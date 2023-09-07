الاتفاقية تعزز مكانة "أدنوك للغاز" في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال وفي أسواق شرق وجنوب آسيا على وجه الخصوص

"أدنوك للغاز" ملتزمة بضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي لعملائها كونه يُعتبر وقوداً انتقالياً مهماً نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية بالمقارنة مع أنواع الوقود الأحفوري الأخرى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أدنوك للغاز" بي إل سي، (ويشار إليها مع الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة ب "أدنوك للغاز" أو "الشركة")، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز، اليوم عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بقيمة تتراوح من 1.65 إلى 2 مليار درهم (440 إلى 550 مليون دولار) مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة ("بتروتشاينا" أو "بي سي آي")، الشركة التابعة لشركة "بتروتشاينا المحدودة" وهي واحدة من أبرز منتجي وموزعي النفط والغاز في الصين.

وتؤكد هذه الاتفاقية على الحضور العالمي المتنامي لشركة "أدنوك للغاز"، لا سيما في أسواق شرق وجنوب آسيا. ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، حيث تواصل "أدنوك للغاز" التزامها بضمان توفير إمدادات موثوقة ومستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي في الأسواق المحلية والعالمية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة ’بي سي آي‘، وتعزيز حضورنا في واحدة من أسرع أسواق الغاز نمواً في العالم. وتواصل الصين تأكيد مكانتها سوقاً رئيسياً لمنتجات ’أدنوك للغاز‘، وتأتي هذه الاتفاقية لترسيخ دورنا كمورّد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء شرق وجنوب آسيا والأسواق الأخرى".

ويمثل الغاز الطبيعي المسال مادة خام مهمة لسلاسل القيمة الصناعية، حيث يتيح تعدد استخداماته الاستفادة منه في مجموعة واسعة من الصناعات بما يعزز النمو الاقتصادي.

ومن جانبه، قال وو جونلي ، رئيس مجلس إدراة "بي سي آي": "تعد الطاقة مجالاً مهماً للتعاون بين الصين ودولة الإمارات. ويسعدنا أن نعقد هذه الشراكة مع ’أدنوك للغاز‘ الشركة الملتزمة بتوفير إمدادات طاقة مستقرة وموثوقة ومنخفضة الانبعاثات. وتعزز هذه الاتفاقية الرائدة مجالات التعاون بين الشركتين، وتؤكد مجدداً التزام شركتنا تجاه شركة ’أدنوك للغاز‘ كشريك عالمي".

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية مع شركة "بي سي آي" بعد إعلان "أدنوك للغاز" عن إبرام عدة اتفاقيات أخرى لبيع الغاز الطبيعي المسال مع شركات مختلفة حول العالم، بما في ذلك، الاتفاقيات التي تم إبرامها مع شركة "اليابان لاستكشاف البترول المحدودة" (جابيكس)، و"توتال إنرجيز"، و"مؤسسة النفط الهندية المحدودة" (IOCL ) مما يؤكد مكانة "أدنوك للغاز" كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

يذكر أن "أدنوك للغاز" ستواصل الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ودعم النمو والتنوع الاقتصادي وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.

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نبذة عن أدنوك للغاز

أدنوك للغاز، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرمز: "ADNOCGAS" والرقم: "AEE01195A234")، هي شركة عالمية واسعة النطاق لمعالجة الغاز تعمل على امتداد سلسلة القيمة للغاز، بدءاً من استلام المواد الخام للغاز من "أدنوك مروراً بعمليات كبيرة وتمتد لفترات طويلة لمعالجة الغاز وتجزئته وصولاً إلى بيع المنتجات للعملاء المحليين والدوليين. وتوفر "أدنوك للغاز" حوالي 60% من احتياجات غاز المبيعات في دولة الإمارات، كمل توفر منتجاتها للعملاء في أكثر من 20 دولة. لمعرفة المزيد يرجي زيارة www.adnocgas.ae

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال على:

مياسة سعيد اليماحي، مدير الاتصالات الخارجية، الاتصال المؤسسي والمسؤولية الاجتماعية للشركات - mayyasa@adnoc.ae

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زولتان باندي، نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين

mailto: ir@adnocgas.ae

نبذة عن شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة (بي سي آي)

تعتبر بي سي آي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% لشركة PetroChina، وبصفتها الذراع التجاري لشركة بتروتشاينا، تتخصص بي سي آي بتجارة السلع العالمية، وتطوير مراكز عمليات النفط والغاز المتكاملة في الخارج والمبيعات والتسويق، فضلاً عن إدارة محطات النفط ومرافق التخزين في الموانئ التجارية الدولية الرئيسية في الصين، مع وجود أكثر من 40 شركة تابعة وفروع في أكثر من 20 دولة، تتمتع بي سي آي بتغطية تجارية في جميع مراكز تجارة النفط والغاز الرئيسية والمراكز المالية حول العالم.