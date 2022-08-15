الربع الثاني 2022

(مليون د.ك) الربع الثاني 2021

(مليون د.ك) التغيير (%) النصف الأول 2022 (مليون د.ك) النصف الأول 2021 (مليون د.ك) التغيير (%) الإيرادات 138.4 112.2 23.4% 270.5 220.2 22.9% صافي الإيرادات 72.0 59.0 22.1% 139.2 117.2 18.7% الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37.0 38.6 -4.1% 71.0 58.3 21.5% صافي الأرباح من العمليات المستمرة 16.1 15.7 2% 28.8 16.8 71.5% صافي الأرباح من العمليات غير المستمرة 0 22.8 -100% 0 34.4 -100% صافي الربح 16.1 38.6 -58.4% 28.8 51.2 -43.7% ربحية السهم ( فلس) 6.35 15.27 -58.4% 11.41 20.27 -43.7%

*الأرقام في الجدول أعلاه مقربة

الكويت : أعلنت أجيليتي، المشغل والمستثمر طويل الأمد في ابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام2022 محققة صافي أرباح بقيمة 28.8 مليون دينار كويتي ما يعادل 11.41 فلس للسهم الواحد. وقد شهدت صافي الأرباح من العمليات المستمرة زيادة بنسبة 71.5% من 16.8 مليون دينار كويتي إلى 28.8 مليون دينار كويتي. كما شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 21.5% لتقف عند 71 مليون دينار كويتي، فيما نمت الإيرادات بنسبة 22.9% لتصل إلى 270.5 مليون دينار كويتي.

في الربع الثاني من العام، حققت أجيليتي صافي أرباح بقيمة 16.1 مليون دينار كويتي وربحية سهم 6.35 فلس للسهم الواحد. كذلك، نمت الأرباح من العمليات المستمرة بنسبة 2%. وقد بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 37 مليون دينار كويتي بتراجع نسبته 4.1% غير أن الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للبنود غير المتكررة قد شهدت زيادة بنسبة 8.6% فيما نمت الإيرادات بنسبة 23.4% لتصل إلى 138.4 مليون دينار كويتي.

أداء الربع الثاني من عام 2022

وفي هذا الصدد أوضح السيد طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: "تواصل أجيليتي تحقيق نتائج جيدة وسط تحديات السوق والظروف الجيوسياسية. فقد حققت شركاتنا "الخاضعة للسيطرة" والتي نمتلكها ونديرها نمواً عاماً بعد عام، ونتوقع استمرار هذا النمو والأداء في عملياتنا في عام 2022. نحن نهدف إلى زيادة نمو هذه الشركات، ويعتبر الاستحواذ على شركة مينزيز، الذي استكملناه الأسبوع الماضي مثال جيد على استراتيجية النمو هذه."

وأضاف سلطان: "فيما يخص مجموعة استثمارات أجيليتي، لا تزال DSV التي تعتبر أكبر استثماراتنا تحت تأثير أداء السوق. ومع ذلك، فإن أجيليتي مستثمر استراتيجي وطويل الأجل، ولديها خبرة عميقة خاصة في مجال سلاسل الإمداد. إننا نؤمن بالإمكانات طويلة الأمد لقطاع الشحن والنقل بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي استثمرنا فيها. إن أجيليتي اليوم هي شركة مختلفة عما كانت عليه قبل عامين، ولكن ما لم يتغير هو أننا نتطلع إلى تسريع نمونا عبر محفظتنا الاستثمارية وتعظيم القيمة لمساهمينا والعملاء والموظفين والشركاء والمجتمع."

الكيانات الخاضعة للسيطرة

يتكون هذا القطاع من مجموعة شركات أجيليتي التي تمتلك فيها حصصاً مسيطرة وتقوم بإداراتها. وينعكس أداء هذه الشركات في بيان الدخل وقد حققت مجتمعة إيرادات بقيمة 138.4 مليون دينار كويتي وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 39.8 مليون دينار كويتي في الربع الثاني من العام بزيادة نسبتها 23.4% و9.2% حسب الترتيب:

نمت إيرادات أجيليتي للمجمعات اللوجستية بنسبة 2% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. ولتلبية الطلب المتزايد على مساحات التخزين، تعمل أجيليتي للمجمعات اللوجستية على تحسين أصولها الحالية من الأراضي وتتطلع إلى الاستحصال على أراضٍ إضافية للتطوير، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

شهدت ترايستار، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع المنتجات النفطية زيادة في الإيرادات بنسبة 23.8% في الربع الثاني من العام. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في قطاع الشحن البحري وعمليات نقل الوقود الشاملة.

سجلت شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) نمواً في الإيرادات بنسبة 40.1% في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويأتي أداء الشركة انعكاسا للانتعاش الكبير في مجال الطيران التجاري والزيادة في أعداد الركاب وأحجام البضائع في معظم البلدان التي تعمل فيها. وقد حققت (ناس) قيمة كبيرة من العمليات في بعض أسواقها الجديدة.

