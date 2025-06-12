يشمل الإدراج ثلاث إصدارات من فروع البنك الواقعة في دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة

مع هذا الإدراج، يصل إجمالي سوق أدوات الدين في ناسداك دبي إلى 136 مليار دولار أمريكي، من بينها 40 مليار دولار من السندات ونسبة متنامية من الأدوات المرتبطة بالاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة

دبي: رحّبت ناسداك دبي اليوم بإدراج ثلاث إصدارات من السندات الخضراء بقيمة إجمالية تبلغ 1.72 مليار دولار أمريكي من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني. وقد صدرت السندات ضمن برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الخاص بالبنك والبالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال فروعه الواقعة في دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة.

وتشمل الإصدارات ما يلي:

إصدار فرع البنك في هونغ كونغ: سندات بمعدل فائدة متغير بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي وتُستحق في عام 2028

إصدار فرع البنك في سنغافورة: سندات بمعدل فائدة يبلغ 4.125% بقيمة 300,000,000 دولار أمريكي، وتُستحق في عام 2028

إصدار فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي): سندات بقيمة 3,000,000,000 يوان صيني بمعدل فائدة يبلغ 2.00% وتُستحق في عام 2028

وتعزز هذه الإصدارات مكانة البنك الصناعي والتجاري الصيني كمصْدِر صيني رائد، بالإضافة إلى كونه أكبر جهة مصدرة للسندات المقومة باليوان الصيني في البورصة.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع سعادة تشانج يي مينج، سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وليو هوا، المدير العام لفرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي).

وبهذه المناسبة، قال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): "يشكل الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات، والمرتبطة بالعمل المناخي وخفض انبعاثات الكربون، التي أصدرتها فروع البنك في دبي وهونغ كونغ وسنغافورة في ناسداك دبي، دليلاً على ثقة البنك والتزامه تجاه سوق رأس المال في دولة الإمارات. وبصفته مصرفاً رائداً في التمويلات الخضراء، فقد قدّم البنك إسهامات كبيرة في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال طرح المنتجات الخضراء، ولا سيما ضمن مبادرة الحزام والطريق. ومع إجمالي قيمة تراكمية عند 5.6 مليار دولار أمريكي من السندات في دولة الإمارات، يجدد البنك حرصه على تنفيذ رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم جهود التنمية المستدامة التي تراعي المعايير البيئية حول العالم."

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسرّنا أن نرحب بأحدث إدراج للسندات الخضراء متعددة العملات من البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي، في خطوةٍ تعكس قوة شراكتنا والجاذبية المتزايدة لأسواق رأس المال في دبي لدى المصدرين الدوليين. كما تؤكد هذه الإدراجات مكانة دبي كمركز عالمي موثوق للتمويل المستدام، وتعزز التزامنا بتوفير سوق مالي شفاف ومبتكر وفعّال يدعم الاستثمارات المسؤولة. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع البنك ومواكبة توسّع بصمته العالمية في مجال العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة."

وبهذا الإدراج، يصل إجمالي أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي إلى 136 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 40 مليار دولار من السندات، و17 مليار دولار من السندات الخضراء. وتجاوزت محفظة الإصدارات المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البورصة 29 مليار دولار، ما يعزز ريادتها في دعم وتمكين التمويل المستدام على مستوى المنطقة والعالم.

وتواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رائدة لإدراج أدوات الدخل الثابت ومركز محوري للاستثمار المستدام.

نبذة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني

تأسس البنك الصناعي والتجاري الصيني في 1 يناير 1984. وفي 28 أكتوبر 2005، تمت إعادة هيكلة البنك بالكامل ليصبح شركة مساهمة محدودة. وفي 27 أكتوبر 2006، تم إدراج أسهم البنك بنجاح في كل من بورصة شنغهاي وبورصة هونغ كونغ.

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

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