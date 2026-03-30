الكويت، سجّل فريق صانع السوق لدى المركز المالي الكويتي "المركز" أداءً متميزًا خلال العام 2025، منفذاً صفقات بلغت قيمتها 1.681 مليار دينار كويتي، بما يعادل 6,3% من إجمالي قيمة التداول في بورصة الكويت. وواصل الفريق أداء دور محوري في تعزيز السيولة ودعم استقرار التداول على مستوى السوق.

ويعكس هذا الأداء تسارعًا ملحوظًا في وتيرة نشاط فريق صانع السوق على أساسٍ سنوي، إذ ارتفعت قيمة التداول في عام 2025 بنسبة 120% مقارنة مع 762 مليون دينار كويتي في عام 2024، مدفوعةً بتوسّع "المركز" في نطاق تغطية أنشطة صناعة السوق. وعلى مستوى الأسهم المشمولة بالتغطية، بلغت مساهمة الفريق في المتوسط 35.4% من قيمة التداول لتلك الأوراق على مدار العام، بما يؤكد استمرارية المشاركة عبر محفظته.

وفي تعليقٍ له على الأداء اللافت لفريق صانع السوق، قال عزّام العتيبي، نائب رئيس مساعد في إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "المركز": "كان "المركز" من أوائل المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص صانع السوق من هيئة أسواق المال، وهو ما شكل محطة مهمة في مسيرتنا. ومنذ ذلك الحين واصل فريق صانع السوق البناء على هذه القاعدة، حيث تغطي محفظتنا اليوم 22 شركة مدرجة، من بينها 11 شركة مدرجة في السوق الأول. وخلال العام الماضي، انصب تركيزنا على التنفيذ المتسق والتواصل الوثيق مع المصدِرين، ما مكننا من دعم هذه الشركات في الحفاظ على مكانتها ضمن السوق الأول."

إلى جانب إجمالي أحجام التداول، أسهمت أنشطة فريق صانع السوق في تحقيق نتائج ملموسة للشركات المدرجة في بورصة الكويت؛ فقد دعم "المركز" شركة المجموعة المشتركة للمقاولات في استيفاء متطلبات السيولة والتداول اللازمة للترقية إلى السوق الأول. كما دعم الفريق ثماني شركات مدرجة في حفاظ على مكانتها ضمن السوق الأول، بما أسهم في استقرار ظروف التداول، وتعزيز ثقة المُصدِرين، واستدامة أداء السوق.

واصل " المركز" توسيع نطاق أنشطة صناعة السوق استجابةً لتنامي طلب المُصدِرين على حلول سيولة مُنظمة. فمنذ بداية عام 2025 وحتى تاريخه، وسع فريق صانع السوق نطاق تغطيته من 16 إلى 22 شركة مدرجة، في دلالة على تنامي الثقة بإمكانات "المركز" المنهجية في أنشطة صناعة السوق، وقدرته على تقديم مشاركة متسقة عبر محفظة متنامية من الأوراق المالية.

ويعد "المركز" من الجهات الرائدة في نشاط صناعة السوق بالكويت استنادًا إلى خبراته المتعمقة وبنية التداول المتقدمة، وكان من أوائل المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص صانع السوق من هيئة أسواق المال. ومع استمرار تطور أسواق المال في الكويت، يسعى "المركز" لتوسيع أنشطة صناعة السوق وتعزيز شراكاته مع الشركات المدرجة وفق ممارسات منضبطة تسهم في تعزيز السيولة ودعم استقرار التداول. ويتطلع "المركز" قدمًا للبناء على هذا الحضور المتنامي، ومواصلة الإسهام في التطوير المستمر لبورصة الكويت والارتقاء بالمشهد الاستثماري بشكلٍ عام.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.52 مليار دينار كويتي (4.98 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

