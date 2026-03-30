مدينة الكويت– واصلت شركة مشاريع الكويت (القابضة) تحقيق أداء مالي وتشغيلي إيجابي خلال عام 2025، مدفوعاً بالأداء المستقر لشركات محفظتها الاستثمارية. حيث بلغ صافي الربح 16.3 مليون دينار كويتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بصافي الربح المحقق في عام 2024 والذي بلغ 15.6 مليون دينار كويتي. وبلغت ربحية السهم 1.8 فلساً لعام 2025.

كما سجّلت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 1.54 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 3.1% بالمقارنة مع 1.50 مليار دينار كويتي لعام 2024. ويعكس هذا الأداء تحسناً ملحوظاً في قطاعي الخدمات النفطية والخدمات اللوجستية.

وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 1.7% لتصل إلى 645 مليون دينار كويتي بالمقارنة مع 634 مليون دينار كويتي في نهاية 2024.

وفي إطار مواصلة تعزيز قاعدة أصولها، بلغ إجمالي الأصول المجمّعة للشركة 13.8 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2025، مرتفعاً بنسبة 6.5% مقارنة بـ 13.0 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2024.

وأوصى مجلس إدارة شركة المشاريع بتوزيع أسهم منحة مجانية عن عام 2025 بنسبة 3% وذلك من الأسهم القائمة باستخدام أسهم الخزينة، وهي التوصية التي تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "تعكس نتائج شركة المشاريع لعام 2025 تقدمنا في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى الحفاظ على القيمة وتنميتها لمساهمينا وأصحاب المصالح، من خلال تعزيز أداء شركات محفظتنا الاستثمارية والحفاظ على قاعدة استثمارية متوازنة ومتنوعة. وقد واصلت قطاعاتنا الرئيسية إظهار مستويات عالية من المرونة وحققت أداءً تشغيلياً قوياً، ونستأنف اليوم توزيع الأرباح على مساهمينا. خلال العام، اتخذت شركة المشاريع عدداً من المبادرات الاستباقية لإدارة الالتزامات، مما ساهم في تعزيز قوة ميزانيتنا العامة وتحسين تصنيفاتنا الائتمانية، الأمر الذي عزز ثقة الأسواق بالمركز المالي للشركة وتوقعاتها على المدى البعيد".

وأضافت "ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، نؤكد التزامنا بمواصلة الإدارة المنضبطة لرأس المال وتحقيق نمو مستدام عبر محفظتنا الاستثمارية. وفي هذا الوقت، نجدد التزامنا تجاه دولة الكويت، ونؤكد استعدادنا للمساهمة بكل ما نستطيع دعماً لوطننا ومجتمعنا".

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 35 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

