الشيخ محمد بن حمد: النتائج تعكس قوة نموذج الأعمال

الشيخ عبد الله بن فهد: نركز على زيادة الكفاءة التشغيلية

ماثيو كيرنز: التوسع ركيزة لاستراتيجية النمو المستقبلي

الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي) – إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 حيث حققت الشركة إجمالي إيرادات سنوية بلغت نحو 21.58 مليار ريال قطري. وأرباح تشغيلية بلغت 306 مليون ريال قطري، وصافي ربح قدره 172 مليون ريال قطري كما بلغت ربحية السهم 0.293 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية لأسهم الشركة بواقع 0.10 ريال قطري لكل سهم.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «جي دبليو سي»: تعكس النتائج المحققة قوة نموذج أعمال واستراتيجية الشركة التي تستهدف تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين مع التوسع قطاعياً وجغرافيا، وقد تزامن عام 2024 مع الذكرى السنوية العشرين لانطلاق عمليات "جي دبليو سي" التي تمثل قصة نجاح ملهمة في عالم الأعمال حيث أضحت الشركة أحد أبرز الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط.”

ومن جهته أكد سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لـ «جي دبليو سي» أن استراتيجية الشركة تركز بشكل رئيسي على زيادة الكفاءة التشغيلية وضمان تقديم خدمات لوجستية بمستويات عالمية وتوسيع قاعدة العملاء وترسيخ مكانتها كشريك يتمتع بالموثوقية إلى جانب تحفيز المرونة التشغيلية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية وعقد حزمة من الشراكات مع شركات واعدة بهدف تحقيق ربحية قوية علاوة على التوسع في قطاعات جديدة لتنويع مصادر الدخل والحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة ودرء المخاطر المحتملة.

وفي عام 2024 وقعت "جي دبليو سي" اتفاقية تفاهم أولية مع مجموعة جي إف إتش المالية لتطوير ما يصل إلى 200 ألف متر مربع من المساحات اللوجستية من الدرجة الأولى في عدة مواقع رئيسية في المملكة العربية السعودية، تشمل الرياض وجدة والدمام. وكذلك وقعت "جي دبليو سي" مذكرة تفاهم أولية لعقد شراكة استراتيجية بين جي دبليو سي لخدمات الطاقة المملوكة لها وشركة الهياكل البحرية للصناعة المحدودة السعودية لإنجاز مشروع مشترك يتمثل في تطوير ما يصل إلى 100 ألف متر مربع من المساحات اللوجستية من الدرجة الأولى في ميناء رأس الخير الصناعي بالمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه أكد السيد ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «جي دبليو سي» أن التوسع ركيزة أساسية في استراتيجية النمو المستقبلي للشركة حيث قامت في مطلع عام 2024 بإطلاق شركة فلاق اللوجستية المملوكة لها بالكامل في مدينة خزائن الاقتصادية في سلطنة عُمان الأمر الذي يعزز حضورها في الأسواق الخليجية.

ونوه كيرنز إلى أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية "جي دبليو سي" من خلال تقديم خدمات شاملة لهذا القطاع حيث شكل إطلاق المرحلة الثانية من مشروع منطقة الوكير اللوجستية محطة رئيسية هامة في مسيرة الشركة الهادفة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال في قطر وزيادة فرص عقد الشراكات والتحالفات في السوق المحلية حيث تلعب منطقة الوكير اللوجستية دوراً رئيسيا في تمكين الشركات من تحقيق النمو والاستقرار وقد استقطبت المرحلتين الأولى والثانية من منطقة الوكير اللوجستية قطاع واسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يزيد على 900 وحدة من المخازن ووحدات الصناعات الخفيفة الأمر الذي يعزز من مكانة دولة قطر كوجهة واعدة ومتميزة لهذه الشركات.

وخلال عام 2024 أطلقت جي دبليو سي حزمة من المبادرات وحصدت مجموعة من الجوائز والتكريمات التي تعكس ريادتها لقطاع الخدمات اللوجستية حيث تحتل مركزا رائدا في السوق في مجال حلول التخزين والتوزيع لجميع القطاعات، وتقدم خدماتها إلى رواد الأعمال والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات.

ومن المقرر أن تعقد شركة جي دبليو سي اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 12 فبراير 2025، وتتضمن بنود الجمعية :سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024 والتصديق عليهما وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافآتهم والموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10ريال قطري لكل سهم بواقع (10%) نقدا عن عام 2024 والمصادقة على التقرير السنوي لحوكمة الشركات.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

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