في 4 أغسطس، استكملت أجيليتي عملية الاستحواذ على شركة مينزيز للطيران ومقرها المملكة المتحدة وسوف تضم مينزيز لعمليات شركة ناشيونال لخدمات الطيران (نــاس) لإنشاء شركة رائدة عالمياً في خدمات الطيران، تعمل في 58 دولة. وسوف يتم إدراج أداء شركة مينزيز ضمن بيانات أجيليتي المالية بدءاً من تاريخ الانتهاء من عملية الاستحواذ. وقد بلغت قيمة الشركة عند الاستحواذ 763 مليون جنيه إسترليني. علماً أنه سيتم دمج مينزيز وناس في كيان واحد تحت اسم مينزيز. وسيتم اعتبار شركة مينزيز الموحدة ضمن شركات أجيليتي الخاضعة للسيطرة.

حققت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) زيادة في الإيرادات بنسبة 35.7% في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعود ذلك بالأساس إلى انتعاش الخدمات المتعلقة بالمطارات ومواقف السيارات بعد الفتح التدريجي لمطار الكويت الدولي، حيث نمت أحجام الرحلات الجوية والركاب منذ تخفيف الإجراءات المرتبطة بكوفيد19. تتوقع يوباك زيادة تدريجية في حركة الطيران في عام 2022 وما بعده.

كما وأن يوباك مستثمر مشارك في مشروع ريم مول في جزيرة الريم بأبوظبي. وقد قاربت أعمال التشييد في المشروع على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم افتتاح متاجر البيع بالتجزئة والترفيه والتسلية داخل المول خلال عام 2022، علماً أنه قد تم افتتاح كارفور هايبر ماركت المستأجر الرئيسي في ريم مول مؤخراً.

أما شركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز – المتخصصة في رقمنة عمليات الجمارك – فقد حققت نمواً في إيرادات الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بزيادة حجم التبادل التجاري والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحفيز نموها. وتستمر الشركة بسعيها لاستكشاف الفرص التي يمكن أن تساعدها على زيادة نموها المستقبلي وتنويع مصادر دخلها.

القطاع الاستثماري

تمتلك أجيليتي حصصاً غير مسيطرة في مجموعة من الكيانات المدرجة وغير المدرجة وتبلغ القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات 1.4 مليار دينار كويتي وتمثل حصة أجيليتي في شركة DSV أكبر هذه الاستثمارات. فضلاً، تستثمر أجيليتي في مجموعة من الشركات الأخرى الممتدة عبر عدد من القطاعات مثل الشحن والعقارات وتمكين التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات ذات الصلة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية وتقنيات سلاسل الإمداد.

وتجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم العالمية لا تزال متقلبة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد، وأسعار الطاقة المرتفعة، وعدم الاستقرار السياسي وغيرها من التحديات التي تؤثر على التقييم اليومي لاستثمارات أجيليتي.

النتائج المالية للربع الثاني من عام 2022 (العمليات المستمرة)

نمت صافي أرباح أجيليتي من العمليات المستمرة بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.1% لتصل إلى 37 مليون دينار كويتي. إلا أنها حققت زيادة 8.6% بعد استبعاد البنود الغير متكررة.

ارتفعت إيرادات أجيليتي بنسبة 23.4% لتصل إلى 138.4% مليون دينار كويتي كما ارتفع صافي الإيرادات بنسبة 22.1%.

تتمتع أجيليتي بميزانية عمومية جيدة بأصول تبلغ 2.5 مليار دينار كويتي. بلغ صافي الدين 465.7 مليون دينار كويتي في 30 يونيو 2022، والتدفق النقدي من العمليات 24.4 مليون دينار كويتي في النصف الثاني من العام.

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نبذة عن أجيليتي

أجيليتي هي شركة عالمية متخصصة في خدمات سلاسل الإمداد والبنية التحتية والابتكار، فضلاً عن كونها شركة رائدة في الأسواق الناشئة وواحدة من أكبر مالكي ومطوري المستودعات اللوجستية ومجمعات الصناعات الخفيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا. تقدم شركات أجيليتي التابعة خدمات المطارات، وتمكين التجارة الإلكترونية، ورقمنة الجمارك، والبنية التحتية في المناطق النائية، والخدمات اللوجستية للوقود، وإدارة العقارات والمرافق التجارية. كما أن أجيليتي شركة مستثمرة رائدة في مجالات الابتكار والاستدامة، مع محفظة متنامية تضم مجموعة من الاستثمارات في شركات مدرجة وغير مدرجة ممن يتطلعون إلى إعادة تشكيل صناعاتهم عبر مجموعة من القطاعات.

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