربي عمرو دياب في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أثارت ضجة إقليمية كبيرة وحصدت اهتماماً إعلامياً واسعاً. وقد تزامن الحفل مع إطلاق ألبوم عمرو دياب الحصري على منصة أنغامي، ليحقق بسرعة تصنيف أكبر إصدار لألبوم موسيقي لهذا العام ويسيطر على القوائم الموسيقية.

تأكيداً على إنجازاتها في عام 2023، أبرمت أنغامي عدداً من الصفقات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك حصولها على استثمار من شركة الإعلام السعودية الرائدة SRMG ، وتوقيعها شراكة موسعة مع "روتانا ميوزيك،" وتوسيع اتفاقيتها الحصرية مع الفنان عمرو دياب (بما في ذلك أربع حفلات موسيقية في المدن الكبرى عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

وقال إيلي حبيب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي، في هذا السياق: "لقد كان عام 2023 عاماً تحولياً لشركة أنغامي. فقد قمنا بإعادة تنظيم استراتيجية أعمالنا لتعزيز الهوامش والربحية وعمدنا إلى توسيع خدماتنا في المنطقة. نتوقع تسجيل نمو كبير محتمل في الإيرادات بعد صفقة OSN+ " .

أدّت التحديات والعراقيل التي واجهتها شركة أنغامي في عام 2023 إلى تأخير الفرص الاستراتيجية حتى عام 2024.

تأثر الأداء المالي لشركة أنغامي في عام 2023 بشكل مباشر نتيجة انخفاض قيمة العملة المصرية. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال النموّ القوي في عدد المشتركين في الخدمة المدفوعة المتميزة في مصر، التي تُعدّ سوقاً رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، أدت حرب غزة إلى تعطيل الأنشطة الإعلانية والفعاليات المباشرة بشكل كبير في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى تأجيل الكثير من المشاريع والفعاليات الرئيسية حتى عام 2024.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يواصل قسم أعمال الاشتراكات الأساسي في أنغامي تحقيق نمو في عدد المشتركين، مدعوماً بقطاعات الإعلان والإنتاج سريعة النمو والتي حققت نتائج مبهرة وتغلبت على الكثير من التحديات والعراقيل في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي التحسن الكبير في الهوامش الإجمالية والجودة المعزّزة للإيرادات، إلى تأهيل شركة أنغامي لتحقيق أداء قوي في عام 2024، كما يتّضح من نتائج الربع الأول من عام 2024.

وقد قدّمت أنغامي اليوم تقريرها السنوي وفق النموذج "20-إف" ("النموذج 20-إف") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

لمحة عن شركة أنغامي: (NASDAQ: ANGH)

أنغامي هي منصة البث التكنولوجية الرائدة والمتعددة الوسائط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي توفّر نظام شامل ومتكامل من مقاطع الفيديو والموسيقى والبودكاست والحفلات الموسيقية الحية والخدمات الصوتية الحصرية والمزيد. منذ إطلاقها في عام 2012، قادت أنغامي الطريق كأول منصة للبث الموسيقي تعمل على رقمنة كتالوج الموسيقى في المنطقة، مما ساهم بإعادة تعريف المشهدين الترفيهي والموسيقي في العالم العربي. في خطوة استراتيجية في أبريل 2024، انضمت أنغامي إلى +OSN، منصة بث الفيديو الرائدة، لتشكل قوة ترفيه رقمية غير مسبوقة. عززت هذه الصفقة المحورية مكانة أنغامي كوجهة مفضلة للمستخدمين في المنطقة، حيث توفّر مكتبة واسعة تضم أكثر من 18,000 ساعة من المحتوى المرئي بما في ذلك محتوى HBO الحصري، إلى جانب أكثر من 100 مليون أغنية وفقرات بودكاست عربية وأجنبية. مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 120 مليون مستخدم مسجل و2.5 مليون مشترك، أبرمت أنغامي شراكات مع 47 شركة اتصالات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسهيل عملية الاشتراك وجذب المستخدمين، بالإضافة إلى بناء علاقات مع استوديوهات الأفلام العالمية وعمالقة الترفيه والعلامات الموسيقية الإقليمية والعالمية. يقع المقر الرئيسي لشركة أنغامي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهي تنشط في 16 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.

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