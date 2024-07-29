الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكد الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد أن متجر التعاونية وموقعها الإلكتروني الذكي تعامل مع 161599 طلب مشتريات لسلع ومنتجات غذائية وغير غذائية خلال الستة شهور الأولى من عام 2024، مشيراً إلى أنه يتم تحديث المنتجات في الموقع والتطبيق الذكي بشكل يومي.

وبين بأن التعاونية أضافت خلال الفترة الماضية العديد من الخصائص على التطبيق لتسهيل عملية التسوق الإلكتروني على المتعاملين، وذلك في إطار سعيها لتوفير المنتجات وجعلها في متناول جميع المستهلكين، بما يتواكب مع التطورات الحاصلة على مستوى التجارة الإلكترونية في قطاع تجارة التجزئة.

وتابع بأن عدد المستخدمين من المستهلكين المسجلين في تطبيق تعاونية الاتحاد الذكي وصل حتى نهاية شهر يونيو الماضي 2024 إلى أكثر من 474656 متعامل، فيما وصل عدد الذين حملوا التطبيق الإلكتروني والمتجر الذكي على أجهزتهم الإلكترونية واللوحية الذكية إلى ما يقارب 605000 عملية تحميل، لافتاً إلى أن هذا الرقم يدل على الثقة الكبيرة الممنوحة للتعاونية من قبل المستهلكين والمتعاملين.

وأضاف بأن عدد الطلبات اليومي عبر الموقع والمتجر الذكي متفاوت ووصل إلى 920 طلب، إذ تم إطلاق أكثر من 66 حملة ترويجية شملت خصومات على آلاف السلع المختارة الأكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المستهلكين، لافتاً إلى أن من أهم الخدمات التي يقدمها متجر وموقع التعاونية الذكي للعملاء والمستخدمين خدمة التوصيل السريع خلال 45 دقيقة، وإتاحة الفرصة للعميل بالاستمتاع بتجربة التسوق في التعاونية من غير عربة تسوق، إضافة إلى خدمة الطلب من المتجر الإلكتروني والاستلام من فروع التعاونية، فضلاً عن تغطية خدمة التوصيل لمناطق خارج دبي عند الشراء عبر المتجر الإلكتروني.

وأشار إلى أن متجر التعاونية الذكي يقدم العديد من المزايا لمستخدميه، منها العروض الترويجية الذكية والتي يستطيع من خلالها العميل الاستفادة من تخفيضات تصل أحياناً إلى 75%، وتوفير منتجات حصرية غير متواجدة بصالات العرض، مبيناً إلى أنه يمكن للمستهلكين طلب منتجاتهم من خلال تطبيق تعاونية الاتحاد أو المتجر الذكي على مدار الـ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

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