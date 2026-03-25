دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة دبي للاستثمار ش.م.ع، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت 1.70 مليار درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025، مسجلةً بذلك زيادة قدرها 31% مقارنةً بـ 1.30 مليار درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع صافي الربح بعد الضريبة العائد لملاك الشركة إلى 1.55 مليار درهم إماراتي، مقارنةً بـ 1.21 مليار درهم إماراتي في العام السابق.

وبلغ إجمالي دخل المجموعة 4.63 مليار درهم إماراتي في عام 2025، مما يعكس قاعدة إيرادات مستقرة مدعومة بمساهمات من مختلف قطاعات أعمالها المتنوعة، بما في ذلك العقارات والاستثمارات والتصنيع. كما ارتفع دخل الإيجارات إلى 1.19 مليار درهم إماراتي، ليشكل ما يقارب 25.7% من إجمالي الدخل، مدعوماً بقاعدة الأصول المدرة للدخل للمجموعة واستقرار مستويات الإشغال.

وارتفع إجمالي أصول دبي للاستثمار إلى 23.28 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 22.10 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2024. كما بلغت حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة 14.90 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 14.11 مليار درهم إماراتي في العام السابق، ما يعكس متانة الوضع المالي للمجموعة وقدرتها على دعم خططها التنموية.

وارتفع ربح السهم إلى 0.36 درهم إماراتي، مقارنةً بـ 0.28 درهم إماراتي في العام السابق، مما يعكس تحسن العوائد للمساهمين. وتماشياً مع نهج المجموعة المنضبط في تخصيص رأس المال وتركيزها على خلق قيمة طويلة الأجل، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% (0.25 درهم إماراتي للسهم) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، رهناً بموافقة المساهمين.

تعليقاً على نتائج العام المنصرم، قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: "يعكس أداء دبي للاستثمار في عام 2025 قوة محفظة المجموعة المتنوعة والتنفيذ المنضبط عبر مختلف قطاعات أعمالها. وخلال العام، حققت دبي للاستثمار تقدماً ملحوظاً في قطاعات أعمالها الأساسية، بما في ذلك العقارات والاستثمارات والتصنيع، مع مواصلة تعزيز التوسع الإقليمي واستكشاف فرص استثمارية مختارة تتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل. وتواصل المجموعة إعطاء الأولوية لتوسيع مصنع إنتاج الزجاج المسطح وتنفيذ مشاريعها العقارية الجارية.

الرؤية المستقبلية

تواصل دبي للاستثمار تبني نظرة تفاؤلية حذرة تجاه توقعات عام 2026، مدعومة بمرونة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرته على التكيف مع بيئة الاقتصاد الكلي العالمي المتغيرة. وتتمتع المجموعة بمكانة قوية لإدارة ظروف التشغيل الحالية بفضل محفظتها المتنوعة ووضعها المالي المتين ونهجها المنضبط في التنفيذ.

وفي قطاع العقارات، تواصل المجموعة التركيز على تسليم مشاريعها التطويرية الجارية في الوقت المحدد وفقاً لجداول التنفيذ المخطط لها. وتسير أعمال البناء وفقاً للخطة الموضوعة في المشاريع الرئيسية، بما في ذلك شقق "دانه بيي" في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، ومشروع "فيوليت تاور" في قرية جميرا الدائرية، و"أصايل أفينيو" في تلال مردف، إضافة إلى "مشروع الفيستا" في ميدان. وتجري حالياً عمليات التسليم للمكونات المكتملة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم المخطط لها في هذه المشاريع اعتباراً من النصف الثاني من عام 2026 وتستمر حتى عام 2028، وفقاً للجداول الزمنية المعلنة سابقاً.

وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل المجموعة تطوير مبادراتها في مجال التطوير متعدد الاستخدامات، من خلال التقدم المطرد في مجمع دبي للاستثمار في أنغولا، مما يعكس نهجها المنضبط في توسيع نطاق نماذج التطوير الناجحة لتشمل الأسواق الدولية المستهدفة.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل دبي للاستثمار تعزيز محفظتها الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يظل هذا القطاع أولوية استراتيجية، بما يتماشى مع تركيز المجموعة على القطاعات المرنة التي يحركها الطلب والتي توفر نمواً طويل الأجل وعوائد مستقرة.

وفي قطاع التصنيع، تواصل الشركات الصناعية التابعة لمجموعة دبي للاستثمار الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع الطاقة الإنتاجية عبر خطوط الإنتاج الرئيسية. وتدعم هذه المبادرات زيادة حجم الإنتاج، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، إلى جانب تعزيز الوصول إلى الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية. وتواصل المجموعة تركيزها على تعزيز منصتها التصنيعية باعتبارها مساهماً أساسياً في خلق القيمة على المدى الطويل.

نبذة عن دبي للاستثمار ش.م.ع.:

دبي للاستثمار هي مجموعة استثمارية متعددة الأصول، مدرجة في سوق دبي المالي، ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تدير المجموعة محفظة متنوعة من الأعمال، وتحقق عوائد مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، وتُعدّ واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في الإمارات، حيث تطلق مشاريع جديدة وتبرم شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، موفّرة فرصًا استثمارية متميزة في المنطقة. تضم المجموعة 15,854 مساهمًا، ويبلغ رأس المال المدفوع 4.25 مليار درهم إماراتي، فيما تتجاوز أصولها الإجمالية 22.7 مليار درهم إماراتي. وتوظف دبي للاستثمار رؤاها وخبراتها لتوسيع أعمالها وأن تكون محرك نمو موثوقًا للشركات في قطاعات مثل العقارات، والصناعة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. تتألف محفظة المجموعة من شركات مملوكة بالكامل وجزئيًا، مما يعكس التزامها المستمر بتنويع أعمالها لدفع عجلة النمو بما يتماشى مع تطورات السوق. وتولي دبي للاستثمار اهتمامًا بالاستفادة من نقاط القوة الحالية، مع تأسيس فرص أعمال جديدة، من خلال نهج استراتيجي وإبداعي طويل الأجل، يركز على تحقيق عوائد مستدامة ونمو رأس المال. كما تشارك المجموعة في وضع استراتيجيات استثمارية تواكب الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. واستكمالًا لأهدافها الاستراتيجية، تسعى دبي للاستثمار إلى تحقيق نمو مستدام عبر عمليات الدمج والاستحواذ وتوسيع نطاق أعمالها.